Футбол
Кечинов: «„Спартак“ победит ЦСКА со счётом 2:1»Евро-футбол.ру вчера в 05:15
Бывший футболист "Спартака" Валерий Кечинов в беседе с корреспондентом "Евро-футбол.ру" Еленой Григорьевской поделился ожиданиями от матча с ЦСКА.
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Парад дерби в Европе: дайджест Sobesednik.ru о главных футбольных матчах уикенда
Собеседниквчера в 07:52
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Гаджеты
Специалисты AnTuTu назвали самые выгодные смартфоны за март
Самыми выгодными смартфонами в категории стоимостью свыше 459 долларов или 3 000 юаней стали Xiaomi Mi 9 Transparent Edition 8/256 ГБ, Black Shark Helo 8/128 ГБ и OnePlus 6 8/256 ГБ.
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У близких Захарченко изъяли еще полмиллиарда рублей
Обновлено вчера в 12:31
Транспорт
Стамбульский аэропорт имени Ататюрка закрывается
Фото: Hürriyet Daily News Стамбульский аэропорт имени Ататюрка закрывается шестого апреля, сообщает Trend со ссылкой на министерство транспорта и инфраструктуры Турции.
Обновлено 03 апреля в 05:59
Общество
Названы вакансии с зарплатой более 500 тысяч рублей
Самые высокие зарплаты предлагают потенциальным управленцам высшего звена и программистам – сумма их дохода достигает 500 тысяч рублей в месяц и даже превышает их.
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Политика
Россия выиграла у Украины спор в ВТО по транзиту
Как пояснили в ВТО, решение третейской группы по спору Украины и России по транзиту товаров должно быть одобрено Органом по разрешению споров в течение 20-60 дней.
Обновлено вчера в 09:59
Хоккей
Панарин признан первой звездой дня НХЛ, Бобровский — третьей
Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин признан главной звездой игрового дня Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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Политика
Эрдоган объяснил, почему Турция выбрала российский ЗРК С-400
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Авто
Китайский бренд GAC выходит на российский рынок с тремя новинками
Стоит отметить, что стенд GAC Motor на питерском моторшоу стал самым крупным, обогнав по площади даже лидера российского рынка — компанию АВТОВАЗ.
Обновлено 04 апреля в 10:52
Футбол
Мамаев играет в футбол с сокамерниками в «Бутырке»
Футболист Павел Мамаев, сидящий в московском следственном изоляторе "Бутырка", раз в несколько недель играет в футбол с сокамерниками, когда их выводят на прогулку во внутренний двор, сообщил РИА Новости ответственный секретарь общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.
Обновлено вчера в 20:15
Политика
В США пригрозили последствиями за арест Гуаидо
«Арест Хуана Гуаидо приведёт к очень серьёзным последствиям не только со стороны США, но и со стороны международного сообщества», — цитирует его РИА Новости.
Обновлено вчера в 18:40
Политика
Климкин назвал Крым украинским и пожаловался на «столетия оккупации»
Предъявить России счет за ущерб, причиненный за все столетия оккупации страны Россией, пригрозил глава МИД Украины Павел Климкин.
Обновлено вчера в 07:40
Транспорт
Несколько станций фиолетовой ветки метро Москвы закрыли
В Twitter метро Москвы указывается, что «участок Таганско-Краснопресненской линии (7) от «Пролетарской» до «Котельников» будет закрыт с 6 по 10 апреля включительно».
Обновлено в 01:48
Наука
Ученые поняли, почему кошки откликаются на свое имя
После эксперимента над почти восьмью десятками кошек, среди которых были как домашние, так и взятые «напрокат» из котокафе, ученые поняли, как работает механизм.
Обновлено 04 апреля в 11:49
Кино
Отобраны фильмы для кинофестиваля «Герой и Время»
Организаторы кинофестиваля «Герой и Время» в Железноводске объявили о завершении отбора фильмов.
Обновлено в 02:51
Политика
Зеленский предложил вести дебаты с Порошенко Тимошенко
Обновлено 04 апреля в 11:39
Кино
Первый канал внезапно поставил в эфир сериал «Зорге»
Первый канал сегодня внезапно "перетасовал карты" своих фильмов, программ и сериалов.
Обновлено вчера в 10:32
Теннис
Азаренко вышла в четвертьфинал турнира в Монтеррее
В четвертьфинале турнира Азаренко сыграет с российской теннисисткой Анастасией Павлюченковой.
Обновлено 04 апреля в 23:53
Происшествия
В Екатеринбурге в машине обнаружили тело девушки с ножом в груди
В Екатеринбурге ночью 6 апреля во дворе жилых домов обнаружили труп девушки. Об этом сообщает портал «Екатеринбург Онлайн».
Обновлено в 01:22
Шоу-бизнес
Шарлиз Терон призналась, что уже 10 лет как одинока
В число последних гипотетических бойфрендов Шарлиз Терон за последний год успели попасть Александр Скарсгард и Брэд Питт, но, похоже, сама актриса не придала никакого серьезного значения этим романам, даже если они имели место быть.
Обновлено вчера в 07:03
Экономика
Минтруд собирается вытащить россиян из бедности
Число россиян с доходами ниже прожиточного минимума снизится с 13,2% от общего числа жителей страны в 2017 году до 6,6% в 2024 году.
Обновлено вчера в 11:53
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Российские богачи отказались доверить банкам свои деньги
Россияне мало доверяют государству и не верят в рискованные финансовые инструменты, предлагаемые банками, поскольку понимают, что новый экономический кризис может случиться в любой момент, пояснила управляющий партнер инвестиционной компании Confideri Family Office Ольга Райкес.
Обновлено вчера в 07:29
Технологии
Более 70% россиян старше 55 лет пользуются Интернетом ежедневно
Опрос показал, что более 70% жителей России старше 55 лет ежедневно и несколько раз в течение дня пользуются Интернетом.
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Армия и оружие
NBC: герой США мог быть женщиной или гермафродитом
Отмечается, что на основе ДНК, которая использовалась для идентификации "его" костей, было установлено, что Пулавский был либо женщиной, которая жила как мужчина, либо гермафродитом.
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Армия и оружие
Ракетные стрельбы на учениях в Черном море попали на видео
В Сети появился видеоролик, на котором экипажи катеров Черноморского флота "Ивановец" и "Р-60" демонстрируют навыки использования ракетного оружия.
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Армия и оружие
«Адмирала Кузнецова» поддержали спасатели
Обновлено вчера в 18:02
Энергетика
Власти Белоруссии хотят поднять тариф на транзит российской нефти
Власти Белоруссии предложили российской естественной монополии «Транснефть» повысить тариф на транзит нефти.
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Лазарев назвал своего главного соперника на Евровидении-2019
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Происшествия
У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,0
Обновлено вчера в 22:39
Политика
Зеленский опубликовал результаты анализов на наркотики
В предвыборном штабе президента Украины Петра Порошенко заявили, что Владимир Зеленский может фальсифицировать результаты лабораторных исследований.
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Экономика
Уралвагонзавод возобновит производство инновационных вагонов
Уралвагонзавод намерен возобновить производство инновационных вагонов в августе 2019 года.
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