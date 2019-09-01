Единоборства

Вести.RuВести.RuВасилий Ломаченко завоевал третий чемпионский пояс в легком весе

Украинец Василий Ломаченко нанес поражение британцу Люку Кэмпбеллу, и стал обладателем чемпионского пояса по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в легком весе. Бой проходил в Лондоне, сразу после поединка Александра Поветкина против Хьюи Фьюри.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

Ломаченко: «Я хочу побороться за титул IBF. Это мой пояс»

Sport24.ru02:38

Люк Кэмпбелл: «Ломаченко – это особенный боец, а мое время еще придет»

Sports.ruвчера в 19:20

Ломаченко в бою с Кэмпбеллом защитил два чемпионских пояса и завоевал титул WBC

Матч ТВвчера в 18:40

Украинский боксер Василий Ломаченко выиграл третий чемпионский пояс

Комсомольская правдавчера в 18:40

Ломаченко: хочу подраться с Теофимо Лопесом, но вряд ли он выиграет у Комми

Чемпионатвчера в 21:21

Люк Кэмпбелл: «Уверен, что мое время еще придет»

Спорт-Экспрессвчера в 21:40

Кадр дня: Александр Усик в эфире Sky Sports

Allboxing.ruвчера в 20:12
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 05:22, Вашингтон
Политика

В России вступили в силу поправки в правила призыва в армию

С 1 сентября россияне, у которых есть право на отсрочку или освобождение от военной службы по призыву, могут добровольно от него отказаться.
РИА Новости 03:06
Происшествия

Пострадавшую при аварии самолета в Подмосковье девочку прооперировали

Девочка, пострадавшая во время жесткой посадки легкомоторного самолета в подмосковном Минино, перенесла трехчасовую операцию, сообщил представитель Клинской городской больницы в эфире телеканала «Россия 24».
Ридус вчера в 14:41
Политика

Телеканал РЕН ТВ обвинил сенатора Мархаева в нападении на журналистку

Сотрудники телеканала РЕН ТВ обратились в Следственный комитет с заявлением о нападении на съемочную группу члена Совета Федерации от Иркутской области и лидера регионального отделения КПРФ в Бурятии Вячеслава Мархаева, который выдвинулся кандидатом на пост мэра Улан-Удэ.
ТАСС вчера в 16:14
Происшествия

В Беслане проходит вахта памяти по жертвам теракта в школе № 1

Сегодня утром тысячи людей собрались в бесланской школе №1, чтобы почтить память погибших в результате теракта 1 сентября 2004 года детей, учителей и спецназовцев.
Российская газета 04:12
Армия и оружие

В Рособоронэкспорте рассказали об итогах переговоров на МАКС-2019

"В рамках Международного авиационно-космического салона МАКС-2019 специалисты Рособоронэкспорта провели свыше 200 предконтрактных переговоров, консультаций и технических презентаций для иностранных делегаций, по результатам которых ожидается пополнение портфеля заказов компании на несколько миллиардов долларов", - говорится в сообщении.
РИА Новости 03:53
Происшествия

Момент убийства одесского стрелка сняли на видео

Жертвами бойни стали пять человек, еще 21 получил ранения, уточняет CBS7. Ликвидацию убийцы сняли на видео.
Вести.Ru 03:43
Политика

В Польше объяснили отказ пригласить Россию на годовщину Второй мировой

Представителей России не пригласили на мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны из-за незаинтересованности страны в сохранении «духа исторической правды».
РБК 00:35
Единоборства

Поветкин победил Фьюри и получил пояс чемпиона WBA

В бою, по итогам которого Поветкину достался пояс интернационального чемпиона WBA, соперникам пришлось провести на ринге все 12 раундов.
РБК вчера в 17:24
Армия и оружие

США ударили по Идлибу в нарушение всех договоренностей

Российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии проинформировал о том, что американская сторона нарушила существующие договоренности в Сирии и нанесла удар по Идлибу, не поставив в известность о своих намерениях Россию и Турцию.
Газета.Ru 04:52
Политика

Россия стала председателем в Совете Безопасности ООН

Председательство в Совете Безопасности ООН перешло на месяц к России.
Lenta.ru вчера в 20:04
Авто

Новый выпуск «За рулем»: УАЗ с АКП, тест «липучек», оспариваем штраф

Kia GT и Kia GT Line: чем отличаются друг от друга и кто их покупает ЗР АКТИВ Почему приходят ошибочные штрафы с камер и как их оспорить Каршеринг выгоден, но и проблем от него много.
За рулем 02:36
Общество

Эксперты рассказали, как устроиться на работу с зарплатой в 250 тысяч

Одни из самых высоких зарплат на российском рынке труда предлагает сфера информационных технологий, рассказали "Российской газете" в сервисе по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.
Российская газета 01:51
Армия и оружие

