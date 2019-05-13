Футбол

Кейлор Навас покинет «Реал» по окончании сезонаSoccer.ru 10:26

Голкипер Кейлор Навас покинет «Реал» по окончании текущего сезона.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Кейлор Навас покинет «Реал» по окончании сезона

Soccer.ru10:26

СМИ: «Реал» сообщил Навасу, что не нуждается в его услугах

Матч ТВ10:25

Руководство «Реала» сообщило Навасу, что не рассчитывает на него

Sport24.ru09:57

«Реал» сообщил Навасу, что клуб не рассчитывает на него в следующем сезоне

Чемпионат10:18

СМИ: Навас покинет «Реал» по окончании сезона

Спорт-Экспресс10:08

СМИ: «Реал» уведомил Наваса, что он должен искать себе клуб

Советский спорт10:19

«Реал» сообщил Навасу, что не рассчитывает на него в следующем сезоне

Sports.ru09:48
Показать все источники
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 10:53, Ашберн
Наука

Учителя могут предсказывать успеваемость учеников не хуже экзаменов

Было установлено, что оценки учителей сильно коррелируют с результатами экзаменов по английскому языку, математике и естественным наукам, проводившихся среди учеников в возрасте 7–14 лет, причем оба показателя одинаково эффективны для прогнозирования результатов последующих экзаменов.
Обновлено в 05:49
Политика

Путину показали Ту-214 и модернизированные Ту-160 и Ту-22

Владимир Путин в Казани на аэродроме завода имени Горбунова осмотрел образцы авиатехники, в том числе модернизированные Ту-160, Ту-22, Ту-95МС.
Обновлено в 09:21
Политика

Турецкий регулятор обнаружил трещины в фундаменте АЭС «Аккую»

Регулятор атомной энергии Турции — Turkey’s Atomic Energy Authority (TAEK) — дважды выявлял трещины в бетоне фундамента АЭС «Аккую», которую строит «Росатом».
Обновлено в 09:05
Общество

В Роструде напомнили россиянам о следующих длинных выходных

Следующие длинные выходные ожидают россиян в связи с празднованием Дня народного единства со 2 по 4 ноября, напомнили ТАСС в понедельник в пресс-службе Федеральной службы по труду и занятости (Роструд).
Обновлено в 00:54
Происшествия

В здание правительства Саратовской области бросили коктейль Молотова

Обновлено в 07:44
Шоу-бизнес

Виновата Леди Гага? Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались

Как утверждает инсайдер, слухи о романе Купера с сыгравшей в его фильме "Звезда родилась" певицей Леди Гагой не имеют отношения к расставанию.
Обновлено в 08:08
Здоровье

Нижегородское правительство готовит программу капремонта больниц

Разработка региональной программы капитального ремонта медицинских учреждений завершается в Нижегородской области.
Обновлено в 08:57
Происшествия

Рестлер умер во время боя в Лондоне

Рестлер из Мексики Сесар Гонсалес умер во время поединка в Лондоне.
Обновлено в 06:23
Происшествия

Олимпийская чемпионка Гусева погибла в ДТП

Председатель комитета по работе с ветеранами Союза конькобежцев России Рамир Курамшин заявил, что олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Клара Гусева погибла в ДТП.
Обновлено в 08:41
Футбол

Зинченко запретили прикасаться к трофею чемпионата Англии

В сезоне-2017/2018 после победы в чемпионате Англии Зинченко уронил трофейный кубок.
Обновлено вчера в 23:15
Политика

Великобритания назначила нового посла в России

Новым послом Великобритании в России станет Дебора Броннерт, которая курировала в британском МИДе экономические и глобальные вопросы.
Обновлено в 10:40
Политика

День победы над Японией предложили праздновать в России

В России может появиться ещё один день воинской славы – День Победы над милитаристской Японией.
Обновлено в 10:01
Здоровье

В Гонконге обнаружен вирус африканской чумы свиней

Вирус африканской чумы свиней (АЧС) обнаружен на бойне в Гонконге, сообщает "Россельхознадзор" (РСХН).
Обновлено в 09:33
Политика

Климкин выдвинул ЕС ультиматум из-за антироссийских санкций

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин, после заседания Совета Евросоюза на уровне министров иностранных дел в Брюсселе, заявил, что Киев откажется от соблюдения минских соглашений в том случае, если европейские страны, включая Германию и Францию, добьются снятия санкционного давления с России в Совете Европы.
Обновлено в 10:32
Шоу-бизнес

Сергей Жигунов рассказал о последних съемочных днях Любови Полищук

Обновлено вчера в 18:00
Происшествия

В Каменском районе объявили траур

Обновлено в 05:30
Экономика

Введение Китаем пошлин против США вызвало панику на биржах

После заявления Минфина Китая о введении повышенных пошлин на ввозимые из США товары произошел резкий спад ключевых биржевых индексов.
Обновлено в 10:21
Политика

Зеленский записал «послание мира Донбассу»

Избранный президент Украины Владимир Зеленский выложил на своей странице в Facebook «Послание мира Донбассу».
Обновлено в 10:30
Политика

Лавров прокомментировал идею Трампа по договору о ядерном разоружении

Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя идею президента США Дональда Трампа по новому договору о ядерном разоружении с участием КНР, заявил, что никаких переговоров по этому вопросу пока нет.
Обновлено в 09:44
Музыка

Сергей Шнуров призвал спокойнее относиться к результатам шоу «Голос»

Известный российский музыкант и шоу-мен, лидер группировки «Ленинград», призвал спокойнее относиться к шумихе вокруг детского музыкального конкурса на первом канале.
Обновлено в 10:17
Политика

Украинскую военную технику могут утилизировать в Крыму

Еще в начале прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил, что Украина может забрать оставленную военную технику из Крыма.
Обновлено в 09:55
Происшествия

Убийца нижегородского журналиста Дениса Суворова осужден на 9,5 лет

Подсудимому назначено наказание в виде 9,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.
Обновлено в 10:18
Происшествия

Вылет SSJ 100 из Новосибирска отложили на восемь часов

Обновлено в 02:52
Происшествия

Организатор теракта получил пожизненный срок в Турции

Обновлено в 06:25
Кино

Hells Bells: вышла предпоследняя серия «Игры престолов»

История с до изжоги мемогеничным стаканчиком из четвертого эпизода финального сезона ИП, установившего в рамках сериала прискорбный и постыдный антирекорд, немало, конечно, подпортила всем нам крови.
Обновлено в 06:16
Экономика

Центробанк перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля

Центробанк в 2018 году не чеканил монеты номиналом ниже рубля.
Обновлено вчера в 19:45
Политика

Польша оценила репарации от Германии в триллион долларов

Польша может потребовать у Германии компенсацию за ущерб в годы Второй мировой войны, в объеме примерно в $1 трлн, заявил глава парламентской группы по вопросам военных репараций Аркадиуш Муларчик.
Обновлено в 06:50
Наука

Российские ученые первыми в мире получили «2D-золото»

Российский ученые смогли получить квазидвумерный материал на основе золота, который представляет собой "плоскую" структуру.
Обновлено в 10:28
Здоровье

Минздрав: почти 900 тыс. россиян инфицированы ВИЧ

По словам главы организации Вадима Покровского, по состоянию на апрель 2019 года, в России проживают свыше 1,7 млн человек, у которых выявили ВИЧ, и еще 300-500 тыс. россиян могут жить, не подозревая о своем ВИЧ-положительном статусе.
Обновлено в 04:10
Экономика

Медведев утвердил меры господдержки научно-образовательных центров

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил порядок предоставления государственной поддержки научно-образовательных центров, создание которых предусматривает национальный проект "Наука".
Обновлено в 09:50
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Кейлор Навас
Коста-риканский футболист
Костариканский футболист, вратарь клуба «Реал Мадрид» и сборной Коста-Рики. Участник чемпионата мира 2014 года. В 2016 году стал первым футболистом из Коста-Рики, победившим в Лиге чемпионов УЕФА.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Реал Мадрид
Испанский футбольный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из города Мадрида. Признан ФИФА лучшим футбольным клубом XX века. «Реал Мадрид» - один из трёх клубов, которые ни разу не покидали высший испанский дивизион, двумя другими являются «Барселона» и «Атлетик Бильбао». Является одним из самых титулованных клубов в испанском футболе. На его счету 62 национальных титула: рекордные 33 титула чемпиона Ла Лиги, 19 Кубков Испании и 10 Суперкубков Испании. Является рекордсменом по количеству побед и голов в Лиге чемпионов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное