Экономика
Казначейство получит валютные полномочия для защиты от санкцийРБК 16:00
Казначейство начнет напрямую проводить платежи бюджетных организаций в иностранных валютах, следует из законопроекта на портале раскрытия проектов нормативно-правовых актов. Это еще один инструмент защиты от санкций, говорят эксперты.
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