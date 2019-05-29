Кэрролл и Насри покинули «Вест Хэм»РИА Новости 09:44

Нападающий Энди Кэрролл и полузащитник Самир Насри не будут выступать за лондонский футбольный клуб "Вест Хэм" в следующем сезоне, сообщается на официальном сайте команды. "Молотобойцы" решили не продлевать контракты с 30-летним английским форвардом и 31-летним французским хавбеком.

Происшествия В парке у Белого дома загорелся мужчина Очевидцы обнаружили в центре Вашингтона в парке напротив Белого дома горящего мужчину.

Политика Зеленский назначил главу Службы безопасности президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский назначил на должность начальника Службы безопасности президента страны Максима Донца.

Политика В конгрессе США не исключили начала импичмента Трампа Глава юридического комитета палаты представителей США Джеррольд Надлер заявил, что конгрессмены могут начать импичмент американского лидера Дональда Трампа.

Кино Умер актер из «Крестного отца» Кармине Кариди Американский актер Кармине Кариди, сыгравший несколько ролей в киносаге «Крестный отец», скончался в возрасте 85 лет.

Экономика СМИ сообщили о двукратном росте цен на плацкарт Общероссийское объединение пассажиров зафиксировало резкое повышение стоимости поездок в плацкартных вагонах на билеты в период с июня по июль 2019 года.

Происшествия Охранник случайно выстрелил из пистолета в самолете премьера Чехии Один из охранников премьера Чехии Андрея Бабиша случайно выстрелил из пистолета в салоне самолета, на котором глава кабмина возвращался в Прагу с неформального саммита стран ЕС в Брюсселе.

Армия и оружие В Госдуме заявили, что Крымский мост защищён от провокаций Украины Во вторник военный обозреватель еженедельника «Звезда» Александр Артамонов привёл наиболее вероятные сценарии нападения на мост, а также способы его защиты.

Футбол «Зенит» и «Спартак» поспорят за хавбека «Фенербахче» Представители «Зенита» и «Спартака» в скором времени намерены провести встречу с руководством «Фенербахче», чтобы обсудить возможность трансфера хавбека команды Михе Зайца.

Наука Эксперименты на обезьянах дали новые подсказки об эволюции их языка Последние удачные эксперименты на обезьянах дали новые подсказки ученым о происхождении языка, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.

Авто Brabus представил 800-сильный Mercedes-AMG GT Чтобы мощный Brabus 800 GT 4 можно было издалека отличить от обычного Mercedes-AMG GT63 S для автомобиля специально разработали карбоновый аэродинамический обвес и массивные титановые наконечники выпускной системы.

Игры Square Enix покажет Marvel’s Avengers на E3 2019 Square Enix представит на E3 игру про «Мстителей» – Marvel’s Avengers. Разработкой игры занимаются Crystal Dynamics и Eidos Montreal.

Политика Михаил Саакашвили вернулся на Украину 28 мая текущего года новый президент Украины Владимир Зеленский вернул господину Саакашвили украинское гражданство.

Гаджеты Intel показала необычный прототип двухэкранного игрового ноутбука Intel в рамках проходящей выставки Computex 2019 показала некоторым журналистам любопытные концепты, в числе которых игровой компьютер Honeycomb Glacier с двумя экранами.

Энергетика ФАС выдала предостережение президенту Независимого топливного союза Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ в среду выдала предостережение президенту Независимого топливного союза из-за публичных заявлений о риске резкого скачка цен на бензин, говорится в сообщении ведомства.

Здоровье В США выходили самого маленького в мире ребенка "Сайби, которая при рождении весила всего 245 граммов, может считаться самым маленьким ребенком в мире, согласно официальному списку самых маленьких детей Университета Айовы", - говорится в пресс-релизе.

Футбол Тренер «Челси» Сарри выиграл свой первый трофей в 60 лет Главный тренер лондонского «Челси» Маурицио Сарри завоевал свой первый трофей за карьеру в возрасте 60 лет, победив в финале Лиги Европы «Арсенал».

Происшествия Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.

Политика Опубликовано видео сборки первого серийного Су-57 В Сети появилось видео сборки первого серийного многофункционального истребителя пятого поколения Су-57 на заводе в Комсомольске-на-Амуре.

Политика РФ координирует с ООН действия по ситуации с россиянином в Косово РФ согласовывает с ООН свои действия касательно ситуации с задержанием российского сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова в Косово.

Происшествия Экс-глава Дальневосточной таможни Фомин арестован по делу о коррупции Басманный суд Москвы арестовал на два месяца бывшего руководителя Дальневосточной оперативной таможни (ДВОТ) Павла Фомина по делу о коррупции, сообщили в суде.

Политика Чайка заявил о серьезных проблемах в авиационной отрасли России Катастрофа самолета SSJ100 в Шереметьево обозначила серьезные проблемы в российской авиационной отрасли, заявил генеральный прокурор Юрий Чайка на правительственном часе в Госдуме.

Космос Космонавты забрали провисевшее 10 лет в космосе полотенце Российские космонавты Международной космической станции Олег Кононенко и Алексей Овчинин в ходе работы в открытом космосе провели операцию вне графика - забрали полотенце, которое провисело на внешней стороне станции десять лет, передает РИА "Новости".

Здоровье Андрей Субботин уходит с поста министра здравоохранения Андрей Субботин занимал пост министра здравоохранения региона с 24 ноября 2017 года.