Футбол

Кейлор Навас: Я выиграл три Лиги чемпионов, а теперь сижу на скамейке
Спорт день за днем
06:58

В минувшее трансферное окно "Реал" купил у "Челси" за 35 млн 26-летнего бельгийского вратаря Тибо Куртуа.
Спорт день за днем06:58

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Навас: я выиграл с «Реалом» три Лиги чемпионов подряд, а теперь сижу в запасе

Чемпионат06:43

Навас: «Я три раза подряд выиграл Лигу чемпионов, чтобы оказаться в запасе»

RT на русском05:16

Кейлор Навас: «Я трижды подряд выиграл Лигу чемпионов, чтобы оказаться на скамейке»

Матч ТВ04:31

Кейлор Навас: «Я трижды подряд выиграл Лигу чемпионов, чтобы оказаться на скамейке»

Sportbox.RU04:31

Кейлор Навас: «Я три раза подряд выиграл Лигу чемпионов, чтобы теперь оказаться в запасе»

Спорт-Экспресс03:49

Кейлор Навас: «Я выиграл три ЛЧ подряд, а теперь сижу на лавке»

Sports.ru05:08

Навас: «Я выиграл три Лиги чемпионов подряд, чтобы сейчас сидеть в запасе»

Soccer.ru00:48
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Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 09:42, Ашберн
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Выбежавшего на поле фаната «Спартака» арестовали на десять суток

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«Енисей» и «Ахмат» сыграли вничью в матче молодежного первенства

В Красноярске состоялся матч 16-го тура молодежного первенства России между «Енисеем» и «Ахматом».
Обновлено в 09:28
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Объявлен лучший футболист недели в Лиге чемпионов

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси признан лучшим игроком пятого тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 09:04
Футбол

Черышев не попал в заявку «Валенсии» на матч с «Реалом»

Обновлено в 09:20
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Ответный матч финала Кубка Либертадорес проведут 9 декабря в Мадриде

Ответный матч финала Кубка Либертадорес (является аналогом европейской Лиги чемпионов) между футбольными клубами Аргентины «Ривер Плейт» и «Бока Хуниорс» состоится 9 декабря в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в 22:30 по московскому времени.
Обновлено в 08:59
Футбол

Алексис выбыл минимум до конца года из-за травмы бедра

Чилиец получил травму задней поверхности бедра во время тренировки в четверг.
Обновлено в 08:21
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Игроки российских клубов не попали в команду недели Лиги Европы

Команда недели: Томаш Кубек (" Ренн"), Митчелл Вайзер (" Байер"), Захар Волков (БАТЭ), Жуль Кунде (" Бордо"), Андреас Ульмер (" Ред Булл Зальцбург"), Эмиль Смит Роу (" Арсенал"), Хакан Чалханоглу (" Милан"), Бруну Фернандеш (" Спортинг"), Джермейн Ленс (" Бешикташ"), Абдулайе Диаби (" Спортинг"), Каллум Хадсон-Одои (" Челси").
Обновлено в 09:07
Футбол

ФИФА ограничит число аренд до 6-8 за сезон с 2020 года

Каждый клуб сможет оформлять не более 6 или 8 арендных сделок за сезон.
Обновлено в 08:56
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Боец UFC Волков потренировался с Дзюбой

Российский боец UFC Александр Волков потренировался с нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой.
Обновлено в 08:39
Футбол

Монтелла может возглавить «Рому»

"Рома" может обратиться к услугам Винченцо Монтеллы, если нынешний главный тренер команды Эусебио Ди Франческо будет уволен.
Обновлено в 09:01
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Россия увеличила отрыв от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА

Две победы "Краснодара" и "Зенита" в Лиге Европы позволили России вновь увеличить отрыв от Португалии в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Обновлено в 07:42
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Жозе Моуринью: «Феллайни не Марадона, но он заслужил одобрение»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился мнением о Маруане Феллайни.
Обновлено в 09:33
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Фабрегас: я счастлив в «Челси», но каждый хочет играть больше

Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас рассказал, что пока не планирует уходить из лондонского клуба.
Обновлено в 09:22
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«Севилья» потерпела поражение от «Стандарда»

Испанская «Севилья» потерпела поражение от бельгийского «Стандарда» в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы.
Обновлено в 08:03
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«Краснодар»: «Просили „Матч ТВ“ перенести начало матча с „Уралом“. Не удивлены, что нам отказали»

ФК «Краснодар» выразил недовольство временем начала своего матча 16-го тура РПЛ с «Уралом».
Обновлено в 09:20
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Кейлор Навас
Коста-риканский футболист
Коста-риканский футболист, вратарь клуба «Реал Мадрид» и сборной Коста-Рики. Участник чемпионата мира 2014 года. В 2016 году стал первым футболистом из Коста-Рики, победившим в Лиге чемпионов УЕФА.
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Тибо Куртуа
Бельгийский футболист
Бельгийский футболист, вратарь испанского клуба «Реал Мадрид» и сборной Бельгии. В сезоне 2010/11 был признан лучшим вратарём бельгийской Про-лиги, а также игроком года в составе «Генка». Двукратный обладатель «Трофея Рикардо Саморы», ежегодно вручаемого лучшему вратарю испанской Примеры.
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