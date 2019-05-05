Футбол

Кэхилл объявил об уходе из «Челси»Sportbox.RU 04:52

Защитник «Челси» Гари Кэхилл объявил об уходе из клуба по окончании нынешнего сезона.
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Кэхилл — о Сарри: трудно уважать того, кто не уважает достижения игроков «Челси»

Чемпионат03:57

Гари Кэхилл — о Сарри: «Что происходит? Тренер даже не объяснил, почему я не прохожу в состав»

Матч ТВ05:15

Футболист Кэхилл объявил об уходе из «Челси»

RT на русском04:01

Капитан «Челси» раскритиковал тренера перед уходом из клуба

Газета.Ru05:10

Гари Кэхилл заявил, что покинет «Челси» по окончании текущего сезона

РИА Новости03:56

Кэйхилл намекнул на Сарри: «Трудно уважать того, кто не уважает достижения некоторых игроков «Челси»

Sports.ru06:31

«Ухожу с высоко поднятой головой». Капитан «Челси» Кэхилл объявил об уходе из клуба и разнес Сарри

Sport24.ru03:18
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Происшествия

Обнаруженный на дне Баренцева моря корабль оказался охотником БО-224

Обновлено вчера в 11:16
Авто

Названы самые востребованные отечественные авто с пробегом

За 1 квартал 2019 года в России было продано 309 тыс. подержанных легковых автомобилей отечественных марок – на 4% меньше, чем годом ранее.
Обновлено вчера в 06:01
Политика

Экс-главком НАТО предложил ограничить россиянам въезд в США

Отставной адмирал США, бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис в своей статье для журнала Time предложил ввести новые санкции против России.
Обновлено в 00:56
Общество

В Японии число детей сократилось до рекордного минимума

Число детей в возрасте до 15 лет в Японии снизилось до рекордно низких значений и составило 15,33 миллиона, свидетельствуют данные министерства внутренних дел, обнародованные по случаю отмечаемого в стране в воскресенье Дня детей.
Обновлено в 03:51
Здоровье

Смертельно больной житель Тобольска завещал сердце жителю Владикавказа

Житель города Тобольска 26-летний Виктор решил стать донором сердца для незнакомого человека из Владикавказа.
Обновлено в 04:21
Общество

Российский педиатр выписала годовалому ребенку рецепт от 1919 года

В Челябинске педиатр выписала годовалому ребенку рецепт на лекарства на бланке, утвержденном Минздравом СССР.
Обновлено в 05:20
Происшествия

В Махачкале загорелась лесобаза

Обновлено в 05:42
Шоу-бизнес

После аварии в палату к МакSим пригласили священника

Певица МакSим все еще проходит реабилитацию после тяжелой автомобильной аварии, в которую попала, торопясь в аэропорт.
Обновлено 03 мая в 08:31
Шоу-бизнес

Медики готовят Меган Маркл к искусственным родам

Обновлено в 01:26
Общество

Бульвар имени Обамы появился в Лос-Анджелесе

В Лос-Анджелесе появился бульвар имени экс-президента США Барака Обамы.
Обновлено в 05:10
Общество

Росстат рассказал, для чего россияне используют интернет

Опрос Росстата показал, для каких целей россияне чаще всего пользуются интернетом. С результатами исследования ознакомился RT.
Обновлено в 02:00
Шоу-бизнес

Ксения Собчак отдыхает в Италии в компании Константина Богомолова

Только недавно в Сети обсуждали воссоединение пары Ксении Собчак и Максима Виторгана в Испании.
Обновлено вчера в 12:45
Транспорт

Военно-Грузинская дорога частично открыта для проезда транспорта

Накануне, в связи со сходом лавин в Грузии единственная дорога, связывающая Россию с Грузией и Арменией, была закрыта всех их видов транспорта на участке Владикавказ—Ларс в направлении на выезд из России.
Обновлено в 01:13
Происшествия

В Кувейте суд согласился отпустить россиянку под залог в $65 млн

Апелляционный суд Кувейта постановил освободить осуждённую на десять лет россиянку Марию Лазареву под залог в 20 млн кувейтских динар (более $65 млн).
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Кино

Участники группы Queen стали богаче королевы Великобритании

Состояние всех действующих членов британской рок-группы Queen превысило состояние королевы Великобритании Елизаветы II.
Обновлено в 04:16
Политика

Постпред России допустил выход из конвенции по правам человека

Если России не удастся выйти на компромисс по вопросам членства в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) и выполнения обязательств Европейской конвенции по правам человека, то Москва рассмотрит все варианты развития событий.
Обновлено в 04:31
Общество

Акция «Бессмертный полк» прошла в Нью-Йорке

Акция «Бессмертный полк» пятый год подряд прошла в Нью-Йорке.
Обновлено в 03:20
Происшествия

В Новгородской области нашли массовое захоронение времён войны

Обновлено в 06:39
Футбол

Рибери покинет «Баварию» по окончании сезона

Французский полузащитник мюнхенской «Баварии» покинет клуб по окончании сезона после 12 лет в команде.
Обновлено в 05:44
Политика

На Украине предложили судить ветеранов Красной Армии

Беспрецедентное по циничности высказывание сделал экс-депутат Верховной рады Украины Юрий Сиротюк, заявив, что ветераны Великой Отечественной войны, совершали «преступления против человечности», поэтому их, по его словам, нужно судить «как во всех нормальных странах», а не «примиряться со злом».
Обновлено в 06:22
Армия и оружие

Российские военные сообщили об объединении боевиков в Идлибской зоне

По данным российского Генштаба, боевики "ан-Нусры"* контролируют около 99 процентов Идлибской зоны деэскалации.
Обновлено вчера в 15:03
Общество

В России заработали новые правила идентификации в мессенджерах

В России с 5 мая вступает в силу постановление правительства об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона.
Обновлено вчера в 23:31
Армия и оружие

В ДНР заявили о столкновении с киевскими диверсантами

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Общество

Проходящий в Новосибирске форум «Свободные люди» пытаются сорвать

Владельцам помещения в Академгородке, где проходят форум, звонят неизвестные. В Новосибирске проходит гражданский форум «Свободные люди».
Обновлено в 03:29
Происшествия

На Эльбрусе умер участник фестиваля экстремальных видов спорта

Обновлено в 06:20
Происшествия

Появилось видео со стреляющим из автомата депутатом

Обновлено в 04:53
Хоккей

Сборная России проиграла Финляндии в матче Чешских игр

Подопечные Ильи Воробьёва потерпели второе подряд поражение на Чешских играх, уступив Финляндии со счётом 1:3. Все три шайбы в ворота Александра Георгиева были заброшены при игре в неравных составах, а две из них — в результате удаления Никиты Кучерова.
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В казахстанском городе Актоб в этом году решили отказаться от акции "Бессмертный полк", которая традиционно проходит 9 мая.
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Эксперты оценили влияние майских праздников на экономику

Аналитик считает, что не обязательно воспринимать майские праздники как потери для экономики.
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Спорт

Определились победители Казанского марафона-2019

Стали известны победители Казанского марафона-2019 на дистанции 42 км. У женщин первенствовала Сардана Трофимова, которая ранее была первой на дебютном марафоне в Казани в 2015 году.
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Гари Кэхилл
Британский футболист
Английский футболист, центральный защитник лондонского «Челси». Кэхилл начинал играть в футбол в любительской команде «Дронфилд Таун», в 13 лет перевёлся в академию «Астон Виллы». В 18 лет он получил возможность дебютировать на профессиональном уровне, выступая на правах аренды за «Бернли», где ему за неполный сезон удалось получить звание лучшего игрока команды. В 2005-2007 годах Кэхилл нерегулярно играл за основной состав «Астон Виллы», но закрепиться в нём не сумел. Осенью 2007 года он играл в аренде за «Шеффилд Юнайтед». В январе 2008 года Кэхилл перешёл в «Болтон Уондерерс», где вскоре стал одним из ключевых игроков. После четырёх лет в «Болтоне» он перешёл в лондонский «Челси», где также стал играть важную роль...
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