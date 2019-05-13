Футбол
Кейлор Навас покинет «Реал» по окончании сезонаSoccer.ru 10:26
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Наука
Учителя могут предсказывать успеваемость учеников не хуже экзаменов
Было установлено, что оценки учителей сильно коррелируют с результатами экзаменов по английскому языку, математике и естественным наукам, проводившихся среди учеников в возрасте 7–14 лет, причем оба показателя одинаково эффективны для прогнозирования результатов последующих экзаменов.
Обновлено в 05:49
Политика
Путину показали Ту-214 и модернизированные Ту-160 и Ту-22
Владимир Путин в Казани на аэродроме завода имени Горбунова осмотрел образцы авиатехники, в том числе модернизированные Ту-160, Ту-22, Ту-95МС.
Обновлено в 09:21
Политика
Турецкий регулятор обнаружил трещины в фундаменте АЭС «Аккую»
Регулятор атомной энергии Турции — Turkey’s Atomic Energy Authority (TAEK) — дважды выявлял трещины в бетоне фундамента АЭС «Аккую», которую строит «Росатом».
Обновлено в 09:05
Общество
В Роструде напомнили россиянам о следующих длинных выходных
Следующие длинные выходные ожидают россиян в связи с празднованием Дня народного единства со 2 по 4 ноября, напомнили ТАСС в понедельник в пресс-службе Федеральной службы по труду и занятости (Роструд).
Обновлено в 00:54
Шоу-бизнес
Виновата Леди Гага? Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались
Как утверждает инсайдер, слухи о романе Купера с сыгравшей в его фильме "Звезда родилась" певицей Леди Гагой не имеют отношения к расставанию.
Обновлено в 08:08
Здоровье
Нижегородское правительство готовит программу капремонта больниц
Разработка региональной программы капитального ремонта медицинских учреждений завершается в Нижегородской области.
Обновлено в 08:57
Происшествия
Рестлер умер во время боя в Лондоне
Рестлер из Мексики Сесар Гонсалес умер во время поединка в Лондоне.
Обновлено в 06:23
Происшествия
Олимпийская чемпионка Гусева погибла в ДТП
Председатель комитета по работе с ветеранами Союза конькобежцев России Рамир Курамшин заявил, что олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Клара Гусева погибла в ДТП.
Обновлено в 08:41
Футбол
Зинченко запретили прикасаться к трофею чемпионата Англии
В сезоне-2017/2018 после победы в чемпионате Англии Зинченко уронил трофейный кубок.
Обновлено вчера в 23:15
Политика
Великобритания назначила нового посла в России
Новым послом Великобритании в России станет Дебора Броннерт, которая курировала в британском МИДе экономические и глобальные вопросы.
Обновлено в 10:40
Политика
День победы над Японией предложили праздновать в России
В России может появиться ещё один день воинской славы – День Победы над милитаристской Японией.
Обновлено в 10:01
Здоровье
В Гонконге обнаружен вирус африканской чумы свиней
Вирус африканской чумы свиней (АЧС) обнаружен на бойне в Гонконге, сообщает "Россельхознадзор" (РСХН).
Обновлено в 09:33
Политика
Климкин выдвинул ЕС ультиматум из-за антироссийских санкций
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин, после заседания Совета Евросоюза на уровне министров иностранных дел в Брюсселе, заявил, что Киев откажется от соблюдения минских соглашений в том случае, если европейские страны, включая Германию и Францию, добьются снятия санкционного давления с России в Совете Европы.
Обновлено в 10:32
Шоу-бизнес
Сергей Жигунов рассказал о последних съемочных днях Любови Полищук
Обновлено вчера в 18:00
Происшествия
В Каменском районе объявили траур
Обновлено в 05:30
Экономика
Введение Китаем пошлин против США вызвало панику на биржах
После заявления Минфина Китая о введении повышенных пошлин на ввозимые из США товары произошел резкий спад ключевых биржевых индексов.
Обновлено в 10:21
Политика
Зеленский записал «послание мира Донбассу»
Избранный президент Украины Владимир Зеленский выложил на своей странице в Facebook «Послание мира Донбассу».
Обновлено в 10:30
Политика
Лавров прокомментировал идею Трампа по договору о ядерном разоружении
Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя идею президента США Дональда Трампа по новому договору о ядерном разоружении с участием КНР, заявил, что никаких переговоров по этому вопросу пока нет.
Обновлено в 09:44
Музыка
Сергей Шнуров призвал спокойнее относиться к результатам шоу «Голос»
Известный российский музыкант и шоу-мен, лидер группировки «Ленинград», призвал спокойнее относиться к шумихе вокруг детского музыкального конкурса на первом канале.
Обновлено в 10:17
Политика
Украинскую военную технику могут утилизировать в Крыму
Еще в начале прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил, что Украина может забрать оставленную военную технику из Крыма.
Обновлено в 09:55
Происшествия
Убийца нижегородского журналиста Дениса Суворова осужден на 9,5 лет
Подсудимому назначено наказание в виде 9,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.
Обновлено в 10:18
Происшествия
Вылет SSJ 100 из Новосибирска отложили на восемь часов
Обновлено в 02:52
Происшествия
Организатор теракта получил пожизненный срок в Турции
Обновлено в 06:25
Кино
Hells Bells: вышла предпоследняя серия «Игры престолов»
История с до изжоги мемогеничным стаканчиком из четвертого эпизода финального сезона ИП, установившего в рамках сериала прискорбный и постыдный антирекорд, немало, конечно, подпортила всем нам крови.
Обновлено в 06:16
Экономика
Центробанк перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля
Центробанк в 2018 году не чеканил монеты номиналом ниже рубля.
Обновлено вчера в 19:45
Политика
Польша оценила репарации от Германии в триллион долларов
Польша может потребовать у Германии компенсацию за ущерб в годы Второй мировой войны, в объеме примерно в $1 трлн, заявил глава парламентской группы по вопросам военных репараций Аркадиуш Муларчик.
Обновлено в 06:50
Наука
Российские ученые первыми в мире получили «2D-золото»
Российский ученые смогли получить квазидвумерный материал на основе золота, который представляет собой "плоскую" структуру.
Обновлено в 10:28
Здоровье
Минздрав: почти 900 тыс. россиян инфицированы ВИЧ
По словам главы организации Вадима Покровского, по состоянию на апрель 2019 года, в России проживают свыше 1,7 млн человек, у которых выявили ВИЧ, и еще 300-500 тыс. россиян могут жить, не подозревая о своем ВИЧ-положительном статусе.
Обновлено в 04:10
Экономика
Медведев утвердил меры господдержки научно-образовательных центров
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил порядок предоставления государственной поддержки научно-образовательных центров, создание которых предусматривает национальный проект "Наука".
Обновлено в 09:50