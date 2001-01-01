Кейлор Навас: «Если тренер скажет мне уйти, то я так и сделаю»Еженедельник Футбол 02:05

Если тренер скажет мне уйти, то я так и сделаю. Но у меня есть контракт, и пока мое будущее связано с «Реалом», — заявил вратарь. Напомним, в чемпионате Испании «сливочные» располагаются на третьем месте с 57 очками.

Кейлор Навас: «Если тренер скажет мне уйти, то я так и сделаю»

Политика Порошенко согласился на дебаты с Зеленским на стадионе Действующий президент Украины Петр Порошенко согласился провести дебаты с кандидатом на пост главы государства Владимиром Зеленским на крупнейшем стадионе Киева, а не в телестудии.

Политика В Сети появились фото с места гибели пулеметчицы «Ведьмы» В Сети появились кадры с места гибели пулеметчицы Вооруженных сил Украины Яны Червоной с позывным Ведьма, а также ее сослуживца Александра Милютина.

Политика Конституционный суд счел законным повышение пенсионного возраста Парламентарии утверждали, что закон необоснованно вводит нормы о повышении пенсионного возраста, «что ухудшает и умаляет конституционные права граждан на социальное обеспечение по старости», говорится в определении суда.

Кино Тело Булдакова отправили из Монголии в Россию Тело актёра Алексея Булдакова, который скончался в Монголии в ночь на 3 апреля, было отправлено в Россию.

Происшествия В Японии снова арестован экс-глава Nissan Карлос Гон Бывший глава автомобильного альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон в очередной раз арестован в Японии.

Происшествия ФСБ задержала мэра Евпатории Филонова Сегодня стало известно о том, что ФСБ возбудила уголовное дело против главы администрации Евпатории Андрея Филонова за превышение полномочий с тяжкими последствиями.

Политика Эстонский политик попросил отмены санкций после сожжения кильки в России Бывший мэр Таллина Эдгар Сависаар призвал президента Эстонии Керсти Кальюлайд обсудить с Владимиром Путиным отмену антироссийских санкций и контрмер Москвы после сожжения 72 тонн эстонской кильки в России.

Политика Помпео высказал свои опасения по поводу С-400 главе турецкого МИД Госдеп США заявил, что на встрече госсекретаря Соединенных Штатов Майка Помпео с главой турецкого МИД Мевлютом Чавушоглу обсуждалась закупка Анкарой российских зенитно-ракетных систем С-400.

Шоу-бизнес Бритни Спирс попала в психиатрическую клинику Американская певица Бритни Спирс попала в клинику, которая занимается лечением психических расстройств. Об этом 3 апреля сообщил портал TMZ.

Политика Демократы захотели увидеть налоговые декларации Трампа Демократы попросили Службу внутренних доходов (СВД) предоставить налоговые декларации Дональда Трампа за период с 2013 по 2018 годы.

Транспорт Временно закрытый участок «красной» ветки метро откроют досрочно Закрытый из-за строительства Большой кольцевой линии Московского метрополитена участок Сокольнической ("красной") линии возобновит работу на два дня раньше, чем было запланировано — 4 апреля.

Экономика Минфин предложил упростить госзакупки в сфере строительства Министерство финансов внесло в правительство законопроект, который упрощает процедуру проведения госзакупок в области строительства, сообщает ТАСС.

Происшествия Источник сообщил об обысках в министерстве здравоохранения Якутии Правоохранители проводят обыски в здании министерства здравоохранения Якутии в рамках дела о превышении полномочий, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона.

Шоу-бизнес Телеведущий Сергей Дружко с помощью экстрасенса спасал отца от рака Отечественный телеведущий Сергей Дружко привлек экстрасенса для помощи в лечении его отца от рака.

Армия и оружие Онищенко рассказал о военно-биологических базах вокруг России Депутат Госдумы, бывший Главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что вокруг России создается множество военно-биологических баз, в лабораториях которых разрабатывают биологическое оружие.

Общество Поступил иск: на Скабееву и Попова подали в суд Экс-адвокат требует от Скабеевой и Попова опровергнуть порочащие честь и достоинство сведения, а от ВГТРК — распространить эти опровержения в течение десяти календарных дней со дня вступления решения суда в законную силу.

Политика Евросоюз сомневается в проевропейском курсе Зеленского Как сообщает The Wall Street Journal, в руководстве Евросоюзе нет единодушной уверенности в том, что в случае победы на выборах президента Украины Владимира Зеленского его команда продолжит проевропейский вектор развития Незалежной.

Происшествия В Китае из-за взрыва в автомобильном туннеле погибли семь человек Как сообщало ИА REGNUM, 2 апреля более 60 человек пострадали в провинции Хэбэй на севере Китая из-за взрыва газового баллона.

Происшествия Посольство в Лондоне проверяет информацию о смерти россиянина Посольство РФ в Великобритании проверяет информацию СМИ о смерти после ранения в Лондоне предполагаемого гражданина РФ, сообщил пресс-секретарь дипмиссии.

Экономика Россиянам хотят перечислять зарплату по номеру телефона Центробанк прорабатывает возможность выполнения переводов физлицам от юрлиц в системе быстрых платежей, в том числе для зачисления зарплат, сообщает РИА "Новости".

Экономика Коллекторы назвали основные причины отказа должников погашать кредиты Собранная НАПКА выборка охватила около 1 млн должников, опрошенных коллекторами по телефону в течение всего 2018 года, сообщили РБК в ассоциации.

Политика Росавиация предложила Украине возобновить авиасообщение между странами Росавиация в ответ на запрет Украиной всех нерегулярных полетов из России предложила Киеву возобновить регулярные и чартерные рейсы между двумя странами.

Происшествия В центре Москвы произошло вооруженное ограбление со стрельбой На Устьинской набережной в центре Москвы произошло вооруженное ограбление. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.