Футбол

Кечинов: «„Спартак“ победит ЦСКА со счётом 2:1»Евро-футбол.ру вчера в 05:15

Спартак — ЦСКА
сегодня
в 12:00
Чемпионат России
Москва, Стадион «Спартак»
Бывший футболист "Спартака" Валерий Кечинов в беседе с корреспондентом "Евро-футбол.ру" Еленой Григорьевской поделился ожиданиями от матча с ЦСКА.
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