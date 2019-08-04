Футбол
Кэхилл стал игроком «Кристал Пэлас»РИА Новости 16:49
Контракт 33-летнего игрока рассчитан на два года. Кэхилл перешел в "Кристал Пэлас" на правах свободного агента, так как по окончании сезона-2018/19 он покинул "Челси". Кэхилл выступал за "Челси" с 2012 года.
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Политика
Китай приостановил импорт сельхозпродукции из США
Китай временно прекратил закупать сельхозпродукцию из США, кроме того, в Пекине не исключили повышение пошлин на данную продукцию.
Обновлено в 13:25
Театры
Театр «У Никитских ворот» готовится к открытию нового сезона
Новый сезон театра "У Никитских ворот" стартует 7 августа со спектакля "Песни нашего двора".
Обновлено в 01:59
Политика
В Берлине прокомментировали слова Порошенко о Минских соглашениях
Ранее Порошенко заявил в интервью изданию "Украинская правда", что написал текст минских соглашений в ходе встречи лидеров "нормандской четверки" (Россия, ФРГ, Франция, Украина) в 2015 году вдвоем с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
Обновлено в 06:57
Происшествия
После взрыва на складе боеприпасов в Ачинском районе ввели режим ЧС
В Ачинском районе Красноярского края ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) после взрыва на военном арсенале.
Обновлено в 14:11
Футбол
«Спартак» намерен подписать ещё одного игрока АЗ
Напомним, что капитан АЗ Гус Тил ранее пополнил состав «Спартака».
Обновлено в 16:21
Экономика
Испанская прокуратура вызвала Фридмана в суд по делу Zed WorldWide
Испанский прокурор по борьбе с коррупцией Хосе Гринда направил запрос о вызове миллиардера Михаила Фридмана в качестве подозреваемого в Центральный следственный суд №6 для дачи показаний, сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.
Обновлено в 16:25
Общество
Скончался автор песни «Снег кружится» Сергей Березин
Обновлено в 16:19
Теннис
Медведев прилетел в Монреаль в компании Кирьоса и Циципаса
Российский теннисист Даниил Медведев прилетел с турнира в Вашингтоне в Монреаль в компании австралийца Ника Кирьоса и грека Стефаноса Циципаса.
Обновлено в 15:41
Футбол
Быстров: «„Спартак“ отказался от Еременко и купил Тила за €20 млн. Не разбираются в футболе»
Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров заявил, что в московском клубе не разбираются в футболе.
Обновлено в 15:52
Футбол
В «Зените» прокомментировали ситуацию вокруг Малкома
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал ситуацию, которая сложилась вокруг новичка команды Малкома, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 17:30
Финансы
Почему после новых санкций США рубль окреп
Связь новых санкций с Чеширским котом стала наглядной, после того как с разъяснениями выступил американский минфин.
Обновлено в 10:40
Политика
ЦИК Украины констатировал невозможность объявить результаты выборов
Центризбирком Украины сообщил, что не может объявить в срок результаты парламентских выборов.
Обновлено в 16:25
Экономика
Эксперты оценили потери России из-за смертности от рака в $8 млрд
В период с 2011-го по 2015 год Россия потеряла $8,1 млрд из-за преждевременной смертности граждан от рака.
Обновлено в 04:32
Экономика
Рецессия в экономике России наступит уже в 2019 году
Рецессия в российской экономике может начаться уже в 2019 году.
Обновлено в 03:39
Футбол
Понсе принес извинения Шунину за грубый фол в дерби
Форвард московского «Спартака» Эсекьель Понсе принес извинения голкиперу московского «Динамо» Антону Шунину за травму, нанесенную во время столкновения в матче 4-го тура РПЛ.
Обновлено в 16:32
Авто
Уникальный LADA Siluet с АКПП и полным приводом показали в Сети
Плюс ко всему, даже в статусе концепта «Силуэт» мог похвастаться высочайшим уровнем активной и пассивной безопасности.
Обновлено вчера в 15:36
Общество
Илон Маск сравнил Елизавету II с телепузиками
Глава американского производителя электромобилей Tesla и компании SpaceX Илон Маск сравнил британскую королеву Елизавету II с персонажами старого детского шоу «Телепузики».
Обновлено в 15:30
Общество
Девушка раскрыла измену парня благодаря одной детали на фото
Обновлено в 01:23
Происшествия
В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу
Родители утонувших в Черном море в Севастополе спортсменок вылетели на место происшествия.
Обновлено в 05:48
Авто
Китайцы готовятся продавать свои подержанные авто в России
Китайцы готовы завалить рынок России своими подержанными авто, которые будут ввозить через Владивосток, сообщают СМИ со ссылкой на осведомленные источники в Приморье.
Обновлено в 05:33
Происшествия
СМИ сообщили об эвакуации ТЦ «Мега Белая дача» из-за минирования
Около пяти тысяч человек, включая 100 деьтей эвакуировали из торгового центра «Мега Белая Дача» в округе Котельники из-за анонимного сообщения о минировании, сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники.
Обновлено в 17:04
Политика
Дело о поездке Порошенко на Мальдивы завели на Украине
Госбюро расследований Украины зарегистрировало уголовное дело по возможной поездке экс-президента страны Петра Порошенко на Мальдивы, передает ТАСС.
Обновлено в 14:07
Происшествия
НТВ обнародовал угрозы в адрес протестующих и их семей
Провластные СМИ поясняют, что это якобы ответ на угрозы в адрес детей сотрудников Росгвардии и полиции, которые работали во время недавних протестов.
Обновлено вчера в 15:01
Футбол
Магуайр рассказал о беседе с Сульшером
Футболист рассказал о беседе с главным тренером команды Уле Гуннаром Сульшером .
Обновлено в 09:30
Экономика
Минфин определил способы заключения договоров страхования жилья от ЧС
Целью региональной программы страхования жилья является возмещение гражданам ущерба, причиненного жилым помещениям в связи с их утратой в результате чрезвычайной ситуации.
Обновлено в 07:49
Политика
В Германии ответили на заявление российского МИД о вмешательстве
Захарова в воскресенье в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1" заявила, что МИД РФ доведет до руководств США и Германии данные о том, как их дипломатические сотрудники и СМИ вмешиваются во внутренние дела России при информировании о несогласованных митингах в Москве.
Обновлено в 07:21
Армия и оружие
Telegraph: Британия опасается вторжения «сверхтихих» подлодок РФ
Военные Великобритании боятся, что новые "сверхтихие" подводные лодки Российской Федерации в случае необходимости смогут незамеченными проплыть в британские воды.
Обновлено вчера в 12:22
Шоу-бизнес
Костюм Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве
Комбинезон исполнительницы Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве.
Обновлено в 09:53