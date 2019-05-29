Футбол
Кэрролл и Насри покинули «Вест Хэм»РИА Новости вчера в 09:44
Нападающий Энди Кэрролл и полузащитник Самир Насри не будут выступать за лондонский футбольный клуб "Вест Хэм" в следующем сезоне, сообщается на официальном сайте команды. "Молотобойцы" решили не продлевать контракты с 30-летним английским форвардом и 31-летним французским хавбеком.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 01:24, Ашберн
Путешествия
Майами — как комната в общежитии: сравниваем стоимость отдыха на курортах и жилья в Екатеринбурге
Аналитики N1.RU сравнили стоимость отдыха на знаменитых мировых курортах с ценами на недвижимость в Екатеринбурге.
Обновлено в 01:00
Хоккей
Гол Тарасенко помог «Сент-Луису» сравнять счет в серии с «Бостоном»
Вновь равным счет сделал российский нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко. Это шайба стала для него десятой в Кубке Стэнли.
Обновлено вчера в 23:17
Происшествия
Школьница скончалась на ЕГЭ по математике
В Чебоксарах выпускница скончалась на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 08:31
Транспорт
В России резко подорожали билеты в плацкарт
После получения многочисленных жалоб от граждан эксперты организации проанализировали цены на билеты по 12 направлениям и выяснили, что сильнее всего — в два раза — подорожали поездки из Москвы в Калининград (на 100 процентов, 4021 рубль), из Москвы в Адлер (на 97 процентов, 4143 рубля) и из Новосибирска в Томск (на 93 процента, 1507 рублей).
Обновлено вчера в 21:47
Происшествия
МВД: За мошенничество в сфере ЖКХ задержаны более 60 человек
МВД в сотрудничестве с Росгвардией задержали более 60 человек, подозреваемых в мошенничестве в сфере ЖКХ, сообщает пресс-служба МВД РФ.
Обновлено вчера в 23:59
Происшествия
В Будапеште затонул прогулочный катер, есть жертвы
В венгерском Будапеште затонул прогулочный катер, на борту которого находились 34 человека, передает Reuters со ссылкой на национальное ТВ.
Обновлено вчера в 18:57
Происшествия
В Косово требуют отозвать иммунитет у российского сотрудника ООН
Главный прокурор Косовска-Митровицы Шчикири Сила заявил, что потребует лишить иммунитета сотрудника миссии ООН россиянина Михаила Краснощекова.
Обновлено вчера в 11:02
Политика
Путин подписал закон о военной службе по контракту для иностранцев
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому иностранные граждане смогут проходить военную службу в РФ по контракту только один раз, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Обновлено вчера в 19:57
Футбол
Газизов: стыковые матчи — это апогей всего, что происходило с «Уфой» в сезоне
В стыковых матчах за право выступать в Премьер-Лиге в сезоне-2019/20 «Уфа» сыграет с «Томью».
Обновлено вчера в 20:24
Политика
Порошенко просил США о помощи на выборах президента
Экс-президент Украины Петр Порошенко пожаловался на слабую помощь Вашингтона в ходе президентских выборов на Украине, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 15:39
Армия и оружие
Военный вертолет разбился на Украине
Обновлено в 00:27
Происшествия
За взрыв в ВКА имени Можайского арестовали ее же преподавателя
Под домашний арест был заключен преподаватель этого учебного заведения бывший сапер Рифат Закиров.
Обновлено вчера в 15:47
Здоровье
Минздрав: смертность от курения табака в России составляет около 16%
Около 16% от общего количества смертей в России связаны с потреблением табака. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Обновлено в 01:05
Игры
Square Enix покажет Marvel’s Avengers на E3 2019
Square Enix представит на E3 игру про «Мстителей» – Marvel’s Avengers. Разработкой игры занимаются Crystal Dynamics и Eidos Montreal.
Обновлено вчера в 11:50
Финансы
Власти предложили выделить четыре миллиарда рублей на доплаты к пенсии
"Изменение расходов по государственной программе включает: увеличение бюджетных ассигнований, предусмотренных на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации по осуществлению региональной социальной доплаты к пенсии в сумме 4 343,3 миллиона рублей", - следует из документа.
Обновлено вчера в 16:50
Экономика
Клиенты НПФ смогут выходить на пенсию по старым правилам
В случае принятия новых норм, право на негосударственные пенсии получат женщины, достигшие возраста 55 лет, а мужчины - 60 лет.
Обновлено в 00:15
Происшествия
Во Львове протестующие штурмовали здание горсовета
Обновлено вчера в 08:07
Политика
Китай намерен оставить США без редкоземельных металлов
Китай является главным добытчиком редкоземельных металлов в мире.
Обновлено вчера в 16:40
Наука
Умные камеры заменят кнопки на светофорах Вены
Камеры, установкой которых озаботились власти Вены, должны решить эту проблему — "умная" система будет сама следить за присутствием пешеходов в районе перехода и активировать разрешающий сигнал светофора в нужные моменты.
Обновлено вчера в 02:17
Общество
Эксперты назвали необходимый для прибавки к зарплате навык в России
Больше остальных на прибавку к зарплате при наличии знания иностранного языка могут рассчитывать руководители высшего и среднего звена (22%).
Обновлено в 00:00
Авто
BMW представила обновленный кроссовер BMW X1
Передок нового BMW X1 оформлен в фирменном стиле баварского бренда: узнаваемая двухсекционная решетка радиатора, зауженная головная оптика на LED-матрицах и эффектные большие воздухозаборники.
Обновлено вчера в 12:15
Здоровье
Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить «чуть-чуть впроголодь»
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить "чуть-чуть впроголодь". Об этом сообщает Rambler News Service.
Обновлено вчера в 15:10
Общество
Гроза и град ждут москвичей 30 мая
Напомним, 30 мая в Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности.
Обновлено вчера в 22:36
Политика
Экс-министр экономики Украины рассказал о надвигающейся катастрофе
Украина движется к катастрофе, связанной с дефолтом, заявил бывший министр экономики страны Виктор Суслов в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 22:25
Происшествия
Мать бросила двух детей в хостеле в Подмосковье
Мать бросила двух малолетних детей в хостеле в Подмосковье.
Обновлено вчера в 10:45
Игры
Создатели Pokemon Go запустят игру, в которой нужно спать
Обновлено вчера в 14:33
Армия и оружие
Россия отвергла обвинения США в нарушении ядерного договора
Россия категорически отвергает обвинения США в нарушении Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.
Обновлено вчера в 23:14
Политика
Китай обвинил США в экономическом терроризме
США используют экономический терроризм и «протекционистскую дубину» для развязывания торговых войн против других стран, заявил 30 мая замминистра иностранных дел Китая Чжан Ханьхуэй.
Обновлено в 00:54
Музыка
Группа «Ленинград» выпустила новый клип
Группировка «Ленинград» во главе с бессменным лидером Сергеем Шнуровым выпустила новое музыкальное видео под названием «Кабриолет».
Обновлено 28 мая в 10:50