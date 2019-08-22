Футбол
Кейлор Навас может перейти в «ПСЖ»Евро-футбол.ру 17:03
Голкипер "Реала" Кейлор Навас может продолжить карьеру в "ПСЖ". По информации Marca, 32-летний костариканец выразил желание покинуть стан "сливочных", чтобы иметь постоянную игровую практику. Мадридцы уже начали искать замену вратарю.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 23:01, Ашберн
Кино
Дуэйн Джонсон возглавил список самых высокооплачиваемых актеров мира
Обновлено вчера в 22:05
Шоу-бизнес
Светлана Разина передумала разводиться с мужем
57-летняя звезда заявила, что муж Борис Карпов пытался продать ее автомобиль, а после оставил транспортное средство на границе с Белоруссией.
Обновлено в 14:00
Музыка
Вайкуле выступила за возвращение «Новой волны» в Юрмалу
Обновлено в 10:57
Общество
Медведев поставил вопрос о 4-дневной рабочей неделе перед Минтрудом
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минтруду представить свою позицию о перспективах введения четырехдневной рабочей недели в России.
Обновлено в 04:24
Политика
ЕС разработал план, предусматривающий пошлины на товары из США
Евросоюз разработал экономическую программу, в основе которой лежит введение в одностороннем порядке таможенных пошлин на товары из Соединенных Штатов.
Обновлено в 21:43
Армия и оружие
Россия предостерегла от неконтролируемой гонки вооружений
Мир оказался в шаге от неконтролируемой гонки вооружений из-за геополитических абмиций США, заявил исполняющий обязанности постпреда России в ООН Дмитрий Полянский на заседании Совбеза.
Обновлено в 16:07
Политика
Истек срок предложения Турции о покупке американских Patriot
Срок действия предложения Анкаре о покупке зенитных ракетных комплексов США Patriot истек, сообщила в четверг газета The Hill со ссылкой на источник в госдепартаменте.
Обновлено в 17:40
Политика
Приехавшая в Крым немецкая делегация оценила ситуацию на полуострове
Приехавший в Крым глава немецкой делегации, член общественной организации Druschba Global Дирк Нессениус прокомментировал ситуацию на полуострове.
Обновлено вчера в 10:12
Гаджеты
Googe серьезно изменит операционную систему Android
Обновлено в 18:04
Происшествия
Число жертв удара молнии в польских Татрах достигло пяти
В Западных Татрах в Словакии от удара молнии погиб один турист, двое человек получили ранения.
Обновлено в 16:16
Происшествия
В Петербурге локализовали крупный пожар на складе свечей
Огнеборцам удалось локализовать пожар, бушующий на складе свечей и охвативший территорию площадью четыре тысячи квадратных метров.
Обновлено в 12:39
Происшествия
ОМОН приехал в кемеровское село из-за массовой драки с цыганами
Сотрудники ОМОНа прибыли в село Подгорное Кемеровской области из-за массовой драки между цыганами и местными жителями.
Обновлено в 05:38
Политика
Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме
Официальный представитель МИД Мария Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме "Машук-2019".
Обновлено в 10:11
Происшествия
Депутату из Локомотивного выбрали меру пресечения
Решался вопрос об избрании меры пресечения депутату поселка Локомотивный, которого подозревают в убийстве своей жены.
Обновлено в 08:31
Происшествия
Янкаускаса снова задержали на выходе из спецприемника
Муниципального депутата Константина Янкаускаса снова задержали на выходе из спецприемника, где он отбывал административный арест.
Обновлено в 10:35
Футбол
Кононов объяснил поражение «Спартака» усталостью
Главный тренер "Спартака" Олег Кононов прокомментировал итоги первого матча своей команды в раунде плей-офф Лиги Европы против "Браги" (0:1).
Обновлено в 18:13
Происшествия
В Авачинском заливе на Камчатке пропал катер с тремя рыбаками
Спасатели разыскивают катер с тремя рыбаками на борту, пропавший двое суток назад в Авачинском заливе у берегов Камчатки.
Обновлено в 22:34
Происшествия
«Победа» заявила об оправданном отказе летевшей на похороны женщине
Женщине, которая просила пустить ее на самолет авиакомпании «Победа», отказали обоснованно. Об этом представитель перевозчика сообщил РБК.
Обновлено в 11:56
Здоровье
Ученые назвали 5 способов для сброса лишнего жира с живота
Ученые составили список из пяти способов, которые помогут при сбросе лишнего жира с живота, сообщает «МедикФорум».
Обновлено в 22:25
Политика
Борис Джонсон положил ногу на стол во время встречи с Макроном
Британский премьер-министр Борис Джонсон положил ногу на стол в Елисейском дворце в разгар своей встречи с французским президентом Эмманюэлем Макроном, сообщает издание The Business Insider.
Обновлено в 16:23
Происшествия
Трех полицейских обвинили в изнасиловании проститутки в Екатеринбурге
В Екатеринбурге троим полицейским предъявлено обвинение в изнасиловании женщины.
Обновлено в 12:21
Политика
На Украине признали поражение после триумфа Путина во Франции
Переговоры двух лидеров продемонстрировали полное поражение Украины.
Обновлено в 10:28
Политика
Трамп снова поддержал возвращение России в G8
Ранее Трамп на встрече в Белом доме с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом заявил, что поддержал бы возвращение России в G8.
Обновлено вчера в 12:16
Происшествия
Во Франции врач-хирург за 30 лет изнасиловал более 200 детей
66-летнего хирурга из Франции подозревают в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 250 детей.
Обновлено в 11:48
Технологии
В России научились распознавать и отслеживать человека по силуэту
Новую технологию распознавания человека по силуэту разработала российская компания Ntechlab.
Обновлено в 22:00
Экономика
Moody’s ухудшило прогноз роста ВВП России
Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service ухудшило прогноз роста экономики Российской Федерации на 2019 год до 1,2% с ожидавшихся ранее 1,6%, говорится в обновленном отчете агентства Global Macro Outlook.
Обновлено в 13:16