Футбол
Кейн: «Сборная Англии играет в хороший футбол»Soccer.ru вчера в 18:20
Нападающий "Тоттенхэма" и сборной Англии Харри Кейн прокомментировал разгромную победу над Чехией (5:0) в матче первого тура отборочного этапа Евро-2020. Наша сегодняшняя схема идеально подходит Рахиму Стерлингу.
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Англия благодаря хет-трику Стерлинга разгромила Чехию на старте отбора Евро-2020
Матч ТВвчера в 17:41
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МВД сообщило о массовой драке около бизнес-центра в Москве
В московском районе Академический на территории бизнес-центра произошла массовая драка с использованием травматических пистолетов.
Обновлено в 04:03
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Стала известна любимая порода собак у москвичей
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Сегодня «Зенит» сыграет в товарищеском матче с «Аустрией». На «Газпром Арене» ожидается до 40 тысяч зрителей.
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Генерал армии, бывший председатель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж заявил, что президент Украины Петр Порошенко хотел работать в советских спецслужбах.
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Политика
В СБУ прокомментировали визит Медведчука и Бойко в Россию
«Служба безопасности Украины в пределах своей компетенции в сжатые сроки даст правовую оценку визиту граждан Украины Юрия Бойко и Виктора Медведчука к одному из лидеров страны-агрессора и их заявлениям», — говорится в заявлении СБУ в Facebook.
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В феврале в школах Урая уже вводился карантин по гриппу и ОРВИ. Тогда учебный процесс был приостановлен с 5 по 14 февраля.
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Признание Голан израильскими противоречит международному праву
Как пояснил РИА Новости спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов, американский демарш противоречит международному праву.
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Лыжница Белорукова дисквалифицирована за удар соперницы палкой
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