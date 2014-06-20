Футбол
Кейлор Навас может перейти в ПСЖLiveSport.ru 15:40
Навас не хочет быть вторым номером и заменой Тибо Куртуа, поэтому принял решение сменить команду. Отмечается, что в скором времени вратарь отправится в Париж для прохождения медицинского обследования. Вследствие этого «сливочные» начнут поиски возрастного футболиста, чтобы закрыть дыру в составе.
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 19:52, Ашберн
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44-летняя голливудская кинозвезда Анджелина Джоли с трудом сдержала слёзы, когда провожала старшего сына Мэддокса в университет.
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