Футбол
Кэхилл покинет «Челси». В обращении англичанин раскритиковал СарриБомбардир.ру 06:43
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 11:18, Ашберн
Происшествия
В Петербурге у Смольного задержали двух пикетчиков
Обновлено в 10:51
Наука
Бег поможет волгоградцам сэкономить деньги на таблетках
У участников марафона, которые полгода готовились к забегу, биологический возраст артерий снизился на 4 года.
Обновлено в 10:15
Политика
В Германии назвали Россию сверхдержавой
По мнению автора, после всех «крушений», пережитых за последние сто лет, «Россия снова стала Россией, сверхдержавой двух континентов, огромной евразийской империей с широкой сферой интересов от Средиземного моря и Ближнего Востока до Латинской Америки».
Обновлено в 08:22
Общество
Жителей Москвы предупредили о грозе и сильном ветре
Обновлено в 10:22
Футбол
СМИ: РУСАДА не имеет претензий к «Зениту» из-за ситуации с Ивановичем
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не имеет претензий к санкт-петербургскому футбольному клубу «Зенит» после конфликтной ситуации, участником которой стал сербский защитник Бранислав Иванович.
Обновлено в 10:26
Общество
Конец майских праздников в Москве получится очень теплым
Какая погода ожидает жителей Москвы во второй половине майских праздников, сообщил главный специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.
Обновлено в 09:08
Политика
Помпео оценил возможность встречи Трампа и Путина
Государственный секретарь США Майк Помпео в эфире программы This Week на телеканале ABC прокомментировал возможность новой встречи американского и российского лидеров Дональда Трампа и Владимира Путина.
Обновлено в 09:45
Культура
Участники группы Queen стали богаче британской королевы
Обильная почва для каламбуров: суммарное состояние троих оставшихся в живых участников легендарнейшей британской рок-группы Queen ("Королева") - Брайана Мэя, Роджера Тейлора и Джона Дикона - составило 445 миллионов фунтов стерлингов (585 миллионов долларов).
Обновлено в 08:30
Футбол
«Челси» разгромил «Уотфорд» и поднялся на третье место в АПЛ
Обновлено в 10:57
Политика
МИД Украины обвинил Россию в «разрушении» Совета Европы
МИД Украины обвинил Россию в "разрушении" Совета Европы (СЕ). Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:55
Футбол
У. Дембеле может пропустить 3-4 недели из-за травмы
Травму игрок получил в матче 36-го тура Примеры с «Сельтой» (0:2). Из-за этой травмы форвард может пропустить 3-4 недели.
Обновлено в 10:38
Армия и оружие
Израиль ликвидировал одного из командиров ХАМАС
Обновлено в 09:56
Хоккей
Сборная России по хоккею досрочно стала победителем Евротура
Сборная России досрочно стала победителем Еврохоккейтура после того, как команда Швеции обыграла финнов на чешском этапе турнира.
Обновлено в 10:30
Космос
НАСА опубликовало самое детальное изображение Вселенной
Над созданием изображения размером четверть терабайта ученые работали 16 лет. Они использовали съемки с телескопа «Хаббл».
Обновлено в 09:20
Музыка
Палестинские обстрелы Израиля не отразились на подготовке Евровидения
Организаторы музыкального международного конкурса Евровидение сообщили, что обстрелы юга Израиля со стороны Палестины никак не отразились на графике подготовки к мероприятию.
Обновлено в 06:57
Политика
В Винницкой области ограбили и осквернили храм УПЦ
Обновлено в 08:46
Происшествия
Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП
В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено вчера в 06:14
Футбол
«Лидс» Бьелсы сыграет в плей-офф чемпионшипа против «Дерби» Лэмпарда
В плей-офф чемпионшипа за третью путевку в высший дивизион Англии пробились «Лидс» (83 очка), «Вест Бромвич» (80), «Астон Вилла» (76) и «Дерби Каунти» (74).
Обновлено в 10:05
Происшествия
Альпинист умер при восхождении на Эльбрус
Обновлено в 07:04
Происшествия
Обнаружен погибший при выходе на боевое задание «Окунь»
Около острова Большой Тютерс в Финском заливе обнаружена советская подводная лодка Щ-302 "Окунь", которая погибла в октябре 1942 года при выходе на боевое задание.
Обновлено в 07:35
Общество
Российские города возглавили список самых экстремальных в мире
Обновлено вчера в 19:22
Шоу-бизнес
Ксения Собчак сбежала от Виторгана в Италию с Богомоловым
Ксения Собчак проводит время с режиссером Константином Богомоловым в одном из курортных районов Италии.
Обновлено в 08:54
Политика
В МИД оценили предложение Трампа о трехсторонней ядерной сделке
Замглавы российского МИДа Сергей Рябков прокомментировал идею американского лидера Дональда Трампа о трехсторонней ядерной сделки России-США-Китай.
Обновлено в 04:38
Экономика
Британские СМИ раскрыли «золотой» план России по истощению Запада
По словам Билла Холтера, план Москвы и Пекина заключается в том, чтобы истощить золотые запасы Запада.
Обновлено в 07:04
Армия и оружие
Американские дипломаты посетили Донбасс
«Район проведения операции объединённых сил посетила делегация представителей аппарата атташе по вопросам обороны при посольстве США на Украине», — говорится в сообщении.
Обновлено в 08:45
Здоровье
Ученые выяснили кому опасно мало спать
Как пишут в "Российской газете", под стрессом на работе учёные подразумевают ситуации, когда сотрудникам предъявляют высокие требования, но лишают их возможности самостоятельно принимать решения и управлять процессом.
Обновлено в 04:22