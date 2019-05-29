Футбол
Кэрролл и Насри покинули «Вест Хэм»РИА Новости 09:44
Нападающий Энди Кэрролл и полузащитник Самир Насри не будут выступать за лондонский футбольный клуб "Вест Хэм" в следующем сезоне, сообщается на официальном сайте команды. "Молотобойцы" решили не продлевать контракты с 30-летним английским форвардом и 31-летним французским хавбеком.
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Президент США Дональд Трамп примет решение о том, будут ли США продлевать действие Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), в 2020 году.
Обновлено в 10:55
Происшествия
Во Львове протестующие штурмовали здание горсовета
Обновлено в 08:32
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Зеленский внес в Раду законопроект об импичменте
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Обновлено в 08:32
Общество
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Выброшенные взрывом потоки космических частиц и излучения могли проникать далеко в атмосферу Земли, вызывая ее ионизацию (ученые подсчитали, что сверхновая, вспыхнувшая на расстоянии 164 световых лет, может привести к 50-кратному скачку содержания ионов в воздухе).
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Космос
NASA назвало возможной причиной взрыва SpaceX проблемы с двигателем
По словам Кэйти Людерс — руководителя коммерческой пилотируемой программы в НАСА — пока известно, что причина сбоя кроется в работе двигателя SuperDraco.
Обновлено в 10:29
Политика
Бориса Джонсона вызвали в суд за высказывания о Brexit
Иск против Джонсона подал 29-летний бизнесмен Маркус Болл, который собрал на судебный процесс через пожертвования £ 200 тыс. Он обвинил экс-министра в должностном преступлении, в том, что он обманул общественность, когда заявил, что после выхода Великобритании из Евросоюза страна еженедельно будет экономить по £ 350 млн, которые раньше уходили в Брюссель.
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48-летний мужчина выслушал приговор по делу о мошенничестве и, спустя минуту, без особого труда покинул здание.
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Спецпрокурор США Мюллер закрыл «российское дело» и объявил об отставке
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Обновлено в 11:07
Здоровье
В России вводится новый порядок контроля за лечением онкобольных
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Обновлено в 02:43
Общество
Составлен рейтинг самых востребованных профессий в России
Составлен рейтинг самых востребованных профессий в России.
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Обновлено вчера в 14:29