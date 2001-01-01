Футбол

Кэхилл покинет «Челси». В обращении англичанин раскритиковал СарриБомбардир.ру 06:43

Защитник «Челси» Гари Кэхилл не будет продлевать контракт и уйдет из клуба летом.
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Кэхилл — о Сарри: трудно уважать того, кто не уважает достижения игроков «Челси»

Чемпионат03:57

Гари Кэхилл — о Сарри: «Что происходит? Тренер даже не объяснил, почему я не прохожу в состав»

Sportbox.RU05:15

Гари Кэхилл — о Сарри: «Что происходит? Тренер даже не объяснил, почему я не прохожу в состав»

Матч ТВ05:15

Кэхилл: «Мне очень трудно уважать Сарри»

Soccer.ru05:26

«Мне трудно уважать того, кто не уважает меня» – Кэхилл объявил об уходе из «Челси» и разнёс Сарри

Евро-футбол.ру03:44

Кэхилл покинет «Челси». В обращении англичанин раскритиковал Сарри

Бомбардир.ру06:43

Кэйхилл намекнул на Сарри: «Трудно уважать того, кто не уважает достижения некоторых игроков «Челси»

Sports.ru06:31
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Происшествия

В Петербурге у Смольного задержали двух пикетчиков

Обновлено в 10:51
Наука

Бег поможет волгоградцам сэкономить деньги на таблетках

У участников марафона, которые полгода готовились к забегу, биологический возраст артерий снизился на 4 года.
Обновлено в 10:15
Политика

В Германии назвали Россию сверхдержавой

По мнению автора, после всех «крушений», пережитых за последние сто лет, «Россия снова стала Россией, сверхдержавой двух континентов, огромной евразийской империей с широкой сферой интересов от Средиземного моря и Ближнего Востока до Латинской Америки».
Обновлено в 08:22
Общество

Алкоголь запретили продавать в Кургане из-за природных пожаров

Обновлено в 10:38
Общество

Жителей Москвы предупредили о грозе и сильном ветре

Обновлено в 10:22
Футбол

СМИ: РУСАДА не имеет претензий к «Зениту» из-за ситуации с Ивановичем

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не имеет претензий к санкт-петербургскому футбольному клубу «Зенит» после конфликтной ситуации, участником которой стал сербский защитник Бранислав Иванович.
Обновлено в 10:26
Армия и оружие

В ДНР сообщили о столкновении с украинскими диверсантами

Обновлено в 04:53
Общество

Конец майских праздников в Москве получится очень теплым

Какая погода ожидает жителей Москвы во второй половине майских праздников, сообщил главный специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.
Обновлено в 09:08
Политика

Помпео оценил возможность встречи Трампа и Путина

Государственный секретарь США Майк Помпео в эфире программы This Week на телеканале ABC прокомментировал возможность новой встречи американского и российского лидеров Дональда Трампа и Владимира Путина.
Обновлено в 09:45
Культура

Участники группы Queen стали богаче британской королевы

Обильная почва для каламбуров: суммарное состояние троих оставшихся в живых участников легендарнейшей британской рок-группы Queen ("Королева") - Брайана Мэя, Роджера Тейлора и Джона Дикона - составило 445 миллионов фунтов стерлингов (585 миллионов долларов).
Обновлено в 08:30
Футбол

«Челси» разгромил «Уотфорд» и поднялся на третье место в АПЛ

Обновлено в 10:57
Политика

МИД Украины обвинил Россию в «разрушении» Совета Европы

МИД Украины обвинил Россию в "разрушении" Совета Европы (СЕ). Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:55
Происшествия

Стрелявший из автомата во дворе жилого дома депутат Госдумы объяснился

Обновлено в 08:46
Футбол

У. Дембеле может пропустить 3-4 недели из-за травмы

Травму игрок получил в матче 36-го тура Примеры с «Сельтой» (0:2). Из-за этой травмы форвард может пропустить 3-4 недели.
Обновлено в 10:38
Армия и оружие

Израиль ликвидировал одного из командиров ХАМАС

Обновлено в 09:56
Хоккей

Сборная России по хоккею досрочно стала победителем Евротура

Сборная России досрочно стала победителем Еврохоккейтура после того, как команда Швеции обыграла финнов на чешском этапе турнира.
Обновлено в 10:30
Космос

