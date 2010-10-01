Футбол
Спорт-ЭкспрессКейлор Навас согласовал условия контракта с «ПСЖ»
Ранее сообщалось, что «ПСЖ» готов заплатить за голкипера 15 миллионов евро, однако мадридцы настаивают на 20 миллионах. Кейлор Навас играет за «Реал» с 2014 года, и за это время провел в чемпионате Испании 104 матча. Однако с приходом Тибо Куртуа костариканец потерял место в основе.
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«Сбербанк» планирует выпустить свою собственную «умную» колонку
Российская финансовая организация "Сбербанк" ведет разработку своей собственной "умной" колонки. Дебютирует она, ожидаемо, в 2020 году.
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Политика
Россия выплатит остаток взноса в Совет Европы в ближайшее время
Россия в ближайшее время переведёт в бюджет Совета Европы (СЕ) остающийся взнос за 2017 и 2018 годы, сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
RT на русском 14:17
Политика
Путин перенес полпредство в ДФО из Хабаровска во Владивосток
Напомним, господин Путин поддержал перенос столицы ДФО из Хабаровска во Владивосток и 13 декабря 2018 года подписал соответствующий указ.
Коммерсантъ 13:06
Происшествия
Пять человек пострадали в ДТП с автобусом в Ижевске
В результате столкновения пассажирского автобуса «ЛИАЗ» и автомобиля ВАЗ-2114 днем в среду, 28 августа, в Ижевске (Удмуртская Республика) пострадали пять человек.
Dorinfo.ru 10:55
Политика
В Крыму оценили условия Волкера для возвращения России в G8
Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT оценил заявление специального представителя США по Украине Курта Волкера о том, что возобновление участия России в формате «Большой восьмёрки» стало бы возможным при условии её «ухода» из Крыма.
RT на русском 04:06
Наука
Ученые МГУ раскрыли причины масштабных наводнений в Европе и России
Ученые-климатологи выяснили причины масштабных наводнений в Европе и паводков на территории европейской части России.
Ugpressa.ru 14:51
Футбол
Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов
Жеребьевка основного раунда турнира состоится 29 августа в Монако. Первые матчи группового этапа состоятся 17 сентября.
ТАСС 16:58
Политика
Болтон заявил о намерении встретиться с Лукашенко и Додоном
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что намерен встретиться с белорусским лидером Александром Лукашенко и молдавским президентом Игорем Додоном во время посещения Белоруссии и Молдавии.
RT на русском 16:54
Авто
Фургон Ford Transit Connect получил тюнинг от MS-RT
После майского тизера валлийский тюнер MS-RT представил первые реальные фотографии своего пакета тюнинга для фургона Transit Connect.
SpeedMe 14:00
Общество
Тропический шторм «Дориан» в Атлантическом океане усилился до урагана
Тропический шторм «Дориан», зафиксированный в Атлантическом океане, усилился и стал ураганом.
RT на русском 14:26
Кино
Венецианский кинофестиваль открывается фильмом «Правда»
Новый фильм японского режиссера Хирокадзу Корээда "Правда" с Катрин Денев и Жюльет Бинош в главных ролях открывает 76-й Венецианский кинофестиваль.
РИА Новости 10:31
Происшествия
После обрушения стены здания в Новосибирске задержали трех человек
В Новосибирске задержали трех человек после обрушении стены здания, в результате которого погибли три человека.
Дождь 10:32
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Актер Александр Семчев похудел на 100 кг
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Маша Вебер поблагодарила «татушку» Волкову за уход мужа
Какое-то время Маша была счастлива с мужем – отцом ее ребенка Парвизом Ясиновым.
Телепрограмма 10:43
Происшествия
Видео забитых наркотиками гробов попало в сеть
Видео находки опубликовало Global News. Водителя машины, в которой перевозили наркотики, задержали.
Lenta.ru 05:42
Финансы
Минэкономразвития спрогнозировало курс доллара до 2024 года
Минэкономразвития РФ ожидает среднегодовой курс национальной валюты выше 70 рублей за $1 лишь в консервативном сценарии макропрогноза при цене нефти $45 за баррель, и не ранее 2023 года.
ТАСС 13:00
Здоровье
Громкий храп – признак обструктивного апноэ сна
Громкий храп имеет множество причин, одна из которых - обструктивный апноэ сон.
MedikForum.ru 19:18
Финансы
Минфин США отказался от долларовых интервенций
Как указывает Bloomberg, Соединенные Штаты последний раз проводили серьезные долларовые интервенции в 2011 году.
РБК 19:22
Технологии
РЖД показали беспилотный поезд «Ласточка»
РЖД впервые показали беспилотный поезд «Ласточка». Его испытания прошли на испытательном кольце в Щербинке.
ФедералПресс 06:40
Политика
Сдачу – на развитие авиации: Путин на МАКСе угостил Эрдогана мороженым
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган сегодня в Жуковском открыли авиасалон МАКС.
МИР 24 вчера в 11:01
Технологии
Электронные паспорта предложили дополнить сим-картой
По словам представителей мобильных операторов, технологию уже протестировали, причем для защиты была применена двухфакторная защита на случай потери или кражи электронного паспорта.
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Политика
Госдеп рассказал о мерах по защите выборов от влияния через соцсети
Американские власти принимают меры против вмешательства в выборы путём использования социальных сетей, заявил заместитель помощника госсекретаря США Роберт Стрейер.
RT на русском 15:47
Интернет
Сообщают о сбое в работе платформы Office 365
Сбой платформы Office 365 от компании Microsoft наблюдается сразу в нескольких странах.
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Экономика
Forbes назвал самые богатые семьи России
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Политика
В Госдуме поставили Зурабишвили условия для диалога с Грузией
Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев прокомментировал заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили об условиях для диалога с Россией.
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Авто
BMW выпустила первый самый черный в мире BMW X6
BMW в партнерстве со специалистами компании Vantablack Surrey Nano Systems и креативным агентством Levitation 29 создали самый черный в мире X6.
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Авто
Volkswagen Golf нового поколения приступил к финальным тестам
Предвосхищая скорую премьеру, компания Volkswagen приступила к финальным тестам хэтчбека Golf восьмого поколения.
Автоновости дня 08:11
Политика
Болсонару удалил оскорбивший Макрона комментарий о его жене
Президент Бразилии Жаир Болсонару удалил комментарий к ироничному коллажу в Facebook с изображением французской первой леди Брижит Макрон.
РИА Новости 16:19