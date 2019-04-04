Футбол
Кейлор Навас: «Если тренер скажет мне уйти, я уйду»Спорт-Экспресс вчера в 21:46
Вратарь "Реала" Кейлор Навас признался, что покинет клуб, если его об этом попросят. Его нынешний контракт рассчитан до лета 2020 года.
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Космос
Грузовой корабль «Прогресс МС-11» отправился к МКС
Обновлено в 07:04
Кино
Скончался режиссер Георгий Данелия
Советский и российский режиссер, народный артист СССР Георгий Данелия скончался на 89-м году жизни, сообщает «Новая Газета» со ссылкой на его семью.
Обновлено в 07:53
Общество
Галицкий назвал три причины продажи «Магнита»
Основатель торговой сети «Магнит» Сергей Галицкий рассказал, что у него было три главных причины, которые заставили его пойти на сделку с ВТБ.
Обновлено в 04:55
Политика
Порошенко согласился на стадионные дебаты с Зеленским
Президент Украины Петр Порошенко написал в своем твиттере, что он согласен провести дебаты с лидером первого тура выборов Владимиром Зеленским на стадионе "Олимпийский" в Киеве.
Обновлено вчера в 22:04
Армия и оружие
Россия передала Израилю останки погибшего в 1982 году сержанта Баумеля
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что останки погибшего в 1982 году израильского солдата Закарии Баумеля, считавшегося пропавшим без вести, скоро отправятся в Израиль.
Обновлено в 06:46
Общество
В потребительскую корзину в России могут добавить витамины
В состав новой потребительской корзины, который планируется утвердить в России в 2021 году, может быть включён витаминный и минеральный комплексы.
Обновлено вчера в 13:14
Политика
Опубликованы фотографии с места гибели украинской пулеметчицы «Ведьмы»
Фотографии с места гибели украинской пулеметчицы Яны Червоной с позывным «Ведьма» опубликованы на странице фонда «Вернись живым» в Facebook со ссылкой на батальон «Донбасс-Украина».
Обновлено вчера в 14:30
Шоу-бизнес
Бритни Спирс легла в психиатрическую больницу
Источники сообщают, что Бритни пробудет в больнице 30 дней. В первый раз в психиатрической клинике Спирс оказалась более десяти лет назад.
Обновлено в 04:14
Общество
Названы самые перспективные сферы труда для молодых специалистов
Эксперты ВНИИ труда Минтруда рассказали RT, какие сферы деятельности наиболее перспективны для молодых специалистов в России.
Обновлено в 02:25
Армия и оружие
Польский генерал пообещал ядерный удар по России в случае нападения
Запад применит ядерное оружие против России в случае «военной агрессии» с ее стороны.
Обновлено в 01:14
Политика
Генсек Совета Европы призвал Россию сделать взнос в бюджет организации
Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд в четверг в ходе своего выступления перед парламентариями Конгресса местных и региональных властей СЕ призвал Россию заплатить взнос в бюджет организации.
Обновлено в 07:22
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов ответил Конору Макгрегору на оскорбление супруги
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата Хабиб Нурмагомедов в социальной сети ответил экс-чемпиону UFC Конору Макгрегору на оскорбления в адрес жены.
Обновлено в 06:46
Общество
Российских учителей научат вести страницы в соцсетях
Обновлено вчера в 08:19
Общество
Голикова: смертность выросла в 32 российских регионах
По итогам 2018 года смертность выросла в каждом третьем регионе России.
Обновлено вчера в 06:18
Финансы
Средняя максимальная ставка вкладов рухнула до уровня начала февраля
За третью декаду марта средняя максимальная ставка вкладов в десяти крупнейших банках по размеру привлеченных депозитов физлиц снизилась сразу на 0,19 процентного пункта (п. п.) до 7,53% годовых, следует из опубликованных данных ЦБ.
Обновлено в 06:01
Здоровье
Треть россиян не посещает врачей
Более трети граждан РФ (34,5%) не посещают врачей, когда им необходима медицинская помощь. Причина – сомнение в эффективности лечения.
Обновлено вчера в 15:30
Футбол
«Вердер» продлил беспроигрышную серию до 12 матчей
Бременский клуб продлил беспроигрышную серию во всех турнирах до 12 матчей (6 побед, 6 ничьих).
Обновлено в 03:55
Политика
«Военторг» запустил в продажу куртку, как у Путина
Обновлено в 07:45
Политика
Европарламент утвердил поправки к Газовой директиве ЕС
Европарламент утвердил поправки в Газовую директиву Евросоюза, согласно которой на газопроводы третьих стран, проходящие через территорию государств — членов ЕС, будут распространяться действующие в союзе правила, сообщается на сайте законодательного органа.
Обновлено в 06:53
Экономика
Росстат назвал наиболее подорожавший в марте продукт
В марте 2019 года в России больше всего подорожала белокочанная капуста. Ее стоимость увеличилась на 41,5%, свидетельствуют данные Росстата.
Обновлено в 07:27
Экономика
Счетная палата проверит выполнение нацпроектов
СП проверит расходование средств и использование собственности в 2016-2018 годах и истекшем периоде 2019 года для выполнения целей Водной стратегии РФ на территории округа.
Обновлено в 05:16
Происшествия
Крупное ДТП произошло на трассе М-4 «Дон», есть погибшие
По данным ГУ МЧС России по Московской области, на трассе М-4 «Дон» микроавтобус столкнулся с фурой.
Обновлено в 01:22
Происшествия
Петербуржец порезал ножом директора ресторана за увольнение жены
Сотрудники Росгвардии получили сообщение о том, что в ресторане по адресу: проспект Добролюбова, 7, неизвестный мужчина ворвался на кухню с ножом и стал угрожать всем убийством.
Обновлено в 04:21
Армия и оружие
В МИД России оценили слова генсека НАТО о Гитлере, Сталине и ИГ
Замглавы МИД России Александр Грушко прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, который поставил в один ряд руководителя Советского Союза генералиссимуса Иосифа Сталина, лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера и «Исламское государство» (ИГ — террористическая организация, запрещенная в России).
Обновлено в 06:40
Происшествия
В министерстве здравоохранения Якутии прошли обыски
В кабинете и квартире одного из заместителей министра здравоохранения Якутии в четверг прошли обыски.
Обновлено в 00:33
Общество
Зарплата чиновников Свердловской области выросла на 10%
Зарплата чиновников в Свердловской области выросла почти на 10%, а у госслужащих региональных органов власти рост оказался еще выше.
Обновлено в 01:40
Хоккей
На матче «Салавата Юлаева» и «Авангарда» ожидается аншлаг
Как сообщает пресс-служба уфимского клуба, на матч проданы все билеты, в ледовом дворце ожидается аншлаг.
Обновлено в 07:32