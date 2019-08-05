Бывший защитник сборной Англии и "Челси" Гари Кэхилл подписал контракт с "Кристал Пэлас", сообщается на сайте лондонского футбольного клуба. Контракт 33-летнего игрока рассчитан на два года.

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