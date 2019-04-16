Футбол

Кейлор Навас: «Хочу остаться в „Реале“, но не все зависит от меня»Матч ТВ 04:49

Вратарь «Реала» Кейлор Навас рассказал, что хотел бы остаться в клубе в следующем сезоне.
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Навас: работоспособность и желание игроков «Реала» не могут вызывать вопросы

Чемпионат05:53

Кейлор Навас: «Иногда эмблема и футболка важнее всех титулов»

Sports.ru05:20

Навас: «Хочу остаться в „Реале“, но не все зависит от меня»

Sport24.ru05:11

Кейлор Навас: «Хочу остаться в „Реале“, но не все зависит от меня»

Матч ТВ04:49

Кейлор Навас: «Хочу остаться в „Реале“, но не все зависит от меня»

Sportbox.RU04:49

Навас: «Нынешний сезон превратился в настоящее испытание для „Реала“»

ProstoProSport05:26

Навас: «Трудно объяснить эти результаты, мы будем биться за честь „Реала“»

Soccer.ruвчера в 20:46
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Происшествия

В Париже горит собор Парижской Богоматери

Обновлено вчера в 13:11
Происшествия

Charlie Hebdo показал карикатуру после пожара в Нотр-Дам

Французский сатирический еженедельный журнал Charlie Hebdo представил карикатурную обложку нового номера, посвященную пожару в соборе Парижской Богоматери.
Обновлено в 05:44
Политика

Российское гражданство с 2014 года получили 360 тыс. украинцев

Начальник главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Валентина Казакова заявила, что начиная с 2014 года 360 тыс. украинцев получили российское гражданство.
Обновлено вчера в 18:23
Экономика

Россиян с низкими зарплатами могут освободить от подоходного налога

В правительстве РФ обсуждают возможность освободить россиян с низкими зарплатами от НДФЛ, сообщают «Известия».
Обновлено 14 апреля в 23:41
Политика

В эфире НТВ произошла потасовка во время обсуждения Украины

Обновлено вчера в 16:50
Происшествия

В Красноярске уволили учительницу, избившую школьниц

В Красноярске уволили педагога после конфликта с двумя восьмиклассницами, сообщила журналистам исполняющая обязанности директора школы № 151 Ирина Боринских.
Обновлено в 03:45
Общество

«Коммерсантъ» рассказал о новом виде мошенничества в интернете

В МВД и Роскомнадзор начали поступать жалобы от интернет-пользователей, которые заявляют о новом виде мошенничества.
Обновлено вчера в 02:04
Хоккей

Овечкин нокаутировал Свечникова в матче плей-офф НХЛ

Обновлено в 03:00
Происшествия

Кокорин и Мамаев прибыли на очередное заседание суда

16 апреля в Пресненском суде Москвы состоится следующее заседание по делу форварда питерского "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева, которые с октября 2018 года сидят за решеткой в СИЗО "Бутырка", сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 05:32
Политика

Социологи уже списывают Порошенко со счетов

Действующий президент Украины Петр Порошенко уже 21 апреля уступит свой кабинет на Банковой Владимиру Зеленскому с 36% голосов против 64%.
Обновлено в 05:57
Политика

Путин назначил нового председателя Свердловского облсуда

«ФедералПресс» напоминает, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев наградил бывшего председателя облсуда Александра Дементьева званием почетного гражданина.
Обновлено в 05:45
Шоу-бизнес

У Марата Башарова после развода с женой появилась новая женщина

После скандального развода ведущий «Битвы экстрасенсов» недолго был одинок – накануне его застукали с новой женщиной.
Обновлено в 04:53
Происшествия

Мужчина 5 лет насиловал дочь сожительницы в тайне от нее в Петербурге

34-летний житель Приморского района северной столицы на протяжении 5 лет насиловал дочь своей сожительницы в тайне от нее.
Обновлено в 06:08
Политика

Госдума приняла закон о надежном Рунете

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем, заключительном чтении законопроект об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета в случае отключения от глобальной инфраструктуры Всемирной сети.
Обновлено в 04:26
Политика

Путин предложил Макрону помощь в восстановлении собора Нотр-Дам

Президент России Владимир Путин предложил французскому коллеге Эммануэлю Макрону помощь лучших российских специалистов в восстановлении собора Парижской Богоматери.
Обновлено в 04:22
Происшествия

Офицер военной полиции уволен со службы за употребление наркотиков

Решением суда старшего лейтенанта Марата Боярчукова уволили из вооружённых сил за употребление наркотиков, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 04:15
Экономика

Google фильтрует 80% запрещенного в России контента

«На сегодняшний день компания Google осуществляет фильтрацию противоправного контента на уровне примерно 75–80%», — цитирует Жарова «Интерфакс».
Обновлено в 05:32
Политика

В ряде регионов России снизят тарифы на вывоз мусора на 14,5%

Председатель комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил, что власти ряда российских регионов приняли решение снизить тарифы на вывоз мусора в среднем на 14,5%.
Обновлено в 04:36
Футбол

«МЮ» отказался от борьбы за Коутиньо

Хавбек "Барселоны" Филиппе Коутиньо не перейдет в "Манчестер Юнайтед", утверждает Sport.es.
Обновлено в 04:45
Происшествия

Французские бизнесмены выделили €100 млн на восстановление Нотр-Дама

Обновлено вчера в 22:39
Происшествия

На Храмовой горе в Иерусалиме вспыхнул пожар

Обновлено в 02:30
Здоровье

Амина мечтает дышать без трубок

Врачи, с которыми консультировались родители Амины, не могли дать точный ответ, почему ребёнок тяжело дышит.
Обновлено в 05:51
Гаджеты

Сгибаемый смартфон Samsung впервые дали в руки журналистам

Обновлено вчера в 12:30
Общество

Сын-семиклассник уральского мэра за год заработал 400 тысяч рублей

Глава Серовского городского округа Свердловской области Василий Сизиков задекларировал доход своего несовершеннолетнего сына за 2018 год.
Обновлено в 05:49
Происшествия

Мужчина с молотком напал на сотрудницу московского метро

Правоохранительные органы Москвы проверяют информацию о нападении на сотрудницу метрополитена на станции «Технопарк», неизвестный, по некоторым данным, вооружен молотком, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.
Обновлено в 02:38
Авто

АвтоВАЗ предложил придумать названия для новых моделей LADA

«АвтоВАЗ» снова обратился к народу: принять участие в создании новых имен для будущих моделей LADA может любой желающий.
Обновлено в 02:50
Экономика

Московский арбитраж утвердил оценку акций по делу Baring Vostok

По версии следствия, в феврале 2017 года Калви и другие обвиняемые убедили совет директоров банка «Восточный» принять пакет акций IFTG в счет погашения кредита в 2,5 миллиарда рублей.
Обновлено в 04:06
Общество

От Меган Маркл уволился очередной подчиненный

Обновлено в 06:03
Наука

В Марианской впадине обнаружены питающиеся нефтью бактерии

Обновлено 14 апреля в 09:02
Политика

Генпрокурор Украины прокомментировал освобождение Савченко

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил о наличии достаточных доказательств вины депутата Верховной рады Надежды Савченко и главы центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана.
Обновлено в 06:09
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Кейлор Навас
Коста-риканский футболист
Костариканский футболист, вратарь клуба «Реал Мадрид» и сборной Коста-Рики. Участник чемпионата мира 2014 года. В 2016 году стал первым футболистом из Коста-Рики, победившим в Лиге чемпионов УЕФА.
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Испанский футбольный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из города Мадрида. Признан ФИФА лучшим футбольным клубом XX века. «Реал Мадрид» - один из трёх клубов, которые ни разу не покидали высший испанский дивизион, двумя другими являются «Барселона» и «Атлетик Бильбао». Является одним из самых титулованных клубов в испанском футболе. На его счету 62 национальных титула: рекордные 33 титула чемпиона Ла Лиги, 19 Кубков Испании и 10 Суперкубков Испании. Является рекордсменом по количеству побед и голов в Лиге чемпионов.
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