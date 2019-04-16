Кейлор Навас: «Хочу остаться в „Реале“, но не все зависит от меня»Матч ТВ 04:49

Вратарь «Реала» Кейлор Навас рассказал, что хотел бы остаться в клубе в следующем сезоне.

Кейлор Навас: «Хочу остаться в „Реале“, но не все зависит от меня»

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