Футбол

Кэхилл зимой может перейти в «Фулхэм»
Чемпионат
вчера в 17:49

«Фулхэм» интересуется защитником «Челси» Гари Кэхиллом, который, скорее всего, покинет лондонский клуб в зимнее трансферное окно, сообщает Sky Sports.
Чемпионатвчера в 17:49

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Гари Кэхилл может зимой перейти из «Челси» в «Фулхэм»

Sport24.ru01:19

Кэйхилл может сменить «Челси» на «Фулхэм»

Спорт-Экспрессвчера в 18:54

Кэхилл зимой может перейти в «Фулхэм»

Чемпионатвчера в 17:49

«Фулхэму» понадобился Кэхилл

Soccer.ruвчера в 15:56

«Фулхэм» заинтересован в переходе Кэйхилла из «Челси»

Советский спортвчера в 15:19

СМИ: «Фулхэм» зимой хочет купить Кэхилла у «Челси»

Матч ТВвчера в 14:57

СМИ: «Фулхэм» зимой хочет купить Кэхилла у «Челси»

Sportbox.RUвчера в 14:57
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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 07:01, Ашберн
Футбол

Де Брёйне попал в заявку «Манчестер Сити» на матч с «Эвертоном»

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин де Брёйне восстановился после травмы колена и попал в число запасных на матч с "Эвертоном".
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Диего Коста не уйдёт из «Атлетико» в январе

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне выразил уверенность, что нападающий команды Диего Коста останется в команде в зимнее трансферное окно.
Обновлено в 05:57
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Защитник мадридского "Реала" Марсело исключил свой уход из команды по собственной инициативе.
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Футбол

Караваев: «Об интересе „Зенита“ ничего не слышал»

Защитник "Витесса" Вячеслав Караваев ничего не слышал об интересе со стороны питерского "Зенита".
Обновлено в 05:24
Футбол

Хосеп Гвардиола: «„Ливерпуль“ и Клопп хотят написать свою историю»

«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» — самые большие клубы в Англии, — ответил испанский специалист на вопрос о шансах команды Юргена Клоппа на титул.
Обновлено в 00:24
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Эрнан Креспо возглавит «Банфилд»

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«Краснодар» отправится в отпуск до 8 января

Обновлено в 04:00
Футбол

«Барселона» пытается арендовать у «Челси» Кристенсена

Защитник «Челси» Андреас Кристенсен может продолжить карьеру в «Барселоне».
Обновлено в 05:18
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УЕФА оштрафовала ЦСКА и «Спартак» за поведение фанатов

Обновлено вчера в 12:15
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Скелотто покидает пост тренера «Бока Хуниорс»

Президент "Бока Хуниорс" Даниэль Анхелиси рассказал, что главный тренер Гильермо Скелотто покидает свой пост.
Обновлено в 00:22
Футбол

«Бавария» навяжет борьбу «Ман Юнайтед» и «Атлетико» за Перишича

Ранее на игрока претендовал "Манчестер Юнайтед". Однако сейчас в гонку за перспективного хавбека включились "Атлетико" и "Бавария".
Обновлено в 04:32
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В стартовом матче 16-го тура чемпионата Испании в Виго «Сельта» принимала «Леганес».
Обновлено вчера в 17:03
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Букмекеры: «Интер» легко победит «Удинезе» в матче чемпионата Италии

Букмекеры назвали фаворита матча 16-го тура Серии А «Интер» — «Удинезе». Начало встречи 15 декабря 2018 года запланировано на 20:00 мск.
Обновлено в 06:03
Футбол

«Фенербахче» уволил своего главного тренера по телефону

Турецкий футбольный клуб из Стамбула «Фенербахче» уволил голландца Эрвина Кумана, являвшегося до того моментом главным тренером стамбульской футбольной команды, уведомив его о своем решении об освобождении его от занимаемой должности по телефону.
Обновлено в 04:39
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Бывший главный тренер "Спартака", многократный чемпион России Олег Романцев в интервью "СЭ" признался, что не верит в сговор при выборе капитаном красно-белых Дениса Глушакова.
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Гари Кэхилл
Британский футболист
Английский футболист, центральный защитник лондонского «Челси». Кэхилл начинал играть в футбол в любительской команде «Дронфилд Таун», в 13 лет перевёлся в академию «Астон Виллы». В 18 лет он получил возможность дебютировать на профессиональном уровне, выступая на правах аренды за «Бернли», где ему за неполный сезон удалось получить звание лучшего игрока команды. В 2005-2007 годах Кэхилл нерегулярно играл за основной состав «Астон Виллы», но закрепиться в нём не сумел. Осенью 2007 года он играл в аренде за «Шеффилд Юнайтед». В январе 2008 года Кэхилл перешёл в «Болтон Уондерерс», где вскоре стал одним из ключевых игроков. После четырёх лет в «Болтоне» он перешёл в лондонский «Челси», где также стал играть важную роль...
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Челси
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из западного Лондона. Основан в 1905 году, выступает в английской Премьер-лиге и провёл большую часть своей истории в высшем дивизионе английского футбола. Один из клубов-основателей английской Премьер-лиги в 1992 году. «Челси» шесть раз становился чемпионом Англии, восемь раз выигрывал Кубок Футбольной ассоциации и пять раз Кубок Футбольной лиги...
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