НАСА опубликовало самое детальное изображение Вселенной

Над созданием изображения размером четверть терабайта ученые работали 16 лет. Они использовали съемки с телескопа «Хаббл».
Обновлено в 09:20
Музыка

Палестинские обстрелы Израиля не отразились на подготовке Евровидения

Организаторы музыкального международного конкурса Евровидение сообщили, что обстрелы юга Израиля со стороны Палестины никак не отразились на графике подготовки к мероприятию.
Обновлено в 06:57
Политика

В Винницкой области ограбили и осквернили храм УПЦ

Обновлено в 08:46
Происшествия

Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП

В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено вчера в 06:14
Футбол

«Лидс» Бьелсы сыграет в плей-офф чемпионшипа против «Дерби» Лэмпарда

В плей-офф чемпионшипа за третью путевку в высший дивизион Англии пробились «Лидс» (83 очка), «Вест Бромвич» (80), «Астон Вилла» (76) и «Дерби Каунти» (74).
Обновлено в 10:05
Происшествия

Альпинист умер при восхождении на Эльбрус

Обновлено в 07:04
Происшествия

Обнаружен погибший при выходе на боевое задание «Окунь»

Около острова Большой Тютерс в Финском заливе обнаружена советская подводная лодка Щ-302 "Окунь", которая погибла в октябре 1942 года при выходе на боевое задание.
Обновлено в 07:35
Общество

Российские города возглавили список самых экстремальных в мире

Обновлено вчера в 19:22
Шоу-бизнес

Ксения Собчак сбежала от Виторгана в Италию с Богомоловым

Ксения Собчак проводит время с режиссером Константином Богомоловым в одном из курортных районов Италии.
Обновлено в 08:54
Политика

В МИД оценили предложение Трампа о трехсторонней ядерной сделке

Замглавы российского МИДа Сергей Рябков прокомментировал идею американского лидера Дональда Трампа о трехсторонней ядерной сделки России-США-Китай.
Обновлено в 04:38
Экономика

Британские СМИ раскрыли «золотой» план России по истощению Запада

По словам Билла Холтера, план Москвы и Пекина заключается в том, чтобы истощить золотые запасы Запада.
Обновлено в 07:04
Армия и оружие

Американские дипломаты посетили Донбасс

«Район проведения операции объединённых сил посетила делегация представителей аппарата атташе по вопросам обороны при посольстве США на Украине», — говорится в сообщении.
Обновлено в 08:45
Здоровье

Ученые выяснили кому опасно мало спать

Как пишут в "Российской газете", под стрессом на работе учёные подразумевают ситуации, когда сотрудникам предъявляют высокие требования, но лишают их возможности самостоятельно принимать решения и управлять процессом.
Обновлено в 04:22
Баскетбол

«Хьюстон» обыграл в овертайме «Голден Стэйт», сократив счет в серии

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Гари Кэхилл
Британский футболист
Английский футболист, центральный защитник лондонского «Челси». Кэхилл начинал играть в футбол в любительской команде «Дронфилд Таун», в 13 лет перевёлся в академию «Астон Виллы». В 18 лет он получил возможность дебютировать на профессиональном уровне, выступая на правах аренды за «Бернли», где ему за неполный сезон удалось получить звание лучшего игрока команды. В 2005-2007 годах Кэхилл нерегулярно играл за основной состав «Астон Виллы», но закрепиться в нём не сумел. Осенью 2007 года он играл в аренде за «Шеффилд Юнайтед». В январе 2008 года Кэхилл перешёл в «Болтон Уондерерс», где вскоре стал одним из ключевых игроков. После четырёх лет в «Болтоне» он перешёл в лондонский «Челси», где также стал играть важную роль...
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Челси
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из западного Лондона. Основан в 1905 году, выступает в английской Премьер-лиге и провёл большую часть своей истории в высшем дивизионе английского футбола. Один из клубов-основателей английской Премьер-лиги в 1992 году. «Челси» шесть раз становился чемпионом Англии, восемь раз выигрывал Кубок Англии и пять раз Кубок Футбольной лиги...
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