Футбол
Кэхилл объявил об уходе из «Челси»Sportbox.RU 04:52
Защитник «Челси» Гари Кэхилл объявил об уходе из клуба по окончании нынешнего сезона.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 06:45, Ашберн
Происшествия
Обнаруженный на дне Баренцева моря корабль оказался охотником БО-224
Обновлено вчера в 11:16
Авто
Названы самые востребованные отечественные авто с пробегом
За 1 квартал 2019 года в России было продано 309 тыс. подержанных легковых автомобилей отечественных марок – на 4% меньше, чем годом ранее.
Обновлено вчера в 06:01
Политика
Экс-главком НАТО предложил ограничить россиянам въезд в США
Отставной адмирал США, бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис в своей статье для журнала Time предложил ввести новые санкции против России.
Обновлено в 00:56
Общество
В Японии число детей сократилось до рекордного минимума
Число детей в возрасте до 15 лет в Японии снизилось до рекордно низких значений и составило 15,33 миллиона, свидетельствуют данные министерства внутренних дел, обнародованные по случаю отмечаемого в стране в воскресенье Дня детей.
Обновлено в 03:51
Здоровье
Смертельно больной житель Тобольска завещал сердце жителю Владикавказа
Житель города Тобольска 26-летний Виктор решил стать донором сердца для незнакомого человека из Владикавказа.
Обновлено в 04:21
Общество
Российский педиатр выписала годовалому ребенку рецепт от 1919 года
В Челябинске педиатр выписала годовалому ребенку рецепт на лекарства на бланке, утвержденном Минздравом СССР.
Обновлено в 05:20
Происшествия
В Махачкале загорелась лесобаза
Обновлено в 05:42
Шоу-бизнес
После аварии в палату к МакSим пригласили священника
Певица МакSим все еще проходит реабилитацию после тяжелой автомобильной аварии, в которую попала, торопясь в аэропорт.
Обновлено 03 мая в 08:31
Шоу-бизнес
Медики готовят Меган Маркл к искусственным родам
Обновлено в 01:26
Общество
Бульвар имени Обамы появился в Лос-Анджелесе
В Лос-Анджелесе появился бульвар имени экс-президента США Барака Обамы.
Обновлено в 05:10
Общество
Росстат рассказал, для чего россияне используют интернет
Опрос Росстата показал, для каких целей россияне чаще всего пользуются интернетом. С результатами исследования ознакомился RT.
Обновлено в 02:00
Шоу-бизнес
Ксения Собчак отдыхает в Италии в компании Константина Богомолова
Только недавно в Сети обсуждали воссоединение пары Ксении Собчак и Максима Виторгана в Испании.
Обновлено вчера в 12:45
Транспорт
Военно-Грузинская дорога частично открыта для проезда транспорта
Накануне, в связи со сходом лавин в Грузии единственная дорога, связывающая Россию с Грузией и Арменией, была закрыта всех их видов транспорта на участке Владикавказ—Ларс в направлении на выезд из России.
Обновлено в 01:13
Происшествия
В Кувейте суд согласился отпустить россиянку под залог в $65 млн
Апелляционный суд Кувейта постановил освободить осуждённую на десять лет россиянку Марию Лазареву под залог в 20 млн кувейтских динар (более $65 млн).
Обновлено в 04:45
Кино
Участники группы Queen стали богаче королевы Великобритании
Состояние всех действующих членов британской рок-группы Queen превысило состояние королевы Великобритании Елизаветы II.
Обновлено в 04:16
Политика
Постпред России допустил выход из конвенции по правам человека
Если России не удастся выйти на компромисс по вопросам членства в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) и выполнения обязательств Европейской конвенции по правам человека, то Москва рассмотрит все варианты развития событий.
Обновлено в 04:31
Общество
Акция «Бессмертный полк» прошла в Нью-Йорке
Акция «Бессмертный полк» пятый год подряд прошла в Нью-Йорке.
Обновлено в 03:20
Футбол
Рибери покинет «Баварию» по окончании сезона
Французский полузащитник мюнхенской «Баварии» покинет клуб по окончании сезона после 12 лет в команде.
Обновлено в 05:44
Политика
На Украине предложили судить ветеранов Красной Армии
Беспрецедентное по циничности высказывание сделал экс-депутат Верховной рады Украины Юрий Сиротюк, заявив, что ветераны Великой Отечественной войны, совершали «преступления против человечности», поэтому их, по его словам, нужно судить «как во всех нормальных странах», а не «примиряться со злом».
Обновлено в 06:22
Армия и оружие
Российские военные сообщили об объединении боевиков в Идлибской зоне
По данным российского Генштаба, боевики "ан-Нусры"* контролируют около 99 процентов Идлибской зоны деэскалации.
Обновлено вчера в 15:03
Общество
В России заработали новые правила идентификации в мессенджерах
В России с 5 мая вступает в силу постановление правительства об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона.
Обновлено вчера в 23:31
Армия и оружие
В ДНР заявили о столкновении с киевскими диверсантами
Обновлено в 05:42
Общество
Проходящий в Новосибирске форум «Свободные люди» пытаются сорвать
Владельцам помещения в Академгородке, где проходят форум, звонят неизвестные. В Новосибирске проходит гражданский форум «Свободные люди».
Обновлено в 03:29
Происшествия
Появилось видео со стреляющим из автомата депутатом
Обновлено в 04:53
Хоккей
Сборная России проиграла Финляндии в матче Чешских игр
Подопечные Ильи Воробьёва потерпели второе подряд поражение на Чешских играх, уступив Финляндии со счётом 1:3. Все три шайбы в ворота Александра Георгиева были заброшены при игре в неравных составах, а две из них — в результате удаления Никиты Кучерова.
Обновлено вчера в 11:59
Общество
В Казахстане решили отказаться от «Бессмертного полка»
В казахстанском городе Актоб в этом году решили отказаться от акции "Бессмертный полк", которая традиционно проходит 9 мая.
Обновлено вчера в 13:31
Экономика
Эксперты оценили влияние майских праздников на экономику
Аналитик считает, что не обязательно воспринимать майские праздники как потери для экономики.
Обновлено в 02:10
Спорт
Определились победители Казанского марафона-2019
Стали известны победители Казанского марафона-2019 на дистанции 42 км. У женщин первенствовала Сардана Трофимова, которая ранее была первой на дебютном марафоне в Казани в 2015 году.
Обновлено в 06:05