Энергетика
«Казтрансгаз» возобновил транзит газа из Туркмении в РоссиюКоммерсантъ 06:04
АО «КазТрансГаз» возобновил транзит туркменского газа через территорию Казахстана в Россию по магистральному газопроводу «Средняя Азия – Центр». На сайте оператора отмечается, что это удалось сделать в рекордные сроки. «Газпром» в 2016 году разорвал контракт на поставку газа из-за невыгодной цены.
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