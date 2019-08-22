Футбол
Кейлор Навас может перейти в «ПСЖ»Евро-футбол.ру 17:03
Голкипер "Реала" Кейлор Навас может продолжить карьеру в "ПСЖ". По информации Marca, 32-летний костариканец выразил желание покинуть стан "сливочных", чтобы иметь постоянную игровую практику. Мадридцы уже начали искать замену вратарю.
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