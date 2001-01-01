Футбол

Кэхилл покинет «Челси». В обращении англичанин раскритиковал СарриБомбардир.ру 06:43

Защитник «Челси» Гари Кэхилл не будет продлевать контракт и уйдет из клуба летом.
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Кэхилл: «Мне очень трудно уважать Сарри»

Soccer.ru05:26

Кэхилл покинет «Челси». В обращении англичанин раскритиковал Сарри

Бомбардир.ру06:43

Гари Кэхилл — о Сарри: «Что происходит? Тренер даже не объяснил, почему я не прохожу в состав»

Матч ТВ05:15

Кэхилл — о Сарри: трудно уважать того, кто не уважает достижения игроков «Челси»

Чемпионат03:57

«Мне трудно уважать того, кто не уважает меня» – Кэхилл объявил об уходе из «Челси» и разнёс Сарри

Евро-футбол.ру03:44

Гари Кэхилл — о Сарри: «Что происходит? Тренер даже не объяснил, почему я не прохожу в состав»

Sportbox.RU05:15

Кэйхилл намекнул на Сарри: «Трудно уважать того, кто не уважает достижения некоторых игроков «Челси»

Sports.ru06:31
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Июльская жара придет в Москву 6 и 7 мая

Летняя температура установится в Москве 6 и 7 мая — воздух прогреется до +25 градусов.
Обновлено в 07:22
Политика

Ляшко назвал главные вопросы к Зеленскому

Лидер украинских радикалов Олег Ляшко заявил, что дата инаугурации избранного президента страны Владимира Зеленского — второстепенный вопрос для страны.
Обновлено вчера в 14:22
Армия и оружие

Дети погибших военных РФ и Сирии проведут 9 мая в «Артеке»

Дети сирийских военнослужащих, погибших в Тартусе, приехали в Россию к детям российских военных, которые погибли в Сирии, в лагерь «Артек».
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Зеленского призвали «не глумиться» над памятью репрессированных

"Комик Владимир Зеленский позволял себе шутки над Голодомором, президент Владимир Зеленский не имеет права на глумление над памятью жертв", - отметил Вятрович.
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Происшествия

В Волгограде грузовик столкнулся с автобусом

Обновлено в 08:09
Армия и оружие

В ДНР сообщили о столкновении с украинскими диверсантами

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Общество

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В России с 5 мая вступает в силу постановление правительства об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона.
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Общество

Обнаружен погибший при выходе на боевое задание «Окунь»

Около острова Большой Тютерс в Финском заливе обнаружена советская подводная лодка Щ-302 "Окунь", которая погибла в октябре 1942 года при выходе на боевое задание.
Обновлено в 07:35
Происшествия

Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП

В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено вчера в 06:14
Общество

Близнецов ждут финансовые трудности, Весы поверят в любовь: прогноз таролога

Неделя ознаменована трудными начинаниями в профессиональной деятельности. В конце месяца можно ждать денежных поступлений.
Обновлено в 06:15
ЖКХ

Отключать отопление в Москве начнут с 6 мая

С 6 мая столичные энергетики начнут отключать отопление в столице, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Обновлено в 08:10
Единоборства

Головкин не оценил бой Альвареса с Джейкобсом

Обновлено в 04:43
Общество

В России стали чаще штрафовать за нацистскую символику

Как пишет ТАСС, рост оштрафованных по данной статье произошёл после того, как в конце 2012 года норму дополнили: помимо ответственности за демонстрацию атрибутики фашистской Германии, она теперь предусматривает наказание и за символику организаций, признанных в России экстремистскими.
Обновлено в 07:45
Общество

Тысячи жителей Гамбурга протестуют против повышения аренды жилья

Тысячи людей вышли на улицы Гамбурга, протестуя против повышения арендной платы за жильё, — сообщает Euronews.
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Космос

NASA опубликовало самое детальное изображение Вселенной

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Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявление

Затравленная победительница шоу "Голос" дочь Алсу заявила, что все равно продолжит карьеру певицы и будет петь.
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Стас Михайлов отметил юбилей банкетом в Кремле

Певец Стас Михайлов отпраздновал 50-й день рождения банкетом в Кремле после концерта.
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Видео избиения российской журналистки в Париже появилось в Сети

Видео с моментом избиения полицейскими журналистки РИА «Новости» в Париже Виктории Ивановой появилось в интернете.
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Запорожский автозавод распродает имущество и цеха из-за долгов

Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ), несмотря на наличие плана санации предприятия, распродает свое имущество.
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Зеленский готовит ответ на паспортизацию Донбасса

Владимир Зеленский объявил журналистам, что его команда готовит ответные предложения по поводу того, что Россия начнет в упрощенном порядке выдавать гражданства жителям Донбасса, передает РИА Новости.
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В новом моде для Fallout 4 заменены женские персонажи на аниме

Модификация к игре Fallout 4 под названием Animerace Nanakochan превращает всех игровых персонажей-женщин в аниме.
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Медведчук заявил, что Зеленский должен наладить отношения с Россией

Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что избранный президент страны Владимир Зеленский должен наладить отношения с Россией.
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Два льва напали на работника зоопарка в Германии

Обновлено вчера в 11:56
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Роспотребнадзор не выявил случаев заболевания чумой россиян в Монголии

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Киркоров признался, что хотел бы видеть Бузову в группе поддержки на "Евровидении-2019".
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В Израиле в результате ракетного обстрела погибли два человека

В израильском городе Ашкелон в результате ракетного обстрела со стороны сектора Газа погибли два человека.
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Участники группы Queen стали богаче королевы Елизаветы II

Совместное состояние остающихся в живых членов британской рок-группы Queen превысило состояние королевы Великобритании Елизаветы II.
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Стрелявший из автомата во дворе жилого дома депутат Госдумы объяснился

Ранее в сети появилось видео, на котором депутат Ионин стреляет из автомата во дворе жилого дома.
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Гари Кэхилл
Британский футболист
Английский футболист, центральный защитник лондонского «Челси». Кэхилл начинал играть в футбол в любительской команде «Дронфилд Таун», в 13 лет перевёлся в академию «Астон Виллы». В 18 лет он получил возможность дебютировать на профессиональном уровне, выступая на правах аренды за «Бернли», где ему за неполный сезон удалось получить звание лучшего игрока команды. В 2005-2007 годах Кэхилл нерегулярно играл за основной состав «Астон Виллы», но закрепиться в нём не сумел. Осенью 2007 года он играл в аренде за «Шеффилд Юнайтед». В январе 2008 года Кэхилл перешёл в «Болтон Уондерерс», где вскоре стал одним из ключевых игроков. После четырёх лет в «Болтоне» он перешёл в лондонский «Челси», где также стал играть важную роль...
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Челси
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из западного Лондона. Основан в 1905 году, выступает в английской Премьер-лиге и провёл большую часть своей истории в высшем дивизионе английского футбола. Один из клубов-основателей английской Премьер-лиги в 1992 году. «Челси» шесть раз становился чемпионом Англии, восемь раз выигрывал Кубок Англии и пять раз Кубок Футбольной лиги...
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