Футбол
Кейлор Навас: «Хочу остаться в „Реале“, но не все зависит от меня»Матч ТВ 04:49
Вратарь «Реала» Кейлор Навас рассказал, что хотел бы остаться в клубе в следующем сезоне.
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Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 06:25, Ашберн
Происшествия
В Париже горит собор Парижской Богоматери
Обновлено вчера в 13:11
Происшествия
Charlie Hebdo показал карикатуру после пожара в Нотр-Дам
Французский сатирический еженедельный журнал Charlie Hebdo представил карикатурную обложку нового номера, посвященную пожару в соборе Парижской Богоматери.
Обновлено в 05:44
Политика
Российское гражданство с 2014 года получили 360 тыс. украинцев
Начальник главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Валентина Казакова заявила, что начиная с 2014 года 360 тыс. украинцев получили российское гражданство.
Обновлено вчера в 18:23
Экономика
Россиян с низкими зарплатами могут освободить от подоходного налога
В правительстве РФ обсуждают возможность освободить россиян с низкими зарплатами от НДФЛ, сообщают «Известия».
Обновлено 14 апреля в 23:41
Политика
В эфире НТВ произошла потасовка во время обсуждения Украины
Обновлено вчера в 16:50
Происшествия
В Красноярске уволили учительницу, избившую школьниц
В Красноярске уволили педагога после конфликта с двумя восьмиклассницами, сообщила журналистам исполняющая обязанности директора школы № 151 Ирина Боринских.
Обновлено в 03:45
Общество
«Коммерсантъ» рассказал о новом виде мошенничества в интернете
В МВД и Роскомнадзор начали поступать жалобы от интернет-пользователей, которые заявляют о новом виде мошенничества.
Обновлено вчера в 02:04
Хоккей
Овечкин нокаутировал Свечникова в матче плей-офф НХЛ
Обновлено в 03:00
Происшествия
Кокорин и Мамаев прибыли на очередное заседание суда
16 апреля в Пресненском суде Москвы состоится следующее заседание по делу форварда питерского "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева, которые с октября 2018 года сидят за решеткой в СИЗО "Бутырка", сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 05:32
Политика
Социологи уже списывают Порошенко со счетов
Действующий президент Украины Петр Порошенко уже 21 апреля уступит свой кабинет на Банковой Владимиру Зеленскому с 36% голосов против 64%.
Обновлено в 05:57
Политика
Путин назначил нового председателя Свердловского облсуда
«ФедералПресс» напоминает, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев наградил бывшего председателя облсуда Александра Дементьева званием почетного гражданина.
Обновлено в 05:45
Шоу-бизнес
У Марата Башарова после развода с женой появилась новая женщина
После скандального развода ведущий «Битвы экстрасенсов» недолго был одинок – накануне его застукали с новой женщиной.
Обновлено в 04:53
Происшествия
Мужчина 5 лет насиловал дочь сожительницы в тайне от нее в Петербурге
34-летний житель Приморского района северной столицы на протяжении 5 лет насиловал дочь своей сожительницы в тайне от нее.
Обновлено в 06:08
Политика
Госдума приняла закон о надежном Рунете
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем, заключительном чтении законопроект об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета в случае отключения от глобальной инфраструктуры Всемирной сети.
Обновлено в 04:26
Политика
Путин предложил Макрону помощь в восстановлении собора Нотр-Дам
Президент России Владимир Путин предложил французскому коллеге Эммануэлю Макрону помощь лучших российских специалистов в восстановлении собора Парижской Богоматери.
Обновлено в 04:22
Происшествия
Офицер военной полиции уволен со службы за употребление наркотиков
Решением суда старшего лейтенанта Марата Боярчукова уволили из вооружённых сил за употребление наркотиков, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 04:15
Экономика
Google фильтрует 80% запрещенного в России контента
«На сегодняшний день компания Google осуществляет фильтрацию противоправного контента на уровне примерно 75–80%», — цитирует Жарова «Интерфакс».
Обновлено в 05:32
Политика
В ряде регионов России снизят тарифы на вывоз мусора на 14,5%
Председатель комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил, что власти ряда российских регионов приняли решение снизить тарифы на вывоз мусора в среднем на 14,5%.
Обновлено в 04:36
Футбол
«МЮ» отказался от борьбы за Коутиньо
Хавбек "Барселоны" Филиппе Коутиньо не перейдет в "Манчестер Юнайтед", утверждает Sport.es.
Обновлено в 04:45
Происшествия
Французские бизнесмены выделили €100 млн на восстановление Нотр-Дама
Обновлено вчера в 22:39
Происшествия
На Храмовой горе в Иерусалиме вспыхнул пожар
Обновлено в 02:30
Здоровье
Амина мечтает дышать без трубок
Врачи, с которыми консультировались родители Амины, не могли дать точный ответ, почему ребёнок тяжело дышит.
Обновлено в 05:51
Гаджеты
Сгибаемый смартфон Samsung впервые дали в руки журналистам
Обновлено вчера в 12:30
Общество
Сын-семиклассник уральского мэра за год заработал 400 тысяч рублей
Глава Серовского городского округа Свердловской области Василий Сизиков задекларировал доход своего несовершеннолетнего сына за 2018 год.
Обновлено в 05:49
Происшествия
Мужчина с молотком напал на сотрудницу московского метро
Правоохранительные органы Москвы проверяют информацию о нападении на сотрудницу метрополитена на станции «Технопарк», неизвестный, по некоторым данным, вооружен молотком, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.
Обновлено в 02:38
Авто
АвтоВАЗ предложил придумать названия для новых моделей LADA
«АвтоВАЗ» снова обратился к народу: принять участие в создании новых имен для будущих моделей LADA может любой желающий.
Обновлено в 02:50
Экономика
Московский арбитраж утвердил оценку акций по делу Baring Vostok
По версии следствия, в феврале 2017 года Калви и другие обвиняемые убедили совет директоров банка «Восточный» принять пакет акций IFTG в счет погашения кредита в 2,5 миллиарда рублей.
Обновлено в 04:06
Общество
От Меган Маркл уволился очередной подчиненный
Обновлено в 06:03
Наука
В Марианской впадине обнаружены питающиеся нефтью бактерии
Обновлено 14 апреля в 09:02
Политика
Генпрокурор Украины прокомментировал освобождение Савченко
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил о наличии достаточных доказательств вины депутата Верховной рады Надежды Савченко и главы центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана.
Обновлено в 06:09