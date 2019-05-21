Экономика
Казна России потеряла 80,5 млрд рублей на передаче «Роскапитала» в «Дом.РФ»РИА Новости 03:25
Потери казны Российской Федерации в результате передачи банка "Российский капитал" госкомпании "Дом.РФ" составили 80,5 миллиарда рублей, говорится в сообщении Счетной палаты.
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Происшествия
Глава штаба ФБК Леонид Волков заявил о своем задержании
Обновлено в 01:20
Происшествия
В Кемерово два человека пострадали при пожаре в автосалоне Hyundai
Два человека пострадали при пожаре в трехэтажном здании автосалона Hyundai в Кемерово, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 01:26
Кино
Джордж Мартин рассказал о концовке книжной версии «Игры престолов»
Ранее автор серии книг «Песнь Льда и Пламени», которые легли в основу культового сериала «Игра престолов», Джордж Мартин