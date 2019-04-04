Футбол
Кечинов: «„Спартак“ победит ЦСКА со счётом 2:1»Евро-футбол.ру вчера в 05:15
Бывший футболист "Спартака" Валерий Кечинов в беседе с корреспондентом "Евро-футбол.ру" Еленой Григорьевской поделился ожиданиями от матча с ЦСКА.
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Парад дерби в Европе: дайджест Sobesednik.ru о главных футбольных матчах уикенда
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