Футбол

Футболист Кэхилл объявил об уходе из «Челси»RT на русском 04:01

Защитник лондонского «Челси» Гари Кэхилл заявил, что покидает клуб по окончании сезона, а также раскритиковал главного тренера команды Маурицио Сарри.
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Капитан «Челси» разнес тренера перед уходом из клуба

Газета.Ru05:10

Кэхилл — о Сарри: трудно уважать того, кто не уважает достижения игроков «Челси»

Чемпионат03:57

Кэхилл объявил об уходе из «Челси»

Матч ТВ04:52

Футболист Кэхилл объявил об уходе из «Челси»

RT на русском04:01

Кэйхилл покинет «Челси» по окончании сезона

Спорт-Экспресс05:05

Гари Кэхилл заявил, что покинет «Челси» по окончании текущего сезона

РИА Новости03:56

«Ухожу с высоко поднятой головой». Капитан «Челси» Кэхилл объявил об уходе из клуба и разнес Сарри

Sport24.ru03:18
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Политика

В Раде рассказали, что объединяет русских и украинцев

Русских и украинцев объединяют культура, вера и язык, заявил депутат Верховной рады Нестор Шуфрич в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 22:02
Армия и оружие

Израильские военные засекли пуски 50 ракет из сектора Газа

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Экономика

Инвесторы поверили в перспективы Under Armour. Акции подорожали на 8%

Акции Under Armour подорожали после публикации квартальных данных и обновления прогноза по доходам в лучшую сторону.
Обновлено 03 мая в 09:55
Общество

Российские города возглавили список самых экстремальных в мире

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Серроне победил Яквинту на турнире UFC в Оттаве

В канадской Оттаве состоялся турнир UFC Fight Night 151. Главным событием вечера стал поединок легковесов Эла Яквинты и Дональда Серроне.
Обновлено в 02:14
Армия и оружие

Опубликованы фото с ракетных испытаний Северной Кореи

Северокорейская газета Rodong Sinmun опубликовала 16 фотографий с места проведения ракетных стрельб. Снимки доступны на сайте издания.
Обновлено в 05:08
Политика

Ляшко назвал главные вопросы к Зеленскому

Лидер украинских радикалов Олег Ляшко заявил, что дата инаугурации избранного президента страны Владимира Зеленского — второстепенный вопрос для страны.
Обновлено вчера в 14:22
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Общество

В Нью-Йорке прошла акция «Бессмертный полк»

Более двух тысяч человек приняли участие в акции "Бессмертный полк" в Нью-Йорке.
Обновлено в 05:05
Наука

Археологи обнаружили останки первых жителей Тибета

В челюсти Homo altaiensis ученые обнаружили ген EPAS1, который позволяет человеку лучше переносить кислородное голодание в высокогорье, снижая количество гемоглобина.
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Происшествия

Все дома. Пассажиры рейса Дубай-Оренбург благополучно приземлились

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Хоккей

Василевский сыграет в воротах сборной России в матче с Чехией

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Похудевшая после болезни Лариса Долина впервые появилась на публике

Случилось как раз наоборот - погоревав несколько месяцев и пропав из виду, она впервые появилась на публике - заметно похудевшая и помолодевшая.
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Андрей Разин готовится к судебным тяжбам с Сергеем Шнуровым

Во время беседы с журналистами Разин вспомнил, как Лужков запретил Шнурову выступать в городе, упомянув о регионах, где могут принимать группу.
Обновлено в 03:50
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В Киевской области застрелили замначальника отдела полиции

В Киевской области в ночь на 5 мая застрелили начальника Барышевского отделения полиции.
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Головкин не оценил бой Альвареса с Джейкобсом

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За 1 квартал 2019 года в России было продано 309 тыс. подержанных легковых автомобилей отечественных марок – на 4% меньше, чем годом ранее.
Обновлено вчера в 06:01
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Клопп прокомментировал травму Салаха

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Audi показала необычный концепт AI:ME с садом на крыше

Немецкая компания Audi удивила посетителей шанхайского мотор-шоу необычным концепт-каром под названием AI:ME.
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В Сети появилось видео со стреляющим из автомата депутатом Госдумы

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Как писал "Кавказский узел", 11 ноября 2017 года уроженец Хасавюрта Артур Бетербиев победил немца Энрико Келлинга и завоевал титул чемпиона мира по версии IBF в полутяжелом весе.
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Росстат рассказал, для чего россияне используют интернет

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В Челябинске ребёнку выписали лекарство на бланке Минздрава СССР

Отмечается, что рецепт на получение лекарства был выписан врачом детской поликлиники для годовалой девочки.
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Эксперты американских центров по контролю и профилактике заболеваний настойчиво советуют не мыть сырую курицу, так как вода из-под неё может содержать опасные бактерии и загрязнять другие продукты и столовые предметы.
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Каждое обозначает свою грань праздника. Красная горка, популярная даже в годы атеизма, - радостный день молодежных гуляний и свадеб.
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Гари Кэхилл
Британский футболист
Английский футболист, центральный защитник лондонского «Челси». Кэхилл начинал играть в футбол в любительской команде «Дронфилд Таун», в 13 лет перевёлся в академию «Астон Виллы». В 18 лет он получил возможность дебютировать на профессиональном уровне, выступая на правах аренды за «Бернли», где ему за неполный сезон удалось получить звание лучшего игрока команды. В 2005-2007 годах Кэхилл нерегулярно играл за основной состав «Астон Виллы», но закрепиться в нём не сумел. Осенью 2007 года он играл в аренде за «Шеффилд Юнайтед». В январе 2008 года Кэхилл перешёл в «Болтон Уондерерс», где вскоре стал одним из ключевых игроков. После четырёх лет в «Болтоне» он перешёл в лондонский «Челси», где также стал играть важную роль...
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Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из западного Лондона. Основан в 1905 году, выступает в английской Премьер-лиге и провёл большую часть своей истории в высшем дивизионе английского футбола. Один из клубов-основателей английской Премьер-лиги в 1992 году. «Челси» шесть раз становился чемпионом Англии, восемь раз выигрывал Кубок Англии и пять раз Кубок Футбольной лиги...
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