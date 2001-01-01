Футбол
Кэхилл покинет «Челси». В обращении англичанин раскритиковал СарриБомбардир.ру 06:43
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 08:17, Ашберн
Общество
Июльская жара придет в Москву 6 и 7 мая
Летняя температура установится в Москве 6 и 7 мая — воздух прогреется до +25 градусов.
Обновлено в 07:22
Политика
Ляшко назвал главные вопросы к Зеленскому
Лидер украинских радикалов Олег Ляшко заявил, что дата инаугурации избранного президента страны Владимира Зеленского — второстепенный вопрос для страны.
Обновлено вчера в 14:22
Армия и оружие
Дети погибших военных РФ и Сирии проведут 9 мая в «Артеке»
Дети сирийских военнослужащих, погибших в Тартусе, приехали в Россию к детям российских военных, которые погибли в Сирии, в лагерь «Артек».
Обновлено в 05:48
Политика
Зеленского призвали «не глумиться» над памятью репрессированных
"Комик Владимир Зеленский позволял себе шутки над Голодомором, президент Владимир Зеленский не имеет права на глумление над памятью жертв", - отметил Вятрович.
Обновлено в 04:34
Происшествия
В Волгограде грузовик столкнулся с автобусом
Обновлено в 08:09
Общество
В России заработали новые правила идентификации в мессенджерах
В России с 5 мая вступает в силу постановление правительства об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона.
Обновлено вчера в 23:31
Общество
Обнаружен погибший при выходе на боевое задание «Окунь»
Около острова Большой Тютерс в Финском заливе обнаружена советская подводная лодка Щ-302 "Окунь", которая погибла в октябре 1942 года при выходе на боевое задание.
Обновлено в 07:35
Происшествия
Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП
В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено вчера в 06:14
Общество
Близнецов ждут финансовые трудности, Весы поверят в любовь: прогноз таролога
Неделя ознаменована трудными начинаниями в профессиональной деятельности. В конце месяца можно ждать денежных поступлений.
Обновлено в 06:15
ЖКХ
Отключать отопление в Москве начнут с 6 мая
С 6 мая столичные энергетики начнут отключать отопление в столице, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Обновлено в 08:10
Единоборства
Головкин не оценил бой Альвареса с Джейкобсом
Обновлено в 04:43
Общество
В России стали чаще штрафовать за нацистскую символику
Как пишет ТАСС, рост оштрафованных по данной статье произошёл после того, как в конце 2012 года норму дополнили: помимо ответственности за демонстрацию атрибутики фашистской Германии, она теперь предусматривает наказание и за символику организаций, признанных в России экстремистскими.
Обновлено в 07:45
Общество
Тысячи жителей Гамбурга протестуют против повышения аренды жилья
Тысячи людей вышли на улицы Гамбурга, протестуя против повышения арендной платы за жильё, — сообщает Euronews.
Обновлено в 05:31
Хоккей
Форвард Пилипенко вернулся в «Автомобилист»
Обновлено в 05:54
Космос
NASA опубликовало самое детальное изображение Вселенной
Обновлено в 08:05
Музыка
Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявление
Затравленная победительница шоу "Голос" дочь Алсу заявила, что все равно продолжит карьеру певицы и будет петь.
Обновлено в 04:59
Шоу-бизнес
Стас Михайлов отметил юбилей банкетом в Кремле
Певец Стас Михайлов отпраздновал 50-й день рождения банкетом в Кремле после концерта.
Обновлено в 00:46
Происшествия
Видео избиения российской журналистки в Париже появилось в Сети
Видео с моментом избиения полицейскими журналистки РИА «Новости» в Париже Виктории Ивановой появилось в интернете.
Обновлено в 05:37
Экономика
Запорожский автозавод распродает имущество и цеха из-за долгов
Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ), несмотря на наличие плана санации предприятия, распродает свое имущество.
Обновлено в 07:08
Политика
Зеленский готовит ответ на паспортизацию Донбасса
Владимир Зеленский объявил журналистам, что его команда готовит ответные предложения по поводу того, что Россия начнет в упрощенном порядке выдавать гражданства жителям Донбасса, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 22:14
Игры
В новом моде для Fallout 4 заменены женские персонажи на аниме
Модификация к игре Fallout 4 под названием Animerace Nanakochan превращает всех игровых персонажей-женщин в аниме.
Обновлено в 06:41
Политика
Медведчук заявил, что Зеленский должен наладить отношения с Россией
Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что избранный президент страны Владимир Зеленский должен наладить отношения с Россией.
Обновлено вчера в 20:18
Происшествия
Два льва напали на работника зоопарка в Германии
Обновлено вчера в 11:56
Происшествия
Альпинист умер при восхождении на Эльбрус
Обновлено в 07:04
Здоровье
Роспотребнадзор не выявил случаев заболевания чумой россиян в Монголии
Два случая чумы с летальным исходом зарегистрированы в районе западной монгольской провинции Баян-Улгий.
Обновлено в 00:30
Шоу-бизнес
Ольга Бузова получила приглашение на «Евровидение-2019»
Киркоров признался, что хотел бы видеть Бузову в группе поддержки на "Евровидении-2019".
Обновлено вчера в 12:00
Происшествия
В Израиле в результате ракетного обстрела погибли два человека
В израильском городе Ашкелон в результате ракетного обстрела со стороны сектора Газа погибли два человека.
Обновлено в 07:56
Культура
Участники группы Queen стали богаче королевы Елизаветы II
Совместное состояние остающихся в живых членов британской рок-группы Queen превысило состояние королевы Великобритании Елизаветы II.
Обновлено в 03:41
Происшествия
Стрелявший из автомата во дворе жилого дома депутат Госдумы объяснился
Ранее в сети появилось видео, на котором депутат Ионин стреляет из автомата во дворе жилого дома.
Обновлено в 07:38