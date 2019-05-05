Футбол
Кэхилл объявил об уходе из «Челси»Матч ТВ 04:52
Защитник «Челси» Гари Кэхилл объявил об уходе из клуба по окончании нынешнего сезона.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 12:49, Ашберн
Происшествия
В Шереметьево загорелся пассажирский лайнер
Обновлено в 11:52
Политика
Депутат Рады назвал странной ситуацию с заявлениями Зеленского
Депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» назвал странной ситуацию с заявлениями, которые делает избранный президент страны Владимир Зеленский и его команда.
Обновлено в 10:43
Политика
Экс-глава МИД Германии знает, как защитить Прибалтику от России
О новом мировом порядке, ответственности Германии за безопасность в Европе и расходах на оборону бывший вице-канцлер и экс-министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль рассказал в интервью газете Svenska Dagbladet.
Обновлено в 04:08
Культура
Участники группы Queen стали богаче королевы Елизаветы II
Совместное состояние остающихся в живых членов британской рок-группы Queen превысило состояние королевы Великобритании Елизаветы II.
Обновлено в 03:41
Шоу-бизнес
Экс-ведущая «Дома-2» Катя Жужа вышла замуж за сына миллиардера
Мужем бывшей звезды «Дома-2» стал 24-летний Артем Маркелов, автогонщик и экс-бойфренд Алены Водонаевой, также получившей известность после участия в этом проекте.
Обновлено в 07:35
Шоу-бизнес
Рустам Солнцев продолжил травлю семьи певицы Алсу
Рустам Солнцев продолжил травлю семьи певицы Алсу, сообщив подписчикам, что знает, как проходил процесс голосования.
Обновлено в 12:39
Политика
Иран решил преодолеть санкции США продажей нефти на сером рынке
США ввели санкции против Ирана в ноябре 2018-го.
Обновлено в 08:57
Авто
Автоэксперт рассказал, как не допустить перегрева двигателя в жару
Партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто рассказал в интервью iReactor, как выявить перегрев двигателя на ранней стадии.
Обновлено в 05:41
Хоккей
Чехия — Россия 1:1 (1-й перерыв)
Сборная России досрочно стала победителем Еврохоккейтура после того, как команда Швеции обыграла финнов на чешском этапе турнира.
Обновлено в 10:30
Авто
Компания УАЗ показала забытый пикап «Сталкер»
Эффектный пикап УАЗ-2760 «Сталкер», представленный Ульяновским автозаводом на Московском автосалоне в 2001 году, стал еще одной моделью, которая так и не пошла «в серию».
Обновлено в 04:30
Футбол
«МЮ» сыграл вничью с «Хаддерсфилдом» и потерял шансы на выход в ЛЧ
"Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Хаддерсфилд Таун" в матче 37-го тура чемпионата Англии по футболу и лишился шансов на выход в Лигу чемпионов по итогам турнира.
Обновлено в 11:15
Происшествия
Стрелявший из автомата во дворе жилого дома депутат Госдумы объяснился
Депутат Госдумы Дмитрий Ионин прокомментировал видеозапись, на которой он стреляет из автомата во дворе жилого дома в городе Камышлове Свердловской области.
Обновлено в 08:46
Футбол
Хохлов: результат матча с ЦСКА не устроил
Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов прокомментировал исход матча 27-го тура РПЛ с ЦСКА (2:2).
Обновлено в 11:50
Космос
Сибирские ученые обнаружили жизнь на Венере
Ревизия результатов телевизионных экспериментов, которая была начата около 10 лет назад в ИКИ РАН одним из авторов статьи Леонидом Ксанфомалити, показала, что советские ученые, получившие данные с поверхности Венеры, не были готовы в свое время к восприятию и осмыслению качественно новой информации о планетах и других телах Солнечной системы.
Обновлено вчера в 03:00
Происшествия
Под Новгородом нашли останки трех тысяч человек, казненных фашистами
В Батецком районе Новгородской области у деревни Жестяная Горка обнаружено шесть братских могил, где могут находиться останки более чем трех тысяч советских граждан, казненных нацистами в годы Великой Отечественной войны.
Обновлено в 11:38
Политика
Лавров: Россия подтвердила солидарность с народом Венесуэлы
Москва солидарна с Каракасом и поддерживает законного президента Венесуэлы Николаса Мадуро, заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров с венесуэльским коллегой Хорхе Арреасой.
Обновлено в 12:17
Происшествия
Обнаружен погибший при выходе на боевое задание «Окунь»
Около острова Большой Тютерс в Финском заливе обнаружена советская подводная лодка Щ-302 "Окунь", которая погибла в октябре 1942 года при выходе на боевое задание.
Обновлено в 07:35
Политика
Рогозин прокомментировал слова экс-главкома НАТО о новых санкциях
Директор Роскосмоса и экс-постпред России при НАТО Дмитрий Рогозин прокомментировал слова адмирала ВМС США Джеймса Ставридиса о новых санкциях в отношении РФ.
Обновлено в 09:56
Шоу-бизнес
Светлана Бондарчук нежно поздравила «особенную» дочь
Бондарчук сопроводила снимки лаконичными поздравлениями: «Моя самая нежная и любимая Девочка, с днём рождения».
Обновлено в 07:08
Здоровье
Россияне не могут покинуть Монголию из-за карантина после случаев чумы
Семнадцать российских туристов не могут покинуть провинцию Баян-Улгий на западе Монголии, после того как там ввели карантин из-за случаев чумы.
Обновлено вчера в 09:16
Общество
Спасатели порекомендовали не надевать камуфляж в лес
При походах в лес надевать нужно не камуфляжную одежду, а яркую — броские цвета помогают спасателям находить заблудившихся.
Обновлено в 04:09
Армия и оружие
Эксперт рассказал о возможностях С-500 «Прометей»
Зенитные ракетные комплексы С-500 "Прометей" будут превосходить С-400 "Триумф" по дальности стрельбы, рассказал военный эксперт Константин Сивков телеканалу "Звезда".
Обновлено в 11:35
Наука
Бег поможет волгоградцам сэкономить деньги на таблетках
У участников марафона, которые полгода готовились к забегу, биологический возраст артерий снизился на 4 года.
Обновлено в 10:15
Происшествия
Пьяная женщина забыла ребенка в такси в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону женщина в состоянии алкогольного опьянения забыла своего двухлетнего ребенка в такси, водитель доставил его в больницу.
Обновлено в 10:14
Армия и оружие
Израиль ликвидировал одного из командиров ХАМАС
Израильские военные ликвидировали полевого командира движения ХАМАС. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.
Обновлено в 09:56
Политика
В Совфеде оценили возможный выход РФ из конвенции по правам человека
Сенатор Алексей Пушков оценил возможность выхода России из Совета Европы (СЕ) и Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ).
Обновлено в 10:25