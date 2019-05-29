Футбол

Кэрролл и Насри покинули «Вест Хэм»РИА Новости 09:44

Нападающий Энди Кэрролл и полузащитник Самир Насри не будут выступать за лондонский футбольный клуб "Вест Хэм" в следующем сезоне, сообщается на официальном сайте команды. "Молотобойцы" решили не продлевать контракты с 30-летним английским форвардом и 31-летним французским хавбеком.
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Кэрролл, Насри и Адриан покинут «Вест Хэм» летом

Sport24.ru10:32

Насри покинул «Вест Хэм»

Чемпионат10:00

Кэрролл и Адриан покидают «Вест Хэм»

Матч ТВ10:03

Кэрролл и Насри покинули «Вест Хэм»

РИА Новости09:44

Энди Кэрролл покидает «Вест Хэм»

Спорт-Экспресс09:03

Адриан и Кэрролл покинули «Вест Хэм»

Советский спорт10:14

«Вест Хэм» объявил об уходе Адриана и Кэрролла

Sports.ru09:40
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 16:14, Ашберн
Здоровье

Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить «чуть-чуть впроголодь»

Бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что пожилым людям для избавления от лишнего веса рекомендуется умеренное питание.
Обновлено в 15:21
Шоу-бизнес

Бизнесмен заплатил за свидание с актрисой «Мажора» 1 миллион рублей

Свидание с длинноногой брюнеткой обошлось бизнесмену в 15 тысяч долларов (1 млн рублей).
Обновлено в 15:34
Общество

Составлен рейтинг самых востребованных профессий в России

Составлен рейтинг самых востребованных профессий в России.
Обновлено в 01:21
Происшествия

«Кровавую» фотосессию устроили у военного мемориала в Новороссийске

Молодые люди утроили "кровавую" фотосъемку у мемориала "Малая земля" в Новороссийске, сообщает сайт kp.ru.
Обновлено в 13:27
Театры

Курчатовский Дом ученых отметил 70-летие

Постановку посетил глава Курчатовского института Михаил Ковальчук.
Обновлено в 14:46
Происшествия

Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах

Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено в 08:29
Происшествия

В Башкирии кассир банка пропала после исчезновения 23 млн рублей

Полиция Башкирии объявила в розыск кассира банка, которую подозревают в хищении около 23 млн рублей.
Обновлено вчера в 13:57
Футбол

Жиру открыл счёт в финале Лиги Европы «Челси» — «Арсенал»

Нападающий «Челси» Оливье Жиру вывел свою команду вперёд в финальном матче футбольной Лиги Европы с «Арсеналом».
Обновлено в 16:08
Транспорт

Первые поезда по Крымскому мосту поедут в Москву и Петербург

Первые поезда по Крымскому мосту пойдут по маршрутам Севастополь — Санкт-Петербург и Симферополь — Москва.
Обновлено в 06:01
Политика

Зеленский назначил нового главу Службы безопасности президента

«Назначить Донца Максима Андреевича заместителем начальника Управления — начальником Службы безопасности президента Украины Управления государственной охраны Украины», — гласит указ, опубликованный на сайте главы государства.
Обновлено в 15:57
Происшествия

Ростовского блогера заподозрили в вымогательстве денег у полиции

В Ростове в отношении местного видеоблогера возбуждено уголовное дело по подозрению в вымогательстве денег у сотрудников полиции под угрозой публикации компрометирующей информации.
Обновлено в 08:14
Авто

Volkswagen показал два спортивных концепта на базе Golf от студентов

В рамках встречи Wörthersee ученики VW представили свои последние разработки для хэтчбека GTI и универсала R. В прошлом году на выставке Wörthersee Volkswagen выступил с концептуальной версией мощного Golf GTI TCR, которая несколько месяцев назад стала серийной моделью, доступной для европейских дилеров VW.
Обновлено в 03:27
Политика

Спецпрокурор США Роберт Мюллер ушел в отставку

Расследование о вмешательстве России в ход президентских выборов в США завершилось ничем, и специальный офис при министерстве, который возглавлял Мюллер, упраздняется.
Обновлено в 11:39
Происшествия

