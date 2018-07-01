Вратарь «Реала» Кейлор Навас выразил недовольство своим положением. «Сначала я выиграл три Лиги чемпионов подряд, а теперь сижу на скамейке запасных», – сказал Навас в эфире El Chiringuito. В нынешнем сезоне Навас провел шесть матчей за «Реал», из них только два в Ла Лиге.

Sports.ru 05:08