Футбол

Кэхилл объявил об уходе из «Челси»Матч ТВ 04:52

Защитник «Челси» Гари Кэхилл объявил об уходе из клуба по окончании нынешнего сезона.
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Капитан «Челси» покинет клуб по окончании сезона

Газета.Ru11:16

«Ухожу с высоко поднятой головой». Капитан «Челси» Кэхилл объявил об уходе из клуба и разнес Сарри

Sport24.ru03:18

Кэхилл объявил об уходе из «Челси»

Sportbox.RU04:52

Футболист Кэхилл объявил об уходе из «Челси»

RT на русском04:01

Гари Кэхилл покинет «Челси» по окончанию сезона

Вести.Ru04:01

Гари Кэхилл заявил, что покинет «Челси» по окончании текущего сезона

РИА Новости03:56

Кэхилл объявил об уходе из «Челси»

Матч ТВ04:52
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Депутат Рады назвал странной ситуацию с заявлениями Зеленского

Депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» назвал странной ситуацию с заявлениями, которые делает избранный президент страны Владимир Зеленский и его команда.
Обновлено в 10:43
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О новом мировом порядке, ответственности Германии за безопасность в Европе и расходах на оборону бывший вице-канцлер и экс-министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль рассказал в интервью газете Svenska Dagbladet.
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Участники группы Queen стали богаче королевы Елизаветы II

Совместное состояние остающихся в живых членов британской рок-группы Queen превысило состояние королевы Великобритании Елизаветы II.
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Экс-ведущая «Дома-2» Катя Жужа вышла замуж за сына миллиардера

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Рустам Солнцев продолжил травлю семьи певицы Алсу

Рустам Солнцев продолжил травлю семьи певицы Алсу, сообщив подписчикам, что знает, как проходил процесс голосования.
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Политика

Иран решил преодолеть санкции США продажей нефти на сером рынке

США ввели санкции против Ирана в ноябре 2018-го.
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Автоэксперт рассказал, как не допустить перегрева двигателя в жару

Партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто рассказал в интервью iReactor, как выявить перегрев двигателя на ранней стадии.
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Хоккей

Чехия — Россия 1:1 (1-й перерыв)

Сборная России досрочно стала победителем Еврохоккейтура после того, как команда Швеции обыграла финнов на чешском этапе турнира.
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Армия и оружие

В ДНР сообщили о столкновении с украинскими диверсантами

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Авто

Компания УАЗ показала забытый пикап «Сталкер»

Эффектный пикап УАЗ-2760 «Сталкер», представленный Ульяновским автозаводом на Московском автосалоне в 2001 году, стал еще одной моделью, которая так и не пошла «в серию».
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«МЮ» сыграл вничью с «Хаддерсфилдом» и потерял шансы на выход в ЛЧ

"Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Хаддерсфилд Таун" в матче 37-го тура чемпионата Англии по футболу и лишился шансов на выход в Лигу чемпионов по итогам турнира.
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Происшествия

Стрелявший из автомата во дворе жилого дома депутат Госдумы объяснился

Депутат Госдумы Дмитрий Ионин прокомментировал видеозапись, на которой он стреляет из автомата во дворе жилого дома в городе Камышлове Свердловской области.
Обновлено в 08:46
Футбол

Хохлов: результат матча с ЦСКА не устроил

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов прокомментировал исход матча 27-го тура РПЛ с ЦСКА (2:2).
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Космос

Сибирские ученые обнаружили жизнь на Венере

Ревизия результатов телевизионных экспериментов, которая была начата около 10 лет назад в ИКИ РАН одним из авторов статьи Леонидом Ксанфомалити, показала, что советские ученые, получившие данные с поверхности Венеры, не были готовы в свое время к восприятию и осмыслению качественно новой информации о планетах и других телах Солнечной системы.
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Происшествия

Под Новгородом нашли останки трех тысяч человек, казненных фашистами

В Батецком районе Новгородской области у деревни Жестяная Горка обнаружено шесть братских могил, где могут находиться останки более чем трех тысяч советских граждан, казненных нацистами в годы Великой Отечественной войны.
Обновлено в 11:38
Происшествия

В Курганской области женщина погибла из-за природного пожара

Обновлено в 06:10
Политика

Лавров: Россия подтвердила солидарность с народом Венесуэлы

Москва солидарна с Каракасом и поддерживает законного президента Венесуэлы Николаса Мадуро, заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров с венесуэльским коллегой Хорхе Арреасой.
Обновлено в 12:17
Происшествия

Обнаружен погибший при выходе на боевое задание «Окунь»

Около острова Большой Тютерс в Финском заливе обнаружена советская подводная лодка Щ-302 "Окунь", которая погибла в октябре 1942 года при выходе на боевое задание.
Обновлено в 07:35
Политика

Рогозин прокомментировал слова экс-главкома НАТО о новых санкциях

Директор Роскосмоса и экс-постпред России при НАТО Дмитрий Рогозин прокомментировал слова адмирала ВМС США Джеймса Ставридиса о новых санкциях в отношении РФ.
Обновлено в 09:56
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Светлана Бондарчук нежно поздравила «особенную» дочь

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Брошенные в Турции. Еще 30 туристов не могут вернуться в Оренбург

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Россияне не могут покинуть Монголию из-за карантина после случаев чумы

Семнадцать российских туристов не могут покинуть провинцию Баян-Улгий на западе Монголии, после того как там ввели карантин из-за случаев чумы.
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Спасатели порекомендовали не надевать камуфляж в лес

При походах в лес надевать нужно не камуфляжную одежду, а яркую — броские цвета помогают спасателям находить заблудившихся.
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Армия и оружие

Эксперт рассказал о возможностях С-500 «Прометей»

Зенитные ракетные комплексы С-500 "Прометей" будут превосходить С-400 "Триумф" по дальности стрельбы, рассказал военный эксперт Константин Сивков телеканалу "Звезда".
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Бег поможет волгоградцам сэкономить деньги на таблетках

У участников марафона, которые полгода готовились к забегу, биологический возраст артерий снизился на 4 года.
Обновлено в 10:15
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В Ростове-на-Дону женщина в состоянии алкогольного опьянения забыла своего двухлетнего ребенка в такси, водитель доставил его в больницу.
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Армия и оружие

Израиль ликвидировал одного из командиров ХАМАС

Израильские военные ликвидировали полевого командира движения ХАМАС. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.
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Самолет с президентом Греции вынужденно приземлился на Крите

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В Совфеде оценили возможный выход РФ из конвенции по правам человека

Сенатор Алексей Пушков оценил возможность выхода России из Совета Европы (СЕ) и Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ).
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Гари Кэхилл
Британский футболист
Английский футболист, центральный защитник лондонского «Челси». Кэхилл начинал играть в футбол в любительской команде «Дронфилд Таун», в 13 лет перевёлся в академию «Астон Виллы». В 18 лет он получил возможность дебютировать на профессиональном уровне, выступая на правах аренды за «Бернли», где ему за неполный сезон удалось получить звание лучшего игрока команды. В 2005-2007 годах Кэхилл нерегулярно играл за основной состав «Астон Виллы», но закрепиться в нём не сумел. Осенью 2007 года он играл в аренде за «Шеффилд Юнайтед». В январе 2008 года Кэхилл перешёл в «Болтон Уондерерс», где вскоре стал одним из ключевых игроков. После четырёх лет в «Болтоне» он перешёл в лондонский «Челси», где также стал играть важную роль...
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Челси
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из западного Лондона. Основан в 1905 году, выступает в английской Премьер-лиге и провёл большую часть своей истории в высшем дивизионе английского футбола. Один из клубов-основателей английской Премьер-лиги в 1992 году. «Челси» шесть раз становился чемпионом Англии, восемь раз выигрывал Кубок Англии и пять раз Кубок Футбольной лиги...
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