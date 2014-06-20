Футбол

Кейлор Навас может перейти в ПСЖLiveSport.ru вчера в 15:40

Навас не хочет быть вторым номером и заменой Тибо Куртуа, поэтому принял решение сменить команду. Отмечается, что в скором времени вратарь отправится в Париж для прохождения медицинского обследования. Вследствие этого «сливочные» начнут поиски возрастного футболиста, чтобы закрыть дыру в составе.
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Голкипер «Реала» близок к переходу в «ПСЖ»

Матч ТВ01:40

«Реал» рассматривает трех опытных вратарей на замену Навасу

Sport24.ruвчера в 09:56

Навас близок к переходу в «ПСЖ»

Газета.Ruвчера в 16:12

Навас близок к переходу в «ПСЖ»

Чемпионатвчера в 14:53

Кейлор Навас близок к переходу в «ПСЖ»

Sports.ruвчера в 14:33

Голкипер «Реала» близок к переходу в «ПСЖ»

Sportbox.RU01:40

Рейна может заменить Наваса в «Реале»

Спорт-Экспрессвчера в 08:50
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Зеленский предложил обменять Крым на место России в G8

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Пассажирский борт совершил аварийную посадку на Гавайях

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Исследователи засняли повреждения «Титаника»

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Кейлор Навас
Коста-риканский футболист
Костариканский футболист, вратарь клуба «Реал Мадрид» и сборной Коста-Рики. Участник чемпионата мира 2014 года. В 2016 году стал первым футболистом из Коста-Рики, победившим в Лиге чемпионов УЕФА.
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