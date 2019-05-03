«Казтрансгаз» возобновил транзит газа из Туркмении в РоссиюКоммерсантъ 06:04

АО «КазТрансГаз» возобновил транзит туркменского газа через территорию Казахстана в Россию по магистральному газопроводу «Средняя Азия – Центр». На сайте оператора отмечается, что это удалось сделать в рекордные сроки. «Газпром» в 2016 году разорвал контракт на поставку газа из-за невыгодной цены.

«Казтрансгаз» возобновил транзит газа из Туркмении в Россию

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