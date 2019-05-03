Энергетика
«Казтрансгаз» возобновил транзит газа из Туркмении в РоссиюКоммерсантъ 06:04
АО «КазТрансГаз» возобновил транзит туркменского газа через территорию Казахстана в Россию по магистральному газопроводу «Средняя Азия – Центр». На сайте оператора отмечается, что это удалось сделать в рекордные сроки. «Газпром» в 2016 году разорвал контракт на поставку газа из-за невыгодной цены.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 11:13, Ашберн
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Украина вновь обвинила Россию в подготовке новой газовой войны
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Обновлено в 09:09
Политика
Порошенко обсудил с главой МВФ Лагард ситуацию с Приватбанком
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Обновлено в 10:57
Футбол
Вратарь покинет «Витесс» из-за конфликта со Слуцким
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Обновлено в 08:24
Шоу-бизнес
Елизавета Боярская спустилась в метро без макияжа и укладки волос
Не исключено, что именно по этой причине другие пассажиры не узнали Елизавету Боярскую, и супруги смогли добраться до места назначения без излишнего внимания со стороны публики.
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Обновлено вчера в 23:45
Армия и оружие
Турция получила «более позитивное» предложение от США по ЗРК Patriot
Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что США сделали Турции "более позитивное" предложение о возможной закупке зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, чем те, которые Вашингтон представлял ранее.
Обновлено в 05:54
Армия и оружие
ВСУ за сутки выпустили по территории ДНР почти 200 боеприпасов
Обновлено вчера в 03:30
Политика
Посольство России передало Госдепу США ноту из-за приговора Бутиной
Российское посольство в США передало ноту протеста Госдепартаменту из-за решения суда, который приговорил россиянку Марию Бутину к 18 месяцам тюрьмы.
Обновлено в 10:44
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В Крыму ответили на заявления Зеленского об общем у России и Украины
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Артемий Лебедев показал нарисованный Дуровым логотип «ВКонтакте»
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Обновлено в 09:41
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Главный эндокринолог Кубани рассказала о том, как обезопасить себя от диабета
Советы ранее дал главврач ККБ № 1 Владимир Порханов. Главный косметолог Кубани дал в Instagram советы красоты.
Обновлено в 10:42
Экономика
Бразилия прекратила печатать венесуэльскую валюту
Бразильский монетный двор прекратил печать венесуэльских боливаров. Причиной стало завершение договора, сообщили местные СМИ.
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