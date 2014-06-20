Футбол
Кейлор Навас может перейти в ПСЖLiveSport.ru 15:40
Навас не хочет быть вторым номером и заменой Тибо Куртуа, поэтому принял решение сменить команду. Отмечается, что в скором времени вратарь отправится в Париж для прохождения медицинского обследования. Вследствие этого «сливочные» начнут поиски возрастного футболиста, чтобы закрыть дыру в составе.
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В Сети появилось видео разрушающегося на дне Атлантики «Титаника»
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В школьную программу предложили ввести уроки по Dota 2 и FIFA
Эксперты АНО «Институт развития интернета» (ИРИ) выбрали киберспортивные дисциплины, преподавание которых, по их мнению, необходимо ввести в школах.
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Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов может продолжить карьеру в «Байере», сообщает Fussballinfo.net со ссылкой на Kicker.
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Блатт: «Я в порядке, я держусь — это послание для всех»
После первой тренировки «Олимпиакоса» главный тренер Дэвид Блатт сделал заявление о состоянии здоровья.
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