Футбол

Кейн: «Сборная Англии играет в хороший футбол»Soccer.ru 18:20

Нападающий "Тоттенхэма" и сборной Англии Харри Кейн прокомментировал разгромную победу над Чехией (5:0) в матче первого тура отборочного этапа Евро-2020. Наша сегодняшняя схема идеально подходит Рахиму Стерлингу.
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Англия благодаря хет-трику Стерлинга разгромила Чехию на старте отбора Евро-2020

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Хет-трик Стерлинга помог сборной Англии разгромить Чехию

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Стерлинг сделал первый хет-трик за сборную Англии

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Англия - Чехия: стали известны стартовые составы

Спорт-Экспресс14:34

У сборной Англии новый лидер. Стерлинг рвет всех за «Ман Сити», а теперь разобрался с Чехией

Sport24.ru18:35

Стерлинг уничтожил чехов на «Уэмбли»

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Битва морского льва и леопардовой акулы попала на видео

Обновлено в 14:50
Происшествия

Андрей Малахов посетил перевал Дятлова

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Медведев поручил смягчить наказание за валютные нарушения

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил подготовить поправки в Уголовный кодекс, либерализирующие ответственность за нарушения валютного законодательства.
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В WhatsApp появятся новые функции

Разработчики мессенджера WhatsApp тестируют новые функции, которые позволят получать дополнительную информацию о сообщениях и выявлять таким образом спам.
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Футбол

Сборная России прилетела в Казахстан

Обновлено в 19:03
Политика

СБУ собирается дать правовую оценку визиту Бойко и Медведчука в Россию

Служба безопасности Украины намерена в ближайшее время дать правовую оценку визиту кандидата в президенты Украины Юрия Бойко и главы политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука в Россию.
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Генсек Совета Европы призвал сохранить членство России в организации

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд после встречи с главой МИД Польши Яцеком Чапутовичем в пятницу подчеркнул важность сохранения членства России в организации.
Обновлено в 12:15
Происшествия

В Петербурге подростки со стрельбой ограбили ростовщиков

Добавим, что 19 марта полицейские Петербурга задержали 31-летнего гражданина, подозреваемого в четырех разбойных нападениях на микрофинансовые организации в том же Фрунзенском районе минувшей зимой.
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Футбол

Португальцы разошлись миром с Украиной в рамках отбора на Евро-2020

Группа B. Первый тур Португалия - Украина - 0:0 Ранее сборная России провалила начало отбора на Евро-2020.
Обновлено в 18:37
Политика

Порошенко хотел работать в спецслужбах СССР, заявил украинский генерал

Генерал армии, бывший председатель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж заявил, что президент Украины Петр Порошенко хотел работать в советских спецслужбах.
Обновлено в 22:30
Шоу-бизнес

Певица МакSим рассталась со своим возлюбленным

Известная певица МакSим рассталась со своим возлюбленным после длительных отношений.
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Экономика

Чубайс заявил о полном выполнении миссии «Роснано»

"Роснано" планирует обсудить с Центробанком России расширение возможностей для инвестирования негосударственных пенсионных фондов в возобновляемую энергетику, где гарантией выполнения работ и возврата инвестиций с доходностью станет договор на поставку мощностей, сообщил глава госкомпании Анатолий Чубайс.
Обновлено в 06:55
Здоровье

Минздрав разработал требования к комплектации аптечек для оказания неотложной помощи

В январе 2018 года Минздрав утвердил требования к комплектации препаратами и медизделиями укладки экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной медпомощи, скорой помощи, специализированной медицинской помощи и паллиативной помощи.
Обновлено в 09:47
Армия и оружие

«Ночной суперохотник» Ми-28НМ был замечен в Сирии

Новая версия российского ударного вертолета Ми-28НМ «Ночной суперохотник» была замечена на севере сирийской провинции Хама.
Обновлено в 13:02
Общество

Глава Забайкалья едва не расплакался из-за вопроса многодетной матери

Обновлено вчера в 07:24
Армия и оружие

Три бомбардировщика ВВС США совершили полеты у западных рубежей России

Самолеты B-52H Stratofortress, способные нести ядерные крылатые ракеты большой дальности и авиабомбы, летали недалеко от Калининградской области Три американских стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress 22 марта совершили полеты вблизи Калининградской области с разницей в несколько часов, сообщает Интерфакс со ссылкой на мониторинговые данные западных авиационных ресурсов.
Обновлено в 19:23
Единоборства

Анатолий Токов победил на Bellator 218, вызвал на бой чемпиона

В интервью сразу после боя Анатолий Токов выразил желание встречи с чемпионом Bellator в средней весовой категории, которым является в данный момент Гегард Мусаси.
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Культура

Траволта рассказал о любимых представителях русского искусства

Обновлено в 03:58
Общество

Внуки советских маршалов обратятся в СК из-за шутки в Comedy Woman

Обновлено в 16:42
Политика

Венгрия получила гарантию поставки российского газа в обход Украины

Глава МИДа Венгрии Петер Сийярто заявил о том, что страна получила гарантии от российского «Газпрома» на поставку газа в будущем году, вне зависимости от исхода переговоров между РФ и Украиной.
Обновлено в 01:07
Культура

Режиссер Юрий Мамин заявил об эмиграции в США

Обновлено в 18:56
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Жителям ДНР выдадут полмиллиона российских паспортов

Сама стала свидетельницей проверки готовности пункта выдачи паспортов на Матвеевом Кургане к началу работы — приезжал какой-то высокий чин из РФ.
Обновлено в 08:21
Происшествия

В Прикамье четырех девушек осудили за изнасилование школьницы

Обновлено в 11:44
Происшествия

МВД предложило не возбуждать дела о наркотиках без факта их передачи

Министерство внутренних дел России подготовило законопроект, запрещающий возбуждать уголовные дела по статьям 228.1 и 228.4 о незаконном сбыте наркотиков, если факт их передачи третьим лицам не доказан.
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Авто

Jaguar Land Rover выиграл суд у китайской компании по делу о плагиате

Автомобильная компания Jaguar Land Rover выиграла суд против китайской компании Landwind, которую обвиняла в плагиате дизайна автомобиля Range Rover Evoque.
Обновлено в 22:27
Игры

Авторы Warface в 2018 году заблокировали 340 тысяч читеров

Обновлено в 14:36
Политика

Глава парламента Киргизии обсудил с послом РФ изнасилование в Якутии

Просьбу обеспечить безопасность гражданам Киргизии на территории Якутии высказал глава киргизского парламента Дастанбек Джумабеков послу РФ Николаю Удовиченко, сообщили в пресс-службе заксобрания Киргизии.
Обновлено в 22:38
Транспорт

«Аэрофлот» отменит самые дешевые билеты с багажом

Авиакомпания «Аэрофлот» одновременно с введением безбагажного тарифа (включает только ручную кладь) со 2 апреля отменит самый дешевый вариант билетов экономкласса для пассажиров с багажом — тариф «Эконом бюджет».
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Энергетика

На Украине раскрыли цены на европейский газ

Компания «Нафтогаз Украины» заявила, что закупочные цены на европейский газ меньше той, которую озвучил оппозиционный украинский политик Виктор Медведчук.
Обновлено в 18:41
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