Роскосмос начал производство самых мощных ракетных двигателей

Предприятие Роскосмоса НПО Энергомаш начинает заниматься производством самых мощных в мире жидкостных ракетных двигателей РД-171МВ.
Газета.Ru вчера в 23:18
Происшествия

Тело погибшей в Турции российской девочки доставили в Петербург

Тело девочки из Санкт-Петербурга, которая умерла после несчастного случая в турецком отеле в Антальи, доставили в Россию.
ТАСС 01:28
Происшествия

Жительница Башкирии призналась в убийстве своего годовалого сына

29 августа 28-летняя жительница села Исмаилово, что находится в Дюртюлинском районе республики Башкирия, сообщила полиции о пропаже своего годовалого ребенка.
Woman.ru вчера в 12:58
Политика

Зеленский назвал прорывом первый день своего визита в Польшу

РБК 05:12
Общество

Президентское кадетское училище открылось в Кемерово

Первая очередь президентского кадетского училища на 360 мест открылась в Кузбассе, в церемонии открытия приняли участие статс-секретарь Минобороны Николай Панков и губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 00:05
Политика

США ввели очередную серию пошлин на китайские товары

Агентство Associated Press подчеркивает, что теперь пошлины распространяются уже более чем на две трети привозимых из Китая в США товаров массового потребления.
Интерфакс 03:54
Наука

Устройство, имитирующее биологическую память, создали в МФТИ

МедиаПоток 29 августа в 03:40
Кино

Кэмерон заявил, что шестая часть «Терминатора» может стать трилогией

ФАН 03:51
Политика

Президент Германии попросил в Польше прощения за Вторую мировую войну

РБК 02:35
Общество

В Москве повысили минимальную пенсию

С 1 января 2018 года минимальный размер пенсии в Москве увеличился на 3 тыс. рублей - до 17,5 тыс. В декабре прошлого года Собянин подписал постановление, согласно которому увеличенный до 17,5 тыс. рублей минимальный размер пенсий неработающих пенсионеров сохранится и на 2019 год.
Интерфакс вчера в 20:48
Космос

Космонавтам на МКС с трудом удалось включить робота «Федора»

Российский космонавт Алексей Овчинин с трудом включил электропитание робота "Федора" на борту Международной космической станции (МКС).
РИА Новости 30 августа в 13:04
Единоборства

Лара нокаутировал старшего брата Сауля Альвареса и стал чемпионом WBA

Sport24.ru 01:43
Общество

Разведчик Ботян раскрыл, каким образом узнавал данные в Польше во время ВОВ

Герой России и легендарный разведчик Алексей Ботян рассказал, что узнавать необходимые данные для разгрома германских военных поездов в Польше во время Великой Отечественной войны ему помогло знание иностранных языков и Польши.
Невские Новости 04:43
Происшествия

В Саратове мужчина убил двухмесячную дочь с врожденной патологией

Газета.Ru вчера в 23:57
Общество

Посещаемость авиасалона МАКС побила абсолютный рекорд

Рекорд дневной посещаемости установлен на международном авиационно-космическом салоне МАКС, который проходит в подмосковном Жуковском.
Российская газета вчера в 10:34
Общество

Суд оштрафовал возможного соавтора идеи биткоина на $4 млрд

В соответствии с принятым решением Райту придется вернуть родственникам покойного Клеймана порядка 410 тыс. единиц криптовалюты, что по нынешнему курсу составляет около $4 млрд.
РБК вчера в 18:58
Здоровье

Аэробные нагрузки улучшают здоровье сердца и сексуальную жизнь

Американские ученые пришли к выводу, что аэробные нагрузки благоприятно воздействуют на сердечно-сосудистую систему, а также на 23 процента снижают риск развития эректильной дисфункции у мужчин.
iReactor 01:28
Общество

Минтруд посчитал число работающих пенсионеров в России

Российский министр труда и социальной защиты Максим Топилин рассказал, что в настоящее время в стране находятся на пенсии и работают 7,3 миллиона человек.
Газета.Ru 04:19
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Василий Анатольевич Ломаченко
Украинский боксёр
Украинский боксёр-профессионал. Двукратный Олимпийский чемпион 2008 и 2012 годов, двукратный чемпион мира 2009 и 2011 годов, чемпион Европы 2008 года, чемпион мира среди юниоров 2006 года, чемпион Европы среди кадетов 2004 года, многократный чемпион Украины.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Люк Кэмпбелл
Британский боксёр
Британский боксёр-профессионал, выступающий в лёгкой и в первой полусредней весовых категориях. Выступал за сборную Великобритании в конце 2000-х - начале 2010-х годов, чемпион летних Олимпийских игр, чемпион Европы, серебряный призёр чемпионата мира, победитель многих международных турниров и национальных первенств в любителях.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное