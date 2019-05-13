Футбол
Кейлор Навас покинет «Реал» по окончании сезонаSoccer.ru 10:26
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Кино
HBO опубликовала тизер последней серии «Игры престолов»
Обновлено в 02:27
Общество
Аман Тулеев заявил о «пустоте вокруг» после своей отставки
Бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев, который возглавлял регион более 20 лет до весны прошлого года, дал интервью накануне своего 70-летнего юбилея и рассказал о своей жизни после ухода с поста главы Кузбасса.
Обновлено в 14:14
Шоу-бизнес
В СМИ попала информация о рождении двойни у Алины Кабаевой
7 мая Алина Кабаева родила двойню в центре акушерства и гинекологии, сообщает Ура.ру. Известная гимнастка якобы родила сразу двух мальчиков.
Обновлено в 07:05
Происшествия
В Казани эвакуировали аэропорт из-за сообщения о минировании самолета
Пассажиры и персонал международного аэропорта "Казань" были эвакуированы в понедельник вечером из-за сообщения о заложенной в самолёте бомбы, сообщил РИА Новости пресс-секретарь аэропорта Адель Гатауллин.
Обновлено в 16:50
Культура
Радиостанция «Говорит Москва» закрыла шоу Сергея Доренко
Радиостанция "Говорит Москва" снимает с эфира утреннее шоу "Подъём" автором и бессменным ведущим которой был Сергей Доренко, умерший на 60-м году жизни.
Обновлено в 15:25
Происшествия
Свидетель по делу Мамаева и Кокорина выпала из окна
Обновлено в 16:07
Политика
Соловьёв выгнал из студии украинского эксперта за слова о Бандере
Ранее Соловьёв во время вечернего ток-шоу выгнал из студии телеканала «Россия 1» польского эксперта Якуба Корейбу.
Обновлено в 19:47
Шоу-бизнес
Друг Доренко рассказал о последних часах его жизни
Друг Сергея Доренко Бронислав Виногродский рассказал о последних часах жизни журналиста, которые тот провел у него на даче.
Обновлено в 13:19
Здоровье
Люди с возрастом часто забывают о любви. а ведь она - настоящий эликсир молодости
- Да, это вполне реально. Сейчас к этому возрасту подходят люди, рожденные в спокойные пятидесятые - шестидесятые годы.
Обновлено в 18:26
Политика
Помпео отменил часть визита в Россию
Госсекретарь США Майк Помпео отменил московскую часть своего визита в Россию, сообщает Reuters со ссылкой на представителя госдепартамента.
Обновлено в 00:36
Армия и оружие
Путин призвал ускорить создание защиты от гиперзвукового оружия
Российский лидер отметил, что гиперзвукового оружия пока нет ни у кого кроме РФ, однако ведущие мировые державы рано или поздно создадут такое вооружение.
Обновлено в 17:59
Шоу-бизнес
Директор Алсу опроверг слухи о засекречивании итогов шоу «Голос»
Как ранее сообщало ИА REGNUM, один из телеграм-каналов распространил информацию о том, что Ян Абрамов — отец Микеллы — якобы связался с представителя голландской компании Tapla, которая владеет правами на шоу «Голос» и попросил их заскретить результаты проверки итогов голосования в финале шоу, где победила его дочь.
Обновлено вчера в 07:37
Армия и оружие
Украинский генерал заявил об операции катеров у российского порта
Осенью 2018 года бронированные катера ВМС Украины смогли тайно подойти к российскому порту в Ейске на полторы мили.
Обновлено в 13:16
Происшествия
В Казани подросток с пистолетом взял учеников в заложники
В Казани школьник с пистолетом попытался взять в заложники учеников и учителя. Инцидент произошел в гимназии № 7.
Обновлено в 06:36
Хоккей
Сборная Канады вырвала победу над командой Словакии в матче ЧМ-2019
Сборная Канады одержала победу над командой Словакии на чемпионате мира по хоккею, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:48
Авто
Назван топ-10 самых популярных кроссоверов в России по итогам апреля
Как сообщает аналитическое агентство «АВТОСТАТ», само популярной моделью в сегменте SUV на российском рынке по итогам апреля остался компактный кроссовер Hyundai Creta.
Обновлено в 10:02
Общество
Бурятские тюремщики целились из арбалета в людей и пели о своей работе
На видео, среди прочего, один из людей в форме стоит на лестничной клетке и целится из арбалета в мужчину, на голову которого другой офицер ставит яблоко.
Обновлено в 18:39
Общество
Директора сети «Мегамаг» оштрафовали на 10 тысяч рублей за неправильную маркировку товаров
Директор сети супермаркетов "Мегамаг" в Магадане привлечена к 10 тысячам рублей штрафа за нарушения требований к маркировке пищевой продукции, сообщили ИА MagadanMedia в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Магаданской области.
Обновлено в 18:55
Гаджеты
Раскрыты возможности iPhone нового поколения
Обновлено в 06:59
Шоу-бизнес
Александру Головину приписывают роман с актрисой
22-летняя Ангелина Поплавская стала партнершей актера по фильму. Но и вне съемок они проводили время вместе.
Обновлено в 12:00
Экономика
В России расширят список подлежащих маркировке товаров
Список товаров, подлежащих маркировке, будет расширен, в том числе в него попадут бакалея, готовая продукция из рыбы, мяса, детское питание, косметика и другие товары, соответствующее решение должно быть принято на уровне Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
Обновлено в 04:16
Политика
Bloomberg: США призвали Турцию отложить покупку С-400
США снова попросили Турцию отложить покупку российской зенитной ракетной системы С-400 "Триумф".
Обновлено в 18:37
Происшествия
Олимпийская чемпионка Гусева погибла в ДТП
Председатель комитета по работе с ветеранами Союза конькобежцев России Рамир Курамшин заявил, что олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Клара Гусева погибла в ДТП.
Обновлено в 08:41
Политика
Китай ввел ответные пошлины на товары из США
5 мая президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон повысит пошлины с 10% до 25% в отношении продукции из Китая на общую сумму $200 млрд из-за того, что торгово-экономические переговоры с Пекином «продвигаются очень медленно».
Обновлено в 09:56
Общество
Сергея Зверева оштрафовали на 15 тысяч рублей за пикет у стен Кремля
Тверской суд Москвы оштрафовал стилиста Сергея Зверева за нарушение правил одиночного пикета в ходе акции протеста, которую он устроил на Красной площади, выступая против строительства завода на Байкале.
Обновлено в 06:04
Гаджеты
Верховный суд США позволил пользователям судиться с Apple
Пользователи могут подавать иски к компании Apple за нарушение антимонопольного законодательства, сообщает CNN.
Обновлено в 19:36
Общество
В центре Екатеринбурга началось строительство собора святой Екатерины
Строители начали работы на месте возведения собора святой Екатерины в центре Екатеринбурга.
Обновлено в 02:55
Теннис
Троицки умудрился упустить победу, ведя в счете 6:1, 5:1, 40:15 на подаче
Сербский теннисист Виктор Троицки умудрился упустить победу, имея огромное преимущество в счете.
Обновлено в 19:07
Экономика
В России предупредили о возможных перебоях с поставками молока
Российские торговые сети могут столкнуться с перебоями поставок молочной продукции, пишет "Коммерсантъ".
Обновлено в 03:33