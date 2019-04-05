Футбол
Кечинов: «„Спартак“ победит ЦСКА со счётом 2:1»Евро-футбол.ру вчера в 05:15
Бывший футболист "Спартака" Валерий Кечинов в беседе с корреспондентом "Евро-футбол.ру" Еленой Григорьевской поделился ожиданиями от матча с ЦСКА.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Парад дерби в Европе: дайджест Sobesednik.ru о главных футбольных матчах уикенда
Собеседниквчера в 07:52
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 07:47, Ашберн
Происшествия
В Краснодаре задержали хирурга Алену Верди
Обновлено вчера в 08:08
Происшествия
Под Киевом взорвался заминированный автомобиль
В результате взрыва автомобиля на трассе Киев — Переяслав-Хмельницкий погиб один человек.
Обновлено в 06:57
Авто
Бюджетный KIA Sportage показал ошеломительный результат в марте
Обновлено в 04:11
Политика
МИД Украины заявил о праве на компенсацию «столетий оккупации» Россией
Если Россия потребует компенсацию за «ущерб» от нахождения Крыма в составе Украины, то Киев попросит возместить «столетия оккупации» со стороны Москвы.
Обновлено в 07:33
Политика
В Крыму призвали США прекратить следить за полуостровом
Властям США давно следует прекратить слежку за Крымом, заявил депутат парламента республики Иван Шонус.
Обновлено в 04:47
Армия и оружие
СМИ перечислили «риски» для НАТО от покупки С-400 Турцией
Обновлено вчера в 22:41
Политика
Соловьев выгнал из студии польского политолога
Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии польского эксперта Якуба Корейбу.
Обновлено в 03:04
Музыка
Ольга Бузова получила премию «Жара Music Awards»
Номинанткой в этом году стала и Ольга Бузова, которая, к большому удивлению хейтеров, всё-таки получила заветную золотую премию в номинации «Ты просто cosmo».
Обновлено вчера в 16:03
Религия
7 апреля православные празднуют Благовещение Пресвятой Богородицы
События Благовещения описаны апостолом Лукой.
Обновлено в 06:32
Общество
Минкульт предложил вернуть алкоголь во все учреждения культуры
Министерство культуры предложило разрешить учреждениям культуры продавать в своих зданиях спиртные напитки.
Обновлено в 04:30
Происшествия
Пьяный водитель протаранил гипермаркет в Новой Москве
В Москве пьяный водитель за рулем легкового автомобиляNіssап Tiida въехал в гипермаркет.
Обновлено в 07:26
Происшествия
Семья из Тюмени выкинула миллионы рублей в мусорку
Оказалось, что пара перепутала пакеты и случайно выкинула миллионы рублей от продажи квартиры вместо мусора.
Обновлено вчера в 10:13
Гаджеты
Эксперты прогнозируют рост рынка игровых компьютеров
В IDC прогнозируют, что мировой рынок игровых компьютеров, ноутбуков и соответствующих мониторов вырастет в 2019 году на 8,2%. Ожидается, что до 2023 года рынок будет ежегодно расти в среднем на 9,8%.
Обновлено в 07:27
Недвижимость
Льготную ставку для семей с детьми распространят на весь срок ипотеки
Помимо продления срока действия льготной ставки, теперь семьи с детьми, которые уже имеют рефинансированные кредиты, смогут рефинансировать их еще раз.
Обновлено вчера в 00:42
Происшествия
Более 32 тысяч жителей Владивостока остались без света из-за аварии
Свыше 32 тысяч жителей Владивостока остались без электричества из-за сбоя на электросетях, сообщается в справке ситуационно-аналитического центра Минэнерго РФ.
Обновлено в 06:56
Политика
Пушков прокомментировал поражение Украины по спору с Россией в ВТО
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал победу России в споре с Украиной во Всемирной торговой организации (ВТО) относительно ограничений на транзит украинских товаров через территорию РФ.
Обновлено вчера в 16:42
Общество
В Египте нашли гробницу супружеской пары эпохи Птолемеев
Хорошо сохранившаяся гробница эпохи Птолемеев (IV-I века до н. э.), в которой захоронены муж и жена, обнаружена археологами в городе Ахмим египетской провинции Сохаг, говорится в заявлении Министерства по делам памятников древности Египта.
Обновлено в 05:44
Происшествия
Поезд протаранил машину скорой помощи в Польше
Пассажирский поезд около польского города Пущиково на большой скорости врезался в машину скорой помощи, которая застряла на путях перед опущенным шлагбаумом.
Обновлено вчера в 20:33
Происшествия
В Туапсе загорелся резервуар на нефтебазе
В Туапсе на улице Гагарина в промышленной зоне местной нефтебазы загорелся резервуар.
Обновлено в 07:10
Технологии
Руководители ИТ-компаний увидели в ИИ опасность «разучиться думать»
Дальнейшее развитие ИИ приведет к тому, что общество будет ощущать себя в опасности и даст реакционный ответ, считают 77% руководителей и 81% представителей широкой общественности.
Обновлено вчера в 21:19
Гаджеты
Два студента из Китая обманули Apple на миллион долларов
Двое китайских студентов из Орегона обманули компанию Apple почти на 1 млн долларов – они обменивали фальшивые iPhone на настоящие, после чего их продавали.
Обновлено в 04:20
Происшествия
В Екатеринбурге в машине обнаружили тело девушки с ножом в груди
В Екатеринбурге ночью 6 апреля во дворе жилых домов обнаружили труп девушки. Об этом сообщает портал «Екатеринбург Онлайн».
Обновлено в 01:22
Авто
Китайский бренд GAC выходит на российский рынок с тремя новинками
Стоит отметить, что стенд GAC Motor на питерском моторшоу стал самым крупным, обогнав по площади даже лидера российского рынка — компанию АВТОВАЗ.
Обновлено 04 апреля в 10:52
Общество
Телеаллея открылась в Ставрополе в преддверии перехода на цифровое ТВ
Телеаллея открылась в Ставрополе в преддверии перехода с аналогового на цифровое вещание, где каждое из 20 деревьев получило название доступных в двух мультиплексах телеканалов, сообщает министерство энергетики, промышленности и связи Ставропольского края.
Обновлено в 07:21
Происшествия
В Москве задержали 20 антифашистов из Санкт-Петербурга
Имена остальных задержанных не уточняются, как и название фестиваля, на который они приехали.
Обновлено в 07:33
Энергетика
Белоруссия решила повысить тариф на транзит российской нефти
Белоруссия решила повысить тариф на прокачку российской нефти по своей территории на 23% и уведомила об этих планах «Транснефть».
Обновлено вчера в 15:02
Авто
Историки автомобилестроения рассказали о лимузине на основе ВАЗ-21099
Историки автомобилестроения рассказали об одной идеи Волжского автозавода, которая так и не была реализована - лимузине на основе ВАЗ-21099.
Обновлено в 02:49
Политика
США ввели новые санкции против Венесуэлы по запросу оппозиции
Накануне Вашингтон ввел санкции в отношении двух компаний, которые осуществляют поставки нефти из Венесуэлы на Кубу, и 34 судов PDVSA.
Обновлено вчера в 19:21
Авто
Кроссовер Toyota C-HR получил спецверсию
Японская автомобилестроительная компания Toyota презентовала особую вариацию кроссовера C-HR с пакетом доработок Neon Lime powered by JBL.
Обновлено в 06:40