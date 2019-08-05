Футбол
Кэхилл стал игроком «Кристал Пэлас»РИА Новости вчера в 16:49
Бывший защитник сборной Англии и "Челси" Гари Кэхилл подписал контракт с "Кристал Пэлас", сообщается на сайте лондонского футбольного клуба. Контракт 33-летнего игрока рассчитан на два года.
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Общество
В России ужесточили наказание за непропуск машин скорой помощи
В России вступил в силу закон, ужесточающий наказание за отказ пропустить машину скорой помощи.
Обновлено вчера в 23:55
Политика
Роухани заявил, что война с Ираном стала бы «матерью всех войн»
Война с Ираном была бы «матерью всех войн», заявил иранский президент Ирана Хасан Роухани на встрече с руководством Министерства иностранных дел страны.
Обновлено в 03:14
Армия и оружие
Раскрыты способности модернизированного истребителя «Супер Сухой»
Минобороны уже заказало у производителей первую партию модернизированных истребителей Су-30СМ1, сообщили «Известиям» источники в военном ведомстве.
Обновлено вчера в 19:17
Экономика
В МВФ оценили влияние санкций и нефтяных цен на экономику России
Аналитики Международного валютного фонда (МВФ) сравнили влияние санкций и нефтяных цен на российскую экономику с 2014 по 2018 год, соответствующий доклад опубликован на сайте организации.
Обновлено в 02:11
Политика
Украинские туристы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Украинские туристы устроили скандал из-за российского флага, который был вывешен в ресторане при отеле Best San Francisco в испанском городе Салоу.
Обновлено вчера в 12:54
Происшествия
В ДТП с микроавтобусом под Рязанью погибли 7 человек
По предварительным данным, из-за аварии погибли семь человек, еще семь пострадали.
Обновлено вчера в 23:36
Происшествия
В Красноярском крае произошли взрывы и пожар на складах с боеприпасами
В понедельник, 5 августа, в Ачинском районе Красноярского края произошли взрывы и пожар на складах с артиллерийскими боеприпасами.
Обновлено вчера в 15:54
Политика
Генсек НАТО объяснил вхождение Крыма в состав России
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что присоединение Крымского полуострова к России стало последствием усилившейся конкуренции между великими державами.
Обновлено вчера в 19:33
Общество
В Роскачестве рассказали, как выбрать красное вино
Эксперты Роскачества дали рекомендации по выбору красного вина.
Обновлено в 01:00
Экономика
Названы самые популярные сладости у россиян
В июле 2019 года самыми популярными сладостями у россиян стали печенье, вафли и пряники.
Обновлено в 00:56
Экономика
Акционер «Уралкалия» объявил о принудительном выкупе акций
В свободном обращении находится 3,27% обыкновенных акций "Уралкалия", то есть на выкуп Rinsoco потребуется 11,5 млрд руб. По итогам закрытия торгов Московской биржи в понедельник, 5 августа, стоимость акции составила 100,4 руб. за акцию, капитализация компании – 294,77 млрд руб. Предъявить бумаги к выкупу смогут владельцы акций по состоянию на 20 сентября.
Обновлено вчера в 13:40
Армия и оружие
КНДР запустила две баллистические ракеты малой дальности
Обновлено вчера в 21:48
Общество
Госслужащим могут увеличить размер суточных выплат в командировках
Общероссийский профсоюз работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ направил обращение в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) с предложением о повышении размера суточных выплат при служебных командировках.
Обновлено в 00:52
Недвижимость
Сбербанк снизил процентные ставки по ипотечным кредитам
Сбербанк сообщил о снижении ставки на 0,5 п. п. по ипотечным кредитам на готовое и строящееся жильё, загородную недвижимость, строительство жилого дома, покупку гаража и машино-места, а также по нецелевым кредитам под залог недвижимости и рефинансировании кредитов других банков.
Обновлено вчера в 07:04
Шоу-бизнес
Вдова Децла выступила против ДНК-экспертизы сына
После смерти сына продюсера рэпера Децла, родители звезды никак не могут наладить отношения с гражданской женой исполнителя, которая сейчас вообще уехала с 14-летним сыном в Крым.
Обновлено вчера в 17:41
Политика
Зеленский сменил командующего операцией в Донбассе
Обновлено вчера в 10:50
Авто
Новый Chevrolet Trailblazer начал поступать в дилерские центры бренда
Концерн General Motors определился со временем вывода на рынок вседорожника Chevrolet Trailblazer нового поколения.
Обновлено в 01:14
Шоу-бизнес
На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве
Во время исполнения очередной композиции наряд Лопес все же не выдержал и разошелся по швам как раз в районе груди.
Обновлено вчера в 01:40
Политика
В Панаме возбудили дело о возможном сокрытии доходов Порошенко
Панамские правоохранительные органы возбудили уголовное дело об отмывании денег Петром Порошенко, сообщил в Telegram-канале экс-замглавы администрации времен Януковича юрист Андрей Портнов.
Обновлено в 03:49
Происшествия
В Торонто семь человек пострадали при стрельбе в ночном клубе
Неизвестный устроил стрельбу в ночном клубе в северной части канадского города Торонто, семь человек получили ранения, сообщает местный телеканал Global News со ссылкой на полицию.
Обновлено в 02:07
Происшествия
Экс-глава аэропорта «Якутск» получил девять лет колонии из-за взяток
Якутский городской суд приговорил бывшего гендиректора аэропорта "Якутск" Николая Местникова к девяти годам колонии строгого режима и штрафу в 10 млн рублей по делу о взяточничестве и получении коммерческого подкупа, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.
Обновлено в 02:31
Финансы
ЦБ оценил свои потери от санации банков
Оздоравливать банки по-новому ЦБ начал в 2017 г. с крупных игроков: в тот год он забрал на санацию «ФК Открытие», Бинбанк с сестринским «Рост банком», а также Промсвязьбанк с дочерним АвтоВАЗбанком.
Обновлено вчера в 17:22
Технологии
Структура ФСБ получила возможность инициировать блокировки сайтов
Разделегирование домена отличается от блокировки сайта через суд или Роскомнадзор и позволяет быстрее закрыть доступ к ресурсу, считает директор Регионального общественного центра интернет-технологий Сергей Гребенников.
Обновлено вчера в 21:16
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов
Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 03:24
Общество
Медведев потребовал от министерств объяснить срывы сроков нацпроектов
Глава правительства дал распоряжение Минздраву и Минэкономразвития проанализировать причины срыва сроков реализации проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" в рамках нацпроекта "Здравоохранение".
Обновлено вчера в 15:03
Экономика
Россия столкнулась с дефицитом рабочей силы
В начале 2019 года в России ускорились темпы снижения численности рабочей силы, следует из мониторинга Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС), имеющемся в распоряжении «Ленты.ру».
Обновлено вчера в 19:00
Политика
Китай заявил об ответных мерах в случае размещения ракет США в Азии
МИД Китая заявил, что примет ответные меры, если США разместит ракеты средней дальности наземного базирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).
Обновлено в 01:56
Общество
В Екатеринбурге запустят распознавание лиц на улице
В Екатеринбурге запустят пилотный проект по внедрению системы с функцией распознавания лиц.
Обновлено в 02:12