Футбол
Кейлор Навас: «Если тренер скажет мне уйти, то я так и сделаю»Еженедельник Футбол 02:05
Если тренер скажет мне уйти, то я так и сделаю. Но у меня есть контракт, и пока мое будущее связано с «Реалом», — заявил вратарь. Напомним, в чемпионате Испании «сливочные» располагаются на третьем месте с 57 очками.
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