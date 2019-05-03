Энергетика

«Казтрансгаз» возобновил транзит газа из Туркмении в РоссиюКоммерсантъ 06:04

АО «КазТрансГаз» возобновил транзит туркменского газа через территорию Казахстана в Россию по магистральному газопроводу «Средняя Азия – Центр». На сайте оператора отмечается, что это удалось сделать в рекордные сроки. «Газпром» в 2016 году разорвал контракт на поставку газа из-за невыгодной цены.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Казтрансгаз» возобновил транзит газа из Туркмении в Россию

Коммерсантъ06:04

В Россию начал поступать купленный за рубежом газ

Lenta.ru04:59

Казахстан возобновил транзит туркменского газа в Россию

Rambler News Service02:54

В Россию с 15 апреля поставлено более 220 млн кубометров туркменского газа

Finam.Ru07:03

Туркменский газ спустя три года вновь пошел в Россию через Казахстан

REGNUM02:12

Казахстан спустя три года возобновил поставки туркменского газа в Россию

Экономика сегодня01:19

Казахстан спустя три года возобновил транзит туркменского газа в Россию

РИА Новости00:38
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 18:46, Ашберн
Футбол

Российский футболист Комличенко установил рекорд чемпионата Чехии по голам

Российский форвард "Млады Болеслав" Николай Комличенко установил рекорд чемпионата Чехии по забитым голам в одном сезоне, сообщается на официальном сайте турнира.
Обновлено в 18:34
Политика

Трамп назвал продуктивным телефонный разговор с Путиным

Президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что провёл продуктивный телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено в 13:18
Общество

Британские СМИ сообщили о тайных родах Меган Маркл

Британские журналисты заподозрили, что герцогиня Сассекская Меган тайно родила девочку.
Обновлено в 09:08
Происшествия

В Москве горит здание «Известий»

Источник в столичных экстренных службах сообщил, что в Москве возник пожар в здании издательского дома "Известия" на Пушкинской площади.
Обновлено в 17:09
Экономика

В Центробанке Эстонии остался один золотой слиток

Оставшийся в Таллине единственный слиток золота весит 11 кг и оценивается в € 500 тыс. Однако его чистоты не достаточно для реализации на финансовых рынках, что делает его фактически музейным экспонатом.
Обновлено в 17:07
Шоу-бизнес

Бывшую жену Кличко Хейден Панеттьер избил бойфренд

Роман Хейден и Брайана закрутился сразу после того, как стало известно, что Панеттьер рассталась с украинским боксёром Владимиром Кличко, от которого родила дочь в 2014 году.
Обновлено в 14:58
Кино

Умер актер Питер Мейхью, игравший Чубакку в «Звездных войнах»

30 апреля скончался американский актер Питер Мейхью, известный по роли Чубакки в серии фильмов о «Звездных войнах».
Обновлено вчера в 19:14
Экономика

Олег Богданов о том, к чему ведет опустошение карманов россиян

Исследование компании Nielsen о динамике рынка товаров повседневного спроса показало, что в минувшем году более 50% россиян сократили свои расходы на развлечения и покупку одежды.
Обновлено в 10:12
Музыка

Эминем и Logic зачитали рэп вместе

Logic и Эминем выпустили 3 мая 2019 года совместный сингл "Homicide".
Обновлено в 15:08
Кино

Топ-5 фильмов Marvel, которые выйдут после «Мстителей»

Заключительная часть супергеройского блокбастера «Мстители: Финал» бьет рекорды в прокате: к концу первой недели фильм собрал $1,2 млрд - это новый рекорд по стартовым сборам, ранее ни одна картина не добиралась до $1 млрд за первый уик-энд.
Обновлено в 08:49
Шоу-бизнес

Алена Шишкова удивила поклонников новым цветом волос и худобой

Нужно сказать, что поклонников удивил не только цвет волос, но и фигура модели.
Обновлено в 09:25
Политика

Госдеп пригрозил Ирану новыми санкциями из-за расширения АЭС в Бушере

Вашингтон пригрозил Тегерану новыми санкциями за расширение АЭС в иранском Бушере и вывоз обогащенного урана в обмен на урановую руду.
Обновлено в 17:02
Здоровье

