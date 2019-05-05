Футбол
Кэхилл объявил об уходе из «Челси»Матч ТВ 04:52
Защитник «Челси» Гари Кэхилл объявил об уходе из клуба по окончании нынешнего сезона.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 14:20, Ашберн
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В Винницкой области ограбили и осквернили храм УПЦ
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Правительство распределило почти 14 млрд руб. между 83 субъектами федерации на поддержку фермеров и развитие сельской кооперации.
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«Монако» с Головиным уступил «Сент-Этьену» в чемпионате Франции
"Сент-Этьен" одержал волевую победу над "Монако" в матче 35-го тура чемпионата Франции по футболу.
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Близнецов ждут финансовые трудности, Весы поверят в любовь: прогноз таролога
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Акции Under Armour подорожали после публикации квартальных данных и обновления прогноза по доходам в лучшую сторону.
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Проект направлен на оказание поддержки 60 000 пострадавшим от войны фермерам, проживающим в сирийской провинции Алеппо.
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Шеф-корреспондент немецкого издательства Die Welt Михаэль Штюрмер в своей статье констатировал, что в Германии вновь признали Россию сверхдержавой.
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Власти казахстанского города Актобе (бывший Актюбинск) решили отказаться от организации шествия в рамках акции «Бессмертный полк».
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Россия вскоре может оставить США без спутников, о чем сообщает интернет-издание «ПолитРоссия».
Обновлено в 13:08
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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал неудачу своей команды в матче с "Хаддерсфилдом" (1:1).
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Гончаренко: ошибка Набабкина в первом голе не поддаётся анализу
Считаю, что в первом пропущенном голе была очень простая ошибка со стороны Набабкина.
Обновлено в 12:02