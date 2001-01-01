Футбол
Кейлор Навас: «Если тренер скажет мне уйти, то я так и сделаю»Еженедельник Футбол 02:05
Если тренер скажет мне уйти, то я так и сделаю. Но у меня есть контракт, и пока мое будущее связано с «Реалом», — заявил вратарь. Напомним, в чемпионате Испании «сливочные» располагаются на третьем месте с 57 очками.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 02:19, Ашберн
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Росавиация предложила Украине возобновить авиасообщение между странами
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Двое жестоко избили кондуктора в Бийске из-за семечек
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