Футбол
Кэхилл стал игроком «Кристал Пэлас»РИА Новости 16:49
Бывший защитник сборной Англии и "Челси" Гари Кэхилл подписал контракт с "Кристал Пэлас", сообщается на сайте лондонского футбольного клуба. Контракт 33-летнего игрока рассчитан на два года.
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Культура
Подлинность картины Рубенса из Ирбитского музея проверят в Эрмитаже
Эрмитаж проверит картину Рубенса «Положение во гроб» из коллекции Ирбитского музея в Свердловской области.
Обновлено в 12:12
Происшествия
В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу
Ранее сообщалось о том, что 4 августа на территории яхт-клуба погибли чемпионка мира по кикбоксингу Фатима Джакубова и вице-чемпионка мира Элина Гисмеева.
Обновлено в 05:48
Армия и оружие
Северная Корея снова провела ракетные пуски
2 августа КНДР провела испытания новой реактивной системы залпового огня с управляемыми ракетами.
Обновлено в 19:42
Общество
В Минтруде отреагировали на данные о 15 млн безработных
Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин заявил, что в будущем 15 млн россиян могут потерять работу, потому что их профессии окажутся невостребованными на рынке труда.
Обновлено в 07:46
Общество
Российский священник заявил о контакте с Чарльзом Дарвином
Обновлено в 11:05
Происшествия
Жители рассказали о ситуации в Ачинске после взрывов на военном складе
Местные жители рассказали РБК о ситуации в городе Ачинске после взрывов на складе боеприпасов в Красноярском крае.
Обновлено в 08:24
Авто
Jaguar Land Rover планирует выпустить пять новых моделей
Наряду с тремя совершенно новыми моделями — возрожденным семейством Defender, роскошным внедорожником Jaguar J-Pace и новым кроссовером Range Rover — инженеры компании заменят модель XJ на электрический суперкар в следующем году и создадут новую версию Range Rover к 2022 году.
Обновлено вчера в 23:14
Происшествия
Число погибших при стрельбе в Техасе выросло до 22
Число погибших при стрельбе в торговом центре в Эль-Пасо выросло до 22. Об этом сообщило в понедельник агентство Associated Press.
Обновлено в 13:32
Политика
Столтенберг объяснил присоединение Крыма «конкуренцией великих держав»
Присоединение Крыма к России стало следствием усиления конкуренции между великими державами.
Обновлено в 19:38
Политика
Россияне назвали правительство Брежнева лучше современного
Россияне относятся к правительству времен Брежнева лучше, чем к тому, что имеется на данный момент, сообщает «Ведомости» со ссылкой на исследование «Левада-центра».
Обновлено в 03:36
Хоккей
СКА проиграл рижскому «Динамо» на турнире в Сочи
Армейцы потерпели второе поражение в рамках Sochi Hockey Open. Матч завершился со счетом 6:5 в пользу «Динамо».
Обновлено в 16:40
Политика
Британия захотела ограничить полномочия России в ПАСЕ
Глава делегации Британии в ПАСЕ Роджер Гейл призвал пересмотреть полномочия России в ассамблее, сообщил в Facebook постпред Великобритании в Совете Европы Кристофер Ивон.
Обновлено в 13:57
Финансы
США признали Китай валютным манипулятором
Минфин США ссылается на закон 1988 года, в котором нет строгих критериев, позволяющих определить, что та или иная страна является валютным манипулятором.
Обновлено в 18:03
Гаджеты
Nokia TA-1174 оказался обычным кнопочным телефоном
Предположительно, Nokia TA-1174 будет представлен уже в текущем месяце.
Обновлено в 10:24
Политика
Британия объявила о присоединении к коалиции США в Ормузском проливе
Великобритания присоединится к международной коалиции во главе с США по патрулированию Ормузского пролива для обеспечения безопасного судоходства.
Обновлено в 17:56
Финансы
Украине придется выплатить $6,6 млрд по долгам до конца года
«До конца 2019 года на погашение и обслуживание внутреннего и внешнего государственного долга нужно направить в эквиваленте гривны 169 млрд гривен», — цитирует ТАСС отчет ведомства.
Обновлено в 15:35
Кино
Официально: Энди Серкис стал режиссёром второго «Венома»
Энди Серкис, известный актёр захвата движений и начинающий режиссёр, стал постановщиком продолжения «Венома».
Обновлено в 18:06
Гаджеты
Xiaomi запатентовала смартфон с встроенной солнечной батареей
Обновлено в 11:50
Шоу-бизнес
Костюм Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве
Комбинезон исполнительницы Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве.
Обновлено в 09:53
Общество
Вступил в силу закон, ужесточающий наказание за непропуск скорой
В России 6 августа в силу вступил закон, который ужесточает наказание для водителей за отказ пропустить машину скорой помощи.
Обновлено в 18:28
Происшествия
Акции производителей видеоигр упали после слов Трампа
Акции крупных компаний, производящих видеоигры, сильно упали после выступления президента США Дональда Трампа.
Обновлено в 17:59
Общество
Медведев потребовал от министерств объяснить срывы сроков нацпроектов
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минздраву, Минтруду и Минпросвещения объяснить причины срыва сроков национальных проектов и принять меры по ускорению их реализации, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 15:03
Политика
Лидер партии Зеленского назвал способ вернуть Донбасс
Глава политического объединения "Слуга народа" Дмитрий Разумков выразил мнение, что для решения конфликта на юго-востоке Украины требуется целый ряд мер – при этом только принятия определенных законов не достаточно.
Обновлено в 00:23
Недвижимость
Сбербанк повторно снижает ставки по ипотеке
Сбербанк с 6 августа снижает ставки ипотечных кредитов и увеличивает скидку к ставке для зарплатных клиентов.
Обновлено в 06:10
Политика
Обама призвал изменить закон об использовании оружия
Бывший президент США Барак Обама заявил, что ни в одной стране мира нет стольких массовых стрельб, как в США, и призывал объединиться для изменения закона по использованию оружия.
Обновлено в 15:55
Происшествия
МЧС винит в лесных пожарах в Сибири человека
Обновлено в 06:11
Происшествия
Около 20 россиян задержали в Польше за массовую драку
Обновлено в 12:59