СК завел дело из-за оставленных в подмосковном хостеле годовалых детей

По данным следствия, 28 мая женщина с годовалыми мальчиком и девочкой пришла в один из хостелов в городе Котельники.
Обновлено в 13:54
Экономика

В российской космической отрасли выявили нарушения на 50 млрд рублей

В прошлом году 40% нарушений, выявленных СП, пришлось именно на «Роскосмос».
Обновлено в 16:07
Политика

Зеленский созывает Совбез Украины

Президент Украины Владимир Зеленский впервые после вступления в должность созывает Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) страны, следует из сообщения пресс-службы украинского лидера.
Обновлено в 13:39
Армия и оружие

В Минобороны РФ раскрыли планы США по дестабилизации России

В эфире телеканала «Звезда» представитель Минобороны отметил, что американская корпорация RAND, которая занимается стратегическими исследованиями для правительства США, подготовила доклад, где собрала рекомендации по оказанию давления на Россию.
Обновлено в 05:44
Политика

Зеленский восстановил украинское гражданство Саакашвили

Обновлено вчера в 10:14
Театры

Константин Богомолов назначен худруком Театра на Малой Бронной

Обновлено в 03:58
Музыка

Егор Крид выпустил первый клип вне лейбла Black Star

Российский певец Егор Крид (Булаткин) выпустил первый клип вне лейбла Black Star, в котором он заявил, что устал от чёрного пиара.
Обновлено в 14:32
Происшествия

Заброшенный мост украли в Мурманской области

Неизвестные в Мурманской области украли мост через реку Умба, сообщила «Российская газета» со ссылкой на начальника отдела информации и общественных связей регионального Управления МВД Валерию Филиппову 29 мая.
Обновлено в 10:36
Происшествия

Учительница гимназии в Калмыкии заклеила детям рты скотчем

Полиция в Калмыкии начала проверку после сообщения о том, что учитель начальной школы этнокультурной гимназии имени Зая-Пандиты заклеивала детям рты скотчем, сообщает в среду прокуратура республики.
Обновлено в 05:38
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко вновь готовится к свадьбе

Жена Влада Топалова Регина Тодоренко готовится к свадебной церемонии.
Обновлено в 10:54
Происшествия

В Косово требуют отозвать иммунитет у российского сотрудника ООН

Главный прокурор Косовска-Митровицы Шчикири Сила заявил, что потребует лишить иммунитета сотрудника миссии ООН россиянина Михаила Краснощекова.
Обновлено в 11:02
Политика

Верховный суд Украины отклонил иск против назначения Богдана

Верховный суд Украины отклонил иск о признании незаконным указа украинского лидера Владимира Зеленского о назначении Андрея Богдана главой администрации президента.
Обновлено в 14:40
Происшествия

В парке у Белого дома загорелся мужчина

Очевидцы обнаружили в центре Вашингтона в парке напротив Белого дома горящего мужчину.
Обновлено в 14:57
Общество

Самыми счастливыми людьми признаны незамужние женщины

Самыми счастливыми людьми признаны незамужние женщины, но и они сталкиваются с проблемами в обществе.
Обновлено в 15:11
Теннис

Димитров и Чилич провели самый длинный матч на «Ролан Гаррос» — 2019

Продолжительность поединка составила 4 часа 28 минут. Это самый длинный матч в нынешнем розыгрыше «Ролан Гаррос».
Обновлено в 14:54
Авто

Показали фото обновленного Renault Duster для России

Обновлено в 10:08
Армия и оружие

Сирийская армия отразила атаку боевиков на севере провинции Хама

Сирийские военные уничтожили около 100 боевиков и несколько единиц техники в ходе отражения нападения боевиков группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" (ранее "Джебхат ан-Нусра", запрещена в России) на севере провинции Хама.
Обновлено 27 мая в 15:53
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Энди Кэрролл
Британский футболист
Английский футболист, нападающий клуба «Вест Хэм Юнайтед». Выступал в сборной Англии.
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Вест Хэм Юнайтед
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Стратфорда, Восточный Лондон. Выступает в Премьер-лиге, высшем дивизионе английского футбола. Клуб был основан в 1895 году под названием «Темз Айронуоркс», а в 1900 году изменил название на «Вест Хэм Юнайтед».
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