Футбол
Кэрролл и Насри покинули «Вест Хэм»РИА Новости 09:44
Нападающий Энди Кэрролл и полузащитник Самир Насри не будут выступать за лондонский футбольный клуб "Вест Хэм" в следующем сезоне, сообщается на официальном сайте команды. "Молотобойцы" решили не продлевать контракты с 30-летним английским форвардом и 31-летним французским хавбеком.
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Замглавы Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачёва рассказала о возможном будущем арестованных футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
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