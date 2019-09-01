Единоборства
Вести.RuВасилий Ломаченко завоевал третий чемпионский пояс в легком весе
Украинец Василий Ломаченко нанес поражение британцу Люку Кэмпбеллу, и стал обладателем чемпионского пояса по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в легком весе. Бой проходил в Лондоне, сразу после поединка Александра Поветкина против Хьюи Фьюри.
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Украинский боксер Василий Ломаченко выиграл третий чемпионский пояс
Комсомольская правдавчера в 18:40
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Политика
В России вступили в силу поправки в правила призыва в армию
С 1 сентября россияне, у которых есть право на отсрочку или освобождение от военной службы по призыву, могут добровольно от него отказаться.
РИА Новости 03:06
Происшествия
Пострадавшую при аварии самолета в Подмосковье девочку прооперировали
Девочка, пострадавшая во время жесткой посадки легкомоторного самолета в подмосковном Минино, перенесла трехчасовую операцию, сообщил представитель Клинской городской больницы в эфире телеканала «Россия 24».
Ридус вчера в 14:41
Политика
Телеканал РЕН ТВ обвинил сенатора Мархаева в нападении на журналистку
Сотрудники телеканала РЕН ТВ обратились в Следственный комитет с заявлением о нападении на съемочную группу члена Совета Федерации от Иркутской области и лидера регионального отделения КПРФ в Бурятии Вячеслава Мархаева, который выдвинулся кандидатом на пост мэра Улан-Удэ.
ТАСС вчера в 16:14
Происшествия
В Беслане проходит вахта памяти по жертвам теракта в школе № 1
Сегодня утром тысячи людей собрались в бесланской школе №1, чтобы почтить память погибших в результате теракта 1 сентября 2004 года детей, учителей и спецназовцев.
Российская газета 04:12
Армия и оружие
В Рособоронэкспорте рассказали об итогах переговоров на МАКС-2019
"В рамках Международного авиационно-космического салона МАКС-2019 специалисты Рособоронэкспорта провели свыше 200 предконтрактных переговоров, консультаций и технических презентаций для иностранных делегаций, по результатам которых ожидается пополнение портфеля заказов компании на несколько миллиардов долларов", - говорится в сообщении.
РИА Новости 03:53
Происшествия
Момент убийства одесского стрелка сняли на видео
Жертвами бойни стали пять человек, еще 21 получил ранения, уточняет CBS7. Ликвидацию убийцы сняли на видео.
Вести.Ru 03:43
Политика
В Польше объяснили отказ пригласить Россию на годовщину Второй мировой
Представителей России не пригласили на мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны из-за незаинтересованности страны в сохранении «духа исторической правды».
РБК 00:35
Единоборства
Поветкин победил Фьюри и получил пояс чемпиона WBA
В бою, по итогам которого Поветкину достался пояс интернационального чемпиона WBA, соперникам пришлось провести на ринге все 12 раундов.
РБК вчера в 17:24
Армия и оружие
США ударили по Идлибу в нарушение всех договоренностей
Российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии проинформировал о том, что американская сторона нарушила существующие договоренности в Сирии и нанесла удар по Идлибу, не поставив в известность о своих намерениях Россию и Турцию.
Газета.Ru 04:52
Политика
Россия стала председателем в Совете Безопасности ООН
Председательство в Совете Безопасности ООН перешло на месяц к России.
Lenta.ru вчера в 20:04
Авто
Новый выпуск «За рулем»: УАЗ с АКП, тест «липучек», оспариваем штраф
Kia GT и Kia GT Line: чем отличаются друг от друга и кто их покупает ЗР АКТИВ Почему приходят ошибочные штрафы с камер и как их оспорить Каршеринг выгоден, но и проблем от него много.
За рулем 02:36
Общество
Эксперты рассказали, как устроиться на работу с зарплатой в 250 тысяч
Одни из самых высоких зарплат на российском рынке труда предлагает сфера информационных технологий, рассказали "Российской газете" в сервисе по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.
Российская газета 01:51
Армия и оружие
Роскосмос начал производство самых мощных ракетных двигателей
Предприятие Роскосмоса НПО Энергомаш начинает заниматься производством самых мощных в мире жидкостных ракетных двигателей РД-171МВ.
Газета.Ru вчера в 23:18
Происшествия
Тело погибшей в Турции российской девочки доставили в Петербург
Тело девочки из Санкт-Петербурга, которая умерла после несчастного случая в турецком отеле в Антальи, доставили в Россию.
ТАСС 01:28
Происшествия
Жительница Башкирии призналась в убийстве своего годовалого сына
29 августа 28-летняя жительница села Исмаилово, что находится в Дюртюлинском районе республики Башкирия, сообщила полиции о пропаже своего годовалого ребенка.
Woman.ru вчера в 12:58
Общество
Президентское кадетское училище открылось в Кемерово
Первая очередь президентского кадетского училища на 360 мест открылась в Кузбассе, в церемонии открытия приняли участие статс-секретарь Минобороны Николай Панков и губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 00:05
Политика
США ввели очередную серию пошлин на китайские товары
Агентство Associated Press подчеркивает, что теперь пошлины распространяются уже более чем на две трети привозимых из Китая в США товаров массового потребления.
Интерфакс 03:54
Наука
Устройство, имитирующее биологическую память, создали в МФТИ
МедиаПоток 29 августа в 03:40
Общество
В Москве повысили минимальную пенсию
С 1 января 2018 года минимальный размер пенсии в Москве увеличился на 3 тыс. рублей - до 17,5 тыс. В декабре прошлого года Собянин подписал постановление, согласно которому увеличенный до 17,5 тыс. рублей минимальный размер пенсий неработающих пенсионеров сохранится и на 2019 год.
Интерфакс вчера в 20:48
Космос
Космонавтам на МКС с трудом удалось включить робота «Федора»
Российский космонавт Алексей Овчинин с трудом включил электропитание робота "Федора" на борту Международной космической станции (МКС).
РИА Новости 30 августа в 13:04
Общество
Разведчик Ботян раскрыл, каким образом узнавал данные в Польше во время ВОВ
Герой России и легендарный разведчик Алексей Ботян рассказал, что узнавать необходимые данные для разгрома германских военных поездов в Польше во время Великой Отечественной войны ему помогло знание иностранных языков и Польши.
Невские Новости 04:43
Происшествия
В Саратове мужчина убил двухмесячную дочь с врожденной патологией
Газета.Ru вчера в 23:57
Общество
Посещаемость авиасалона МАКС побила абсолютный рекорд
Рекорд дневной посещаемости установлен на международном авиационно-космическом салоне МАКС, который проходит в подмосковном Жуковском.
Российская газета вчера в 10:34
Общество
Суд оштрафовал возможного соавтора идеи биткоина на $4 млрд
В соответствии с принятым решением Райту придется вернуть родственникам покойного Клеймана порядка 410 тыс. единиц криптовалюты, что по нынешнему курсу составляет около $4 млрд.
РБК вчера в 18:58
Здоровье
Аэробные нагрузки улучшают здоровье сердца и сексуальную жизнь
Американские ученые пришли к выводу, что аэробные нагрузки благоприятно воздействуют на сердечно-сосудистую систему, а также на 23 процента снижают риск развития эректильной дисфункции у мужчин.
iReactor 01:28
Общество
Минтруд посчитал число работающих пенсионеров в России
Российский министр труда и социальной защиты Максим Топилин рассказал, что в настоящее время в стране находятся на пенсии и работают 7,3 миллиона человек.
Газета.Ru 04:19