Футбол

Кейлор Навас: Я выиграл три Лиги чемпионов, а теперь сижу на скамейке
Спорт день за днем
06:58

В минувшее трансферное окно "Реал" купил у "Челси" за 35 млн 26-летнего бельгийского вратаря Тибо Куртуа.
Спорт день за днем06:58

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Навас: я выиграл с «Реалом» три Лиги чемпионов подряд, а теперь сижу в запасе

Чемпионат06:43

Навас: «Я три раза подряд выиграл Лигу чемпионов, чтобы оказаться в запасе»

RT на русском05:16

Кейлор Навас: «Я трижды подряд выиграл Лигу чемпионов, чтобы оказаться на скамейке»

Матч ТВ04:31

Кейлор Навас: «Я трижды подряд выиграл Лигу чемпионов, чтобы оказаться на скамейке»

Sportbox.RU04:31

Кейлор Навас: «Я три раза подряд выиграл Лигу чемпионов, чтобы теперь оказаться в запасе»

Спорт-Экспресс03:49

Кейлор Навас: «Я выиграл три ЛЧ подряд, а теперь сижу на лавке»

Sports.ru05:08

Навас: «Я выиграл три Лиги чемпионов подряд, чтобы сейчас сидеть в запасе»

Soccer.ru00:48
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Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 08:10, Ашберн
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Напавший на Глушакова болельщик арестован на 10 суток

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УЕФА запустил голосование за лучшего игрока недели

УЕФА запустил голосование за лучшего игрока недели в Лиге чемпионов. На звание претендуют несколько игроков топ-клубов.
Обновлено в 07:55
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«Бока Хуниорс» отказывается проводить матч с «Ривер Плейт» в Мадриде

Аргентинский клуб «Бока Хуниорс» отказывается проводить ответный матч финала Кубка Либертадорес в Мадриде. Об этом 30 ноября сообщает AFP.
Обновлено в 07:51
Футбол

Моуриньо: «Санчес в этом году уже не сыграет»

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо рассказал о травме Алексиса Санчеса, которую чилиец получил на одной из последних тренировок манкунианцев.
Обновлено в 07:16
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Боец UFC Волков потренировался с Дзюбой

Российский боец UFC Александр Волков потренировался с нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой.
Обновлено в 07:57
Футбол

ФИФА ограничит число аренд до 6-8 за сезон с 2020 года

Каждый клуб сможет оформлять не более 6 или 8 арендных сделок за сезон.
Обновлено в 07:32
Футбол

Волков, Чалханоглу и Хадсон-Одои вошли в команду недели в Лиге Европы

Защитник @FCBATE Захар Волков в Команде недели #ЛигаЕвропы 👏👏👏 pic.twitter.com/ccn0Up3vwK — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 30 ноября 2018 г.
Обновлено в 06:38
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«Крылья Советов» разгромили «Оренбург» в матче молодежного первенства

Футболисты самарских "Крыльев Советов" одержали крупную победу над "Оренбургом" в выездном матче 16-го тура молодежного первенства России.
Обновлено в 07:16
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Семак назвал победу «Зенита» над «Копенгагеном» тяжелой

Матч закончился со счетом 1:0 в пользу хозяев Главный тренер петербургского клуба Сергей Семак назвал победу "Зенита" над "Копенгагеном" тяжелой.
Обновлено в 03:37
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ЦСКА обыграл «Реал» в матче Евролиги

ЦСКА на выезде победил "Реал" в матче Евролиги, сообщает "Советский спорт". Матч завершился со счетом 93:88 в пользу российского клуба.
Обновлено в 06:20
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Кроос: чувствую себя в «Реале» как дома, нет причин что-либо менять

Наши успехи демонстрируют и доказывают это. Я доволен, как складывается моя карьера в «Реале», здесь я чувствую себя как дома.
Обновлено в 07:59
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Шамиль Газизов: «„Уфа“ не ведет переговоров с „Локо“ по Живоглядову»

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов заявил, что клуб из Башкирии на сегодняшний день не ведет переговоров по поводу перехода в "Локомотив" 24-летнего защитника Дмитрия Живоглядова.
Обновлено в 07:30
Футбол

Фабрегас: я счастлив в «Челси», но каждый хочет играть больше

Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас рассказал, что пока не планирует уходить из лондонского клуба.
Обновлено в 06:09
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«Краснодар» рискует не попасть в плей-офф Лиги Европы

В матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА «Краснодар» одержал победу над «Акхисаром» со счетом 2:1. В составе «быков» отличились Юрий Газинский и Ари.
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Воспитанник «Спартака» рассказал о драках игроков с фанатами в «Галлешере»

Бывший советский и российский футболист, тренер берлинской юношеской команды «Унион» Герман Андреев рассказал о начале своей тренерской карьеры в Германии.
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Кейлор Навас
Коста-риканский футболист
Коста-риканский футболист, вратарь клуба «Реал Мадрид» и сборной Коста-Рики. Участник чемпионата мира 2014 года. В 2016 году стал первым футболистом из Коста-Рики, победившим в Лиге чемпионов УЕФА.
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Тибо Куртуа
Бельгийский футболист
Бельгийский футболист, вратарь испанского клуба «Реал Мадрид» и сборной Бельгии. В сезоне 2010/11 был признан лучшим вратарём бельгийской Про-лиги, а также игроком года в составе «Генка». Двукратный обладатель «Трофея Рикардо Саморы», ежегодно вручаемого лучшему вратарю испанской Примеры.
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