Кейлор Навас: «Если тренер скажет мне уйти, то я так и сделаю»Еженедельник Футбол 02:05

Если тренер скажет мне уйти, то я так и сделаю. Но у меня есть контракт, и пока мое будущее связано с «Реалом», — заявил вратарь. Напомним, в чемпионате Испании «сливочные» располагаются на третьем месте с 57 очками.

Кейлор Навас: «Если тренер скажет мне уйти, то я так и сделаю»

Политика Порошенко согласился сдать анализы на алкоголь и наркотики «В рамках подготовки к дебатам Пётр Порошенко завтра в 9:00 ждёт Владимира Зеленского в медицинском пункте стадиона «Олимпийский», который Зеленский сам выбрал для проведения дебатов, для сдачи всех необходимых анализов, в том числе на предмет употребления алкоголя и наркотиков», — сказал он.

Происшествия Мужчину похитили у ТЦ «Ереван Плаза» в Москве Очевидцы в четверг, 4 апреля, сообщили о похищении человека около Торгового центра (ТЦ) «Ереван Плаза» в Москве.

Финансы Средняя максимальная ставка вкладов рухнула до уровня начала февраля За третью декаду марта средняя максимальная ставка вкладов в десяти крупнейших банках по размеру привлеченных депозитов физлиц снизилась сразу на 0,19 процентного пункта (п. п.) до 7,53% годовых, следует из опубликованных данных ЦБ.

Политика В США после заявлений Трампа рекордно подорожали авокадо Американский лидер во вторник заявил о готовности полностью или частично закрыть границу с Мексикой Цены на авокадо в Соединенных Штатах Америки за день выросли на 34% после заявлений президента Дональда Трампа о готовности закрыть границу с Мексикой, сообщает Интерфакс.

Авто Lada Largus «для экономных» поступила в продажу 4 апреля начались продажи двухтопливной версии Lada Largus, работающей на бензине и на метане.

Здоровье Профессор МГУ назвал основные причины отрыва тромба Оторвавшийся тромб в большом количестве случаев является причиной смертей, наступивших из-за острых сердечно-сосудистых катастроф.

Армия и оружие Слова генсека НАТО о Гитлере, Сталине и ИГ вызвали реакцию в МИД РФ В российском МИДе прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, поставившего в один ряд Иосифа Сталина, Адольфа Гитлера и террористическую группировку "Исламское государство" (запрещена в РФ).

Политика В Киеве переименовали улицу в честь сенатора Джона Маккейна Улица Киева, носившая имя советского разведчика Ивана Кудри, переименована в честь американского сенатора Джона Маккейна, сообщила 4 апреля газета «Сегодня».

Происшествия Следствие просит продлить арест Кокорина и Мамаева на полгода Следствие просит продлить арест нападающего «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла, а также полузащитника футбольного клуба «Краснодар» Павла Мамаева и детского тренера Александра Протасовицкого еще на полгода, передает «РИА Новости».

Технологии ОДК запустила установку производства деталей для турбин методом 3D-печати Крупнейшую в России установку прямого лазерного выращивания из порошковых металлических материалов ввела в эксплуатацию Объединённая двигателестроительная корпорация (ОДК), сообщает 4 апреля пресс-служба госкорпорации «Ростех».

Происшествия Тюменскую школу оштрафовали за доступ к порносайтам В пяти школах Тюменской области заблокирован доступ к сайтам с порнографией и экстремистскими материалами. Одно из учреждений оштрафовали.

Общество Названо место похорон Георгия Данелии Режиссер скончался в возрасте 88 лет от остановки сердца. В феврале Данелия попал в больницу с воспалением легких.

Общество Односельчанам Кадырова приказали разобрать свои дома и переехать Жители селения Центарой (Хоси-Юрт), где находится родовое поместье главы Чечни Рамзана Кадырова, демонтируют свои дома, чтобы освободить место под большой парк.

Политика Конституционный суд признал повышение пенсионного возраста законным Запрос подвергал сомнению факт соответствия Конституции некоторых законодательных положений о повышении пенсионного возраста на основании того, что они «не отвечают общепризнанным критериям социального государства», а также приняты без соответствующих социально-экономических и демографических исследований и допускают негативные социально-экономические и политические последствия.

Экономика Декларации по транспортному и земельному налогам отменили Начиная с налогового периода 2020 года отменены декларации по транспортному и земельному налогам.

Происшествия В iTunes и Play Market нашли пропагандирующие криминал приложения Прокурор Юрьянского района Кировской области через суд добился блокировки доступа к приложениям онлайн-магазинов "iTunes" и "Play Market", содержащих пропаганду криминала, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Общество В Италии вернут определения «отец» и «мать» в удостоверения личности Ранее в итальянских документах значилось понятие "родители" Определения "отец" и "мать" вернут в итальянские удостоверения личности для несовершеннолетних, пишет РИА Новости со ссылкой на итальянские СМИ.

Происшествия В Петербурге коллектора задержали за избиение должника В Петербурге сотрудники полиции задержали 26-летнего коллектора, работавшего сразу на две микрофинансовые организации.

Политика Европарламент утвердил поправки к Газовой директиве ЕС Члены Европарламента одобрили поправки к Газовой директиве ЕС.

Политика Госдума окончательно запретила хостелы в жилых домах Государственная дума приняла окончательную редакцию закон о запрете хостелов в жилых домах.

Авто Автомобилем Lada Vesta в марте установлен рекорд продаж В марте 2019 года "АвтоВАЗу" удалось объемы своих продаж автомашин Lada увеличить на 10,1%. Речь идет о сравнении с мартом 2018 года, в текущем году компания сообщает, что смогла реализовать 33,82 тысячи единиц автомобилей.

Экономика Девелопера «Лидер-инвест» возглавил топ-менеджер «Эталона» Руководитель московского территориального управления группы «Эталон» Максим Берлович стал президентом девелоперской компании «Лидер-инвест», следует из сообщения последней.

Общество Бумажный СНИЛС в России отменили В России заменили бумажное свидетельство обязательного пенсионного страхования на электронное.

Политика «Военторг» запустил в продажу куртку «как у Путина» "Военторг" запустил в продажу модель куртки, в которой президент РФ Владимир Путин ездил на рыбалку в Туву.

Гаджеты В смартфонах Xiaomi нашли опасную уязвимость Приложение, предустановленное на все смартфоны Xiaomi, имеет уязвимость, которая позволяет незаметно устанавливать вредоносный код на устройство.