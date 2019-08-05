Футбол

Кэхилл стал игроком «Кристал Пэлас»РИА Новости 16:49

Бывший защитник сборной Англии и "Челси" Гари Кэхилл подписал контракт с "Кристал Пэлас", сообщается на сайте лондонского футбольного клуба. Контракт 33-летнего игрока рассчитан на два года.
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Гари Кэхилл
Британский футболист
Английский футболист, центральный защитник. Кэхилл начинал играть в футбол в любительской команде «Дронфилд Таун», в 13 лет перевёлся в академию «Астон Виллы». В 18 лет он получил возможность дебютировать на профессиональном уровне, выступая на правах аренды за «Бернли», где ему за неполный сезон удалось получить звание лучшего игрока команды. В 2005-2007 годах Кэхилл нерегулярно играл за основной состав «Астон Виллы», но закрепиться в нём не сумел. Осенью 2007 года он играл в аренде за «Шеффилд Юнайтед». В январе 2008 года Кэхилл перешёл в «Болтон Уондерерс», где вскоре стал одним из ключевых игроков. После четырёх лет в «Болтоне» он перешёл в лондонский «Челси», где также стал играть важную роль...
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