Футбол

Кейлор Навас: «Если тренер скажет мне уйти, я уйду»Спорт-Экспресс вчера в 21:46

Вратарь "Реала" Кейлор Навас признался, что покинет клуб, если его об этом попросят. Его нынешний контракт рассчитан до лета 2020 года.
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Кейлор Навас: «Если тренер скажет мне уйти, я уйду»

Спорт-Экспрессвчера в 21:46

Кейлор Навас: «Уйду из „Реала“, если Зидан мне скажет об этом»

Sports.ru07:34

Кейлор Навас: «Если мне скажут, что надо уйти, я так и сделаю»

Матч ТВ01:47

Навас: если тренер скажет мне уйти, я так и сделаю

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Кейлор Навас: «Уйду из „Реала“, если Зидан скажет мне сделать это»

Sport24.ru05:19

Навас: «Мы должны биться за честь „Реала“ и выиграть оставшиеся матчи»

Soccer.ruвчера в 19:34

Кейлор Навас: «Если босс скажет уйти, то что тогда сделаешь. Но у меня действует контракт, и я хочу остаться в „Реале“»

Бомбардир.рувчера в 18:58
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Источники сообщают, что Бритни пробудет в больнице 30 дней. В первый раз в психиатрической клинике Спирс оказалась более десяти лет назад.
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Эксперты ВНИИ труда Минтруда рассказали RT, какие сферы деятельности наиболее перспективны для молодых специалистов в России.
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