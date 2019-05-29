Футбол
Кэрролл и Насри покинули «Вест Хэм»РИА Новости 09:44
Нападающий Энди Кэрролл и полузащитник Самир Насри не будут выступать за лондонский футбольный клуб "Вест Хэм" в следующем сезоне, сообщается на официальном сайте команды. "Молотобойцы" решили не продлевать контракты с 30-летним английским форвардом и 31-летним французским хавбеком.
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 16:14, Ашберн
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Происшествия
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
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Транспорт
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В Ростове в отношении местного видеоблогера возбуждено уголовное дело по подозрению в вымогательстве денег у сотрудников полиции под угрозой публикации компрометирующей информации.
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В рамках встречи Wörthersee ученики VW представили свои последние разработки для хэтчбека GTI и универсала R. В прошлом году на выставке Wörthersee Volkswagen выступил с концептуальной версией мощного Golf GTI TCR, которая несколько месяцев назад стала серийной моделью, доступной для европейских дилеров VW.
Обновлено в 03:27
Политика
Спецпрокурор США Роберт Мюллер ушел в отставку
Расследование о вмешательстве России в ход президентских выборов в США завершилось ничем, и специальный офис при министерстве, который возглавлял Мюллер, упраздняется.
Обновлено в 11:39
Происшествия
СК завел дело из-за оставленных в подмосковном хостеле годовалых детей
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Экономика
В российской космической отрасли выявили нарушения на 50 млрд рублей
В прошлом году 40% нарушений, выявленных СП, пришлось именно на «Роскосмос».
Обновлено в 16:07
Политика
Зеленский созывает Совбез Украины
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Обновлено в 05:44
Политика
Зеленский восстановил украинское гражданство Саакашвили
Обновлено вчера в 10:14
Театры
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Обновлено в 03:58
Музыка
Егор Крид выпустил первый клип вне лейбла Black Star
Российский певец Егор Крид (Булаткин) выпустил первый клип вне лейбла Black Star, в котором он заявил, что устал от чёрного пиара.
Обновлено в 14:32
Происшествия
Заброшенный мост украли в Мурманской области
Неизвестные в Мурманской области украли мост через реку Умба, сообщила «Российская газета» со ссылкой на начальника отдела информации и общественных связей регионального Управления МВД Валерию Филиппову 29 мая.
Обновлено в 10:36
Происшествия
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Жена Влада Топалова Регина Тодоренко готовится к свадебной церемонии.
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Происшествия
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Главный прокурор Косовска-Митровицы Шчикири Сила заявил, что потребует лишить иммунитета сотрудника миссии ООН россиянина Михаила Краснощекова.
Обновлено в 11:02
Политика
Верховный суд Украины отклонил иск против назначения Богдана
Верховный суд Украины отклонил иск о признании незаконным указа украинского лидера Владимира Зеленского о назначении Андрея Богдана главой администрации президента.
Обновлено в 14:40
Происшествия
В парке у Белого дома загорелся мужчина
Очевидцы обнаружили в центре Вашингтона в парке напротив Белого дома горящего мужчину.
Обновлено в 14:57
Общество
Самыми счастливыми людьми признаны незамужние женщины
Самыми счастливыми людьми признаны незамужние женщины, но и они сталкиваются с проблемами в обществе.
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Димитров и Чилич провели самый длинный матч на «Ролан Гаррос» — 2019
Продолжительность поединка составила 4 часа 28 минут. Это самый длинный матч в нынешнем розыгрыше «Ролан Гаррос».
Обновлено в 14:54
Авто
Показали фото обновленного Renault Duster для России
Обновлено в 10:08
Армия и оружие
Сирийская армия отразила атаку боевиков на севере провинции Хама
Сирийские военные уничтожили около 100 боевиков и несколько единиц техники в ходе отражения нападения боевиков группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" (ранее "Джебхат ан-Нусра", запрещена в России) на севере провинции Хама.
Обновлено 27 мая в 15:53