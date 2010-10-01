Футбол
Спорт-ЭкспрессКейлор Навас согласовал условия контракта с «ПСЖ»
Ранее сообщалось, что «ПСЖ» готов заплатить за голкипера 15 миллионов евро, однако мадридцы настаивают на 20 миллионах. Кейлор Навас играет за «Реал» с 2014 года, и за это время провел в чемпионате Испании 104 матча. Однако с приходом Тибо Куртуа костариканец потерял место в основе.
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Samsung готовит три Galaxy S11 и новый Galaxy Fold
Скорее всего корейская компания готовит более упрощенный вариант Galaxy Fold.
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Опубликовано видео «плоского штопора» в исполнении Су-57
На видеозаписи запечатлен взлет и выполнение элементов «плоского штопора», во время которых истребитель Су-57 крутится в небе.
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79-летний Эммануил Виторган в третий раз стал отцом
Актер Эммануил Виторган (79) поделился радостной новостью с поклонниками. В знаменитом семействе пополнение.
Lisa.ru вчера в 06:00
Религия
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные 28 августа
Православные верят, что Мария вознеслась на небо. Поэтому второе название праздника - Пасха Богородицы.
СеверИнформ вчера в 02:28
Армия и оружие
«Ъ»: российский военный взорвал штаб для привлечения внимания к проблемам части
Российский военнослужащий, который служил по контракту, после возвращения из Сирии устроил взрыв в штабе полка для привлечения внимания командования к проблемам части.
Газета.Ru вчера в 23:40
Происшествия
Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд
Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.
Вести.Ru вчера в 15:02
Экономика
Росстат измерил «невидимую» экономику России
Размер ненаблюдаемой экономики России (теневое и неформальное производство) в 2017 году составил 12,7% ВВП, следует из данных Росстата о национальных счетах в 2014–2018 годах, проанализированных РБК.
РБК вчера в 17:26
Политика
Эксперт рассказал, заинтересована ли Россия в сохранении транзита газа через территорию Украины
Договор о транзите газа между Украиной и Россией заканчивается 31 декабря 2019 года, построить газопровод «Северный поток-2» и прокачать по нему газ РФ не успевает.
Украина.ру вчера в 13:01
Армия и оружие
Ученый объяснил, почему Гитлер не создал атомную бомбу
Советник директора Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" и историк отечественного атомного проекта Андрей Гагаринский объяснил, почему нацистская Германия не смогла создать свое ядерное оружие.
Газета.Ru вчера в 23:52
Политика
Politico: Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине
Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с военным бюджетом США составляет $250 млн.
ТАСС вчера в 22:24
Политика
Депутат Госдумы поставил условие для диалога с Грузией
Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала, что может помочь возобновить диалог между Москвой и Тбилиси.
Газета.Ru вчера в 21:58
Футбол
В Лиге чемпионов определились все участники группового этапа
В футбольной Лиге чемпионов определились все участники группового этапа.
РБК вчера в 17:36
Происшествия
Пострадавшая в Турции девочка из России умерла
Российская девочка, пострадавшая в бассейне в отеле турецкого Бодрума, скончалась в больнице, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 09:54
Экономика
МТС купила у АФК «Система» киностудию за 2 млрд рублей
Оператор связи МТС купил у материнской АФК "Система" 100% АО "Объединенные русские киностудии" (бренд "Кинополис") за 2 млрд рублей, говорится в материалах компании.
Интерфакс вчера в 12:59
Наука
Ученые МГУ раскрыли причины масштабных наводнений в Европе и России
Ученые-климатологи выяснили причины масштабных наводнений в Европе и паводков на территории европейской части России.
Ugpressa.ru вчера в 14:51
Наука
Красное вино улучшает здоровье кишечника и снижает риск ожирения
В дальнейшем учёные хотят провести дополнительное исследование, чтобы выяснить, как на кишечную микробиоту влияет употребление безалкогольного красного вина и сока красного винограда.
Вести.Наука вчера в 08:07
Экономика
В ведомствах обсудят судьбу индивидуального пенсионного капитала
Ранее замглавы Минфина Алексей Моисеев сообщил, что новая пенсионная реформа не будет носить название ИПК (индивидуальный пенсионный капитал), а о новых деталях планируется объявить уже в ближайшую неделю.
Известия 27 августа в 10:23
Политика
Лукашенко отказался ехать в Польшу на годовщину Второй мировой войны
Белорусский президент Александр Лукашенко отказался от приглашения польских властей приехать на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны.
BFM.ru вчера в 15:20
Общество
Минпросвещения разработало этический кодекс для учителей
Этический кодекс был разработан Минпросвещения совместно с Общероссийским профсоюзом.
Красная весна 27 августа в 21:28
Общество
Доход владельцев частных камер «отвяжут» от размера штрафов
Доход владельцев частных камер видеофиксации нарушений ПДД «отвяжут» от количества и размеров выписанных штрафов.
Известия вчера в 19:02
Авто
Toyota и Suzuki теперь работают вместе
Автоновости дня вчера в 07:21
Происшествия
Число погибших из-за взрыва дома подо Львовом выросло до шести человек
Спасатели нашли под завалами обрушившегося жилого дома в городе Дрогобыч во Львовской области Украины тела еще четверых человек, таким образом число погибших достигло шести, сообщает региональное ГУ Госслужбы Украины по ЧС в Facebook.
РИА Новости вчера в 22:38
Экономика
Forbes назвал самые богатые семьи России
Богатые российские семьи выстроил по ранжиру журнал Forbes.
Вести.Ru вчера в 04:55
Авто
Renault начала продажи нового компактвэна Triber
В Индии стартовали продажи нового бюджетного кросс-вэна Renault Triber.
Автоновости дня вчера в 05:30
Политика
Захарова согласилась с правом США предлагать Дании продажу Гренландии
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США имеют право предлагать Дании продажу острова Гренландия.
Известия вчера в 11:18
Политика
Эрдоган не исключил покупки Су-35 и Су-57 вместо F-35
РИА Новости вчера в 18:38
Политика
Пресс-секретарь генпрокурора Украины удалила пост об обмене Вышинского
Пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган опубликовала в Facebook заявление главреда украинского «РИА Новости» Кирилла Вышинского о согласии на обмен заключенными, однако затем удалила свой пост.
РБК вчера в 17:13
Общество
Режим ЧС объявлен во Владивостоке
Во Владивостоке власти объявили режим ЧС из-за продолжающихся сильных дождей.
Газета.Ru вчера в 07:56
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Гройсман записал прощальное видеообращение
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, который в ближайшее время покинет свой пост, записал прощальное видеообращение к украинцам и своему преемнику.
Известия вчера в 12:30
Общество
42-летнего жителя Екатеринбурга во второй раз забрали в армию
42-летнего мужчину призвали пройти военные сборы, которые продлятся три дня, однако оказалось, что пробыть на сборах необходимо 10 дней, пишет Е1.
ТагилСити.ру вчера в 11:38