Энергетика

«Казтрансгаз» возобновил транзит газа из Туркмении в РоссиюКоммерсантъ 06:04

АО «КазТрансГаз» возобновил транзит туркменского газа через территорию Казахстана в Россию по магистральному газопроводу «Средняя Азия – Центр». На сайте оператора отмечается, что это удалось сделать в рекордные сроки. «Газпром» в 2016 году разорвал контракт на поставку газа из-за невыгодной цены.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Казтрансгаз» возобновил транзит газа из Туркмении в Россию

Коммерсантъ06:04

В Россию начал поступать купленный за рубежом газ

Lenta.ru04:59

В Россию с 15 апреля поставлено более 220 млн кубометров туркменского газа

Finam.Ru07:03

Казахстан возобновил транзит туркменского газа в Россию

Rambler News Service02:54

Туркменский газ спустя три года вновь пошел в Россию через Казахстан

REGNUM02:12

Казахстан спустя три года возобновил поставки туркменского газа в Россию

Экономика сегодня01:19

Казахстан спустя три года возобновил транзит туркменского газа в Россию

РИА Новости00:38
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 09:45, Ашберн
Происшествия

Поезд столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие

Обновлено в 05:06
Наука

В Великобритании испытали первый в мире самолет без закрылков

Ученые из Манчестерского университета и специалисты британской оборонной компании BAE Systems Plc разрабатывают первый в мире самолет, который сможет маневрировать без закрылков.
Обновлено в 00:53
Общество

Подозреваемая в шпионаже белуха из Петербурга осталась в Норвегии

Белуха с креплением для камеры GoPro, на котором написано «Снаряжение Санкт-Петербурга», не стала покидать прибрежную зону Норвегии.
Обновлено в 06:45
Космос

SpaceX признала гибель пилотируемого корабля Crew Dragon

Компания SpaceX подтвердила, что пилотируемый корабль Crew Dragon погиб во время испытаний.
Обновлено в 05:31
Политика

Коломойский вернется на Украину уже сегодня, пишут СМИ

Предприниматель Игорь Коломойский прилетит на Украину уже в пятницу, 3 мая, пишет "Информатор" со ссылкой на свои источники.
Обновлено в 07:54
Общество

В Киеве в акции «Бессмертный полк» примут участие 5 тысяч человек

Обновлено в 07:59
Экономика

Путин поручил кабмину ввести налоговый вычет за оздоровительные услуги

Как говорится в перечне поручений главы государства, опубликованном на сайте Кремля, необходимо предусмотреть "установление социального налогового вычета по налогу на доходы физических лиц в сумме, уплаченной за оказанные физкультурно-оздоровительные услуги, определив предельный размер такого вычета".
Обновлено в 07:01
Общество

Глава Татарстана в 2018 году заработал 8,5 млн рублей

Обновлено в 05:54
Общество

Амстердам запретит автомобили на бензине и дизельном топливе

Обновлено в 09:07
Культура

В Лондоне стартует всемирно известная выставка «Photo London»

Выставка продолжит работу до 19 мая.
Обновлено в 05:13
Политика

Ажиотаж: за российскими паспортами выстроилась очередь в ДНР

В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР)выстроилась очередь за российскими паспортами. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 09:23
Наука

Британские ученые начали производство белка для создания продуктов

Обновлено 01 мая в 17:19
Происшествия

Шесть домов сгорели в одном из сел Сахалинской области

Обновлено в 07:30
Происшествия

В Петербурге нашли тело китаянки, упавшей в Неву во время фотосессии

Спасатели Санкт-Петербурга обнаружили тело гражданки Китая, упавшей в Неву во время фотосессии, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС.
Обновлено в 09:05
Происшествия

Трехлетняя девочка погибла в Москве, выпав с шестого этажа

Обновлено в 04:37
Авто

Названы 10 автомобилей, с которым владельцы не расстаются более 10 лет

Эксперты исследовательской компании iSeeCars составили рейтинг машин, с которыми их владельцы не расстаются более 10 лет.
Обновлено вчера в 10:11
Шоу-бизнес

Бывший муж Ани Лорак потерял бизнес после развода

В конце зимы Лорак официально развелась с мужем, а спустя несколько месяцев Налчаджиоглу закрыл караоке-бар.
Обновлено в 07:00
Происшествия

Пострадавшую в ДТП певицу MaкSим доставили в Москву на частном самолете

Певицу МакSим (Марину Абросимову) доставили в московскую клинику на частном самолете.
Обновлено в 08:38
Происшествия

Под Киевом ограбили депутата Верховной рады

В поселке Глеваха под Киевом четверо неизвестных в балаклавах совершили разбойное нападение на дом Павла Пинзеныка, близкого соратника министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.
Обновлено в 09:18
Общество

Россиян ждет трехдневная рабочая неделя

В этом году май оказался рекордным по количеству выходных: 13 дней из 31 календарного. Больше было только в январе — 14 из 31.
Обновлено в 02:49
Технологии

Мужчина проглотил AirPods, проверив их работу в желудке

В Тайване местный житель проглотил оригинальные наушники AirPods, после чего решил проверить, способны ли они сохранять работоспособность в желудке.
Обновлено в 04:52
Происшествия

Опубликовано видео с места падения воздушного шара с ребенком в Крыму

Обновлено в 07:05
Происшествия

В Сухуме начали проверку после пожара в русской школе

Прокуратура Сухума начала доследственную проверку по факту пожара в русской школе, сообщается в пятницу на сайте ведомства.
Обновлено в 09:36
Происшествия

Самолет из Минеральных Вод запросил аварийную посадку в Казахстане

Обновлено в 08:14
Общество

Салют в День Победы в Москве запустят с 16 площадок

Обновлено 30 апреля в 10:43
Политика

Климкин предложил украинский ответ на акцию «Бессмертный полк»

Глава МИД Украины Павел Климкин предложил гражданам страны пройтись по улицам украинских городов с портретами "замученных от сталинских репрессий украинцев".
Обновлено вчера в 17:32
Авто

Российская олимпийская чемпионка продала подаренный в Кремле BMW

Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина продала подаренный на церемонии в Кремле автомобиль BMW.
Обновлено в 03:30
Общество

Сергей Шнуров написал стих про Шиес и ОМОН

Разместил Сергей Шнуров стихотворение на своей странице в Instagram под скриншотом новости с заголовком «Нацгвардия и ОМОН прибыли в район протестов против строительства мусорного полигона Шиес».
Обновлено вчера в 17:23
Хоккей

Гол Овечкина вошел в топ-5 лучших шайб в истории НХЛ

Обновлено в 09:38
Политика

Правительство РФ опровергло родство жены Медведева и глав «Мираторга»

В ответ на негативную общественную реакцию Виктор Линник заявил, что нужно думать о развитии собственной страны, а не о хамоне и пармезане, и назвал критиков "балаболами".
Обновлено в 02:25
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Туркмения
Государство
Государство в Средней Азии. Граничит с Афганистаном и Ираном на юге, с Казахстаном и Узбекистаном на севере, омывается внутренним Каспийским морем на западе, выхода к мировому океану не имеет.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Средняя Азия
Регион
Историко-географический регион Евразии, на западе Азии. Средняя Азия - географическое понятие, которое сложилось в дореволюционный период для Русского Туркестана, в пределах которого уже в советский период были образованы четыре союзные республики, которые включали в состав Среднеазиатского экономического района.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное