Футбол

Кейлор Навас может перейти в ПСЖLiveSport.ru 15:40

Навас не хочет быть вторым номером и заменой Тибо Куртуа, поэтому принял решение сменить команду. Отмечается, что в скором времени вратарь отправится в Париж для прохождения медицинского обследования. Вследствие этого «сливочные» начнут поиски возрастного футболиста, чтобы закрыть дыру в составе.
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Навас близок к переходу в «ПСЖ»

Газета.Ru16:12

Рейна может заменить Наваса в «Реале»

Спорт-Экспресс08:50

Кейлор Навас близок к переходу в «ПСЖ»

Sports.ru14:33

«Реал» рассматривает трех опытных вратарей на замену Навасу

Sport24.ru09:56

СМИ: «Реал» нашел замену Навасу в «Милане»

Sportbox.RU10:29

СМИ: «Реал» нашел замену Навасу в «Милане»

Матч ТВ10:29

Навас близок к переходу в «ПСЖ»

Чемпионат14:53
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 18:20, Ашберн
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Китай не хочет вести переговоры по разоружению с Россией и США

Представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь высказался по поводу участия страны в трехсторонних переговорах по разоружению с российской и американской стороной.
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Россия впервые запустила в космос робота «Федора»

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Владелец польского ресторана оскорбил украинцев

Заявление, в котором граждане Украины были названы «недолюдьми», сделал в соцсетях владелец одного из ресторанов города Гдыня (Польша), пишет Gazeta Wyborcza.
Обновлено вчера в 22:44
Политика

G7 обсудит возможность возвращения России в объединение

Другие страны объединения (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония) отказались работать с Москвой и начали проводить саммиты в формате «большой семерки».
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Армия и оружие

Истек срок предложения Турции о покупке американских Patriot

Срок действия предложения Анкаре о покупке зенитных ракетных комплексов США Patriot истек, сообщила в четверг газета The Hill со ссылкой на источник в госдепартаменте.
Обновлено в 17:40
Происшествия

Дагестанский чиновник завысил свой возраст на 34 года ради пенсии

В Дагестане тридцатилетний заместитель главы села в Левашинском районе специально завысил свой возраст на 34 года, чтобы получать трудовую пенсию.
Обновлено в 14:08
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Умер заслуженный артист Виктор Власов

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Политика

Джонсон на встрече с Макроном положил ногу на столик

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Елисейском дворце положил ногу на столик.
Обновлено в 17:05
Происшествия

В Екатеринбурге арестовали подозреваемых в изнасиловании полицейских

Обновлено в 15:20
Футбол

Кононов объяснил поражение «Спартака» усталостью

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов прокомментировал итоги первого матча своей команды в раунде плей-офф Лиги Европы против "Браги" (0:1).
Обновлено в 18:13
Общество

В Сети появилось видео разрушающегося на дне Атлантики «Титаника»

Впервые за 14 лет экспедиций ученые засняли затонувший в 1912 году пароход "Титаник", сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 13:10
Гаджеты

Bloomberg: Apple презентует в сентябре три новых iPhone

Обновлено в 15:05
Общество

Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе

Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
Обновлено в 03:43
Политика

Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме

Официальный представитель МИД Мария Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме "Машук-2019".
Обновлено в 10:11
Общество

В школьную программу предложили ввести уроки по Dota 2 и FIFA

Эксперты АНО «Институт развития интернета» (ИРИ) выбрали киберспортивные дисциплины, преподавание которых, по их мнению, необходимо ввести в школах.
Обновлено вчера в 23:00
Наука

Умный браслет предскажет вспышку агрессии при аутизме за минуту до ее начала

Американские исследователи представили умный браслет, который умеет предсказывать приступы агрессии у людей с расстройством аутистического спектра до ее начала.
Обновлено в 12:04
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«Заря» не дотерпела в матче с «Эспаньолом» и пропустила трижды

«Заря» в раунде плей-офф попала на одного из фаворитов данного этапа - испанский «Эспаньол».
Обновлено в 17:01
Космос

Продолжительность года на разных планетах. Инфографика

Что касается смены времен года, то они наблюдаются лишь на нескольких планетах.
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Эксперт: СССР подписал пакт о ненападении с Германией последним

Ранее, в январе 1934 года, был подписан договор о ненападении между Германией и Польшей, пакт Пилсудского – Гитлера.
Обновлено в 13:58
Наука

Впервые представлена структура, объединяющая частицу и античастицу

Впервые специалистами продемонстрирована структура, объединяющая частицу и античастицу, сообщает информационно-новостное издание Evo-rus.com.
Обновлено 20 августа в 02:32
Гаджеты

Google впервые за пять лет сменила логотип операционной системы Android

Google впервые с 2014 года поменяла дизайн логотипа своей операционной системы Android, сообщается в блоге компании.
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Происшествия

19-летний лихач на Mercedes насмерть сбил женщину и попал на видео

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Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером по версии Forbes

Американский актер, продюсер и рестлер Дуэйн Джонсон по прозвищу "Скала" возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года по версии американского журнала Forbes.
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Янкаускаса снова задержали на выходе из спецприемника

Муниципального депутата Константина Янкаускаса снова задержали на выходе из спецприемника, где он отбывал административный арест.
Обновлено в 10:35
Футбол

Роналду призвал бороться с лесными пожарами в Амазонии

Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду призвал общественность обратить внимание на лесные пожары в Амазонии.
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Футбол

Антон Миранчук: «Не считаю, что у нас слабый чемпионат»

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук порассуждал об уровне российской Премьер-лиги.
Обновлено в 16:46
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«Байер» интересуется вратарем «Краснодара» Сафоновым

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов может продолжить карьеру в «Байере», сообщает Fussballinfo.net со ссылкой на Kicker.
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Происшествия

Пятеро участников конфликта со стрельбой в Краснодаре задержаны в Сочи

Сотрудники управления ФСБ по Краснодарскому краю совместно с коллегами из ГУ МВД по региону в ходе спецоперации задержали в Адлерском районе города Сочи пятерых мужчин по подозрению в причастности к конфликту со стрельбой в Краснодаре, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.
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Россия и Украина договорились об обмене по формуле «33 на 33»

Денисова в Москве Омбудсмен Украины Людмила Денисова уже находится в России, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом переговоров об обмене с российской стороны.
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Блатт: «Я в порядке, я держусь — это послание для всех»

После первой тренировки «Олимпиакоса» главный тренер Дэвид Блатт сделал заявление о состоянии здоровья.
Обновлено в 17:21
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Кейлор Навас
Коста-риканский футболист
Костариканский футболист, вратарь клуба «Реал Мадрид» и сборной Коста-Рики. Участник чемпионата мира 2014 года. В 2016 году стал первым футболистом из Коста-Рики, победившим в Лиге чемпионов УЕФА.
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