Кейлор Навас: «Если тренер скажет мне уйти, то я так и сделаю»Еженедельник Футбол 02:05

Если тренер скажет мне уйти, то я так и сделаю. Но у меня есть контракт, и пока мое будущее связано с «Реалом», — заявил вратарь. Напомним, в чемпионате Испании «сливочные» располагаются на третьем месте с 57 очками.

Кейлор Навас: «Если тренер скажет мне уйти, то я так и сделаю»

Общество Генпрокуратура намерена изъять дворцы экс-главы Марий Эл Маркелова Генпрокуратура намерена изъять здания-дворцы в стиле европейского возрождения в центре Йошкар-Олы.

Происшествия Разведчик оказался владельцем взорванного в Киеве автомобиля Источник в правоохранительных органах рассказал о том, что взорванный в Киеве легковой автомобиль Chevrolet Epic принадлежал военному разведчику.

Кино Тело Булдакова доставили из Монголии в Россию В Москву доставили тело народного артиста России Алексея Булдакова, который скончался накануне в Монголии.

Происшествия Деятельностью мэра Евпатории заинтересовалась ФСБ Против мэра Евпатории Андрея Филонова возбудили уголовное дело. Его подозревают в превышении должностных полномочий.

Политика Палата общин Великобритании одобрила законопроект об отсрочке Brexit Чтобы избежать "жесткого" Brexit 12 апреля, Мэй должна представить на саммите лидеров ЕС 10 апреля обоснованную стратегию того, как она собирается добиться одобрения в парламенте соглашения о выходе, которое она заключила с Брюсселем.

Политика Путин и Нетаньяху поблагодарили поисковиков В ответ Нетаньяху рассказал, что два года назад он обратился к Путину с просьбой помочь в поисках останков израильских солдат.

Политика Врио челябинского губернатора Текслер пойдёт на выборы самовыдвиженцем Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер собирается пойти на выборы самовыдвиженцем.

Спорт Счетная палата проверит расходы на подготовку ЧМ-2018 Счетная палата проверит расходы Минспорта, оргкомитета и ряда регионов России на подготовку чемпионата мира по футболу 2018 года.

Политика ЦИК Украины предложил Зеленскому и Порошенко самим оплатить дебаты Центризбирком Украины предложил кандидатам на пост президента Владимиру Зеленскому и Петру Порошенко самим оплатить дебаты на стадионе «Олимпийский».

Происшествия В минздраве Якутии проходят обыски по делу о превышении полномочий По информации телеканала Якутия24, ставшее поводом для обысков уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение полномочий).

Армия и оружие Опубликованы уникальные кадры первого полета Ил-112В ПАО "Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина" опубликовал уникальные кадры полета в своем YouTube-канале.

Происшествия На западе Москвы в «Океании» треснул аквариум Течь воды образовалась в четверг днем в аквариуме в торгово-развлекательном центре "Океания" на западе Москвы, инцидент не угрожает людям, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Экономика Медведев: существующая система госзакупок зачастую мешает работать Существующая контрактная система госзакупок в нынешнем виде зачастую мешает работать, особенно в условиях реализации национальных проектов, следует упростить ее, сократить время закупочных процедур, заявил глава правительства РФ Дмитрий Медведев.

Политика Эстонский политик выступил за взаимную отмену санкций с Россией Экс-мэр Таллина Эдгар Сависаар призвал президента Эстонии Керсти Кальюлайд обсудить с российским лидером Владимиром Путиным отмену антироссийских санкций и ответных мер Москвы.

Армия и оружие В МИД Венесуэлы не исключают прибытия российских военных Заместитель главы МИД Венесуэлы не исключил прибытия новых российских военных миссий в рамках существующих договоренностей по военно-техническому сотрудничеству.

Экономика Сбербанк запустил мгновенные переводы в СНГ и ближнее зарубежье Сбербанк запустил сервис мгновенных денежных переводов по фамилии и номеру телефона получателя в страны СНГ и ближнего зарубежья, сообщает пресс-служба российского банка.

Общество Росстат разъяснил данные об уровне жизни россиян после вопросов Кремля Росстат обосновал достоверность результатов своих исследований в ответ на комментарий Кремля, где усомнились в недавно опубликованных службой данных о том, что треть российских семей не могут себе позволить купить сезонную обувь.

Гаджеты Wi-Fi на смартфонах Xiaomi оказался небезопасным Как пишет "Коммерсант", компания Check Point выявила уязвимость в приложении Guard Provider, установленном на смартфонах Xiaomi.

Политика Депутаты Госдумы оценили ущерб Крыму от Украины в 1,5 трлн рублей В Госдуме в ходе заседания рабочей группы был оценен ущерб Крыму от Украины, заявил депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко.

Общество Зарплата чиновников Свердловской области выросла на 10% Зарплата чиновников в Свердловской области выросла почти на 10%, а у госслужащих региональных органов власти рост оказался еще выше.

Политика Финляндия допустила вступление в НАТО Директор отдела по политике безопасности и антикризисному управлению финского МИД Сари Раутио заявила, что Финляндия может присоединиться к НАТО в случае неблагоприятной ситуации в сфере международной безопасности.