Роспотребнадзор предупредил россиян о случаях чумы в Монголии

Роспотребнадзор предупредил о регистрации случаев чумы в провинции Баян-Улгий на западе Монголии.
Обновлено в 13:40
Происшествия

Поезд столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие

В Карелии произошло столкновение пассажирского поезда с грузовиком. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 05:06
Технологии

Facebook может начать платить пользователям за просмотр рекламы

Руководство социальной сети Facebook рассматривает возможность выплаты вознаграждения своим пользователям за просмотр рекламы.
Обновлено в 10:14
Происшествия

Директор МакSим рассказала о состоянии певицы после ДТП

Директор МакSим Маргарита Соколова в беседе с Пятым каналом рассказала о состоянии певицы и её транспортировке в Москву.
Обновлено в 13:31
Авто

Олимпийская чемпионка Шишкина продала автомобиль, подаренный в Кремле

Российская синхронистка Алла Шишкина объявила о том, что продала автомобиль BMW, который ей был подарен за золото Олимпиады-2016.
Обновлено в 04:07
Энергетика

СМИ сообщили о просьбе «Транснефти» сократить добычу нефти в России

«Транснефть» попросила российские нефтяные компании сократить добычу нефти.
Обновлено в 17:50
Армия и оружие

В России заявили о готовности поставлять Турции истребители Су-57

Напомним, ранее турецкие власти не исключали, что могут рассмотреть альтернативы американским самолётам F-35 на фоне угроз США прервать взаимодействие с Анкарой по проекту создания истребителей пятого поколения и отказаться от их передачи ВВС Турции (из-за конфликта, вызванного намерением Анкары закупить российские ЗРК С-400).
Обновлено в 16:33
Экономика

Путин поручил кабмину ввести налоговый вычет за оздоровительные услуги

Обновлено в 07:01
Футбол

Виллиан может перейти в «Барселону» за 35 млн евро

Как отмечается, в прошлом году каталонцы были готовы заплатить за Виллиана на порядок больше, но с тех пор стоимость игрока снизилась.
Обновлено в 16:13
Футбол

Гол Роналду спас «Ювентус» от поражения в матче с «Торино»

Обновлено в 16:25
Происшествия

СМИ сообщили о задержании 20 человек на хип-хоп-фестивале в Лужниках

Обновлено в 14:41
Общество

Работа мечты: туристам предлагают заработать на посещении спа-салонов

Обновлено в 16:48
Хоккей

Георгиев займет место в воротах сборной России в матче с Финляндией

Ворота сборной России в матче Чешских хоккейных игр — 2019 против команды Финляндии будет защищать Александр Георгиев, передает "Советский спорт".
Обновлено в 16:45
Происшествия

Опубликовано видео с места падения воздушного шара с ребенком в Крыму

Неконтролируемый воздушный шар с 12-летним ребенком на борту, упавший в Феодосии, приземлился в полукилометре от моря.
Обновлено в 07:05
Авто

59% новых автомобилей в России покупают с «автоматом»

Обновлено в 05:50
Здоровье

Во Владимирской области назвали лучших врачей региона

Медики боролись за звание лучшего врача и лучшего специалиста со средним медицинским или фармацевтическим образованием.
Обновлено в 07:39
Общество

Япония: страна не такая, как все (Le Figaro, Франция) (Le Figaro)

Хотя, по словам автора, Япония «подходит» ему, он не ударяется в апологию и описывает темные стороны, проблемы и травмы.
Обновлено в 17:45
Наука

Открыт неизвестный науке подотряд древних многоножек

Обновлено в 07:20
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Туркмения
Государство
Государство в Средней Азии. Граничит с Афганистаном и Ираном на юге, с Казахстаном и Узбекистаном на севере, омывается внутренним Каспийским морем на западе, выхода к мировому океану не имеет.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Средняя Азия
Регион
Историко-географический регион Евразии, на западе Азии. Средняя Азия - географическое понятие, которое сложилось в дореволюционный период для Русского Туркестана, в пределах которого уже в советский период были образованы четыре союзные республики, которые включали в состав Среднеазиатского экономического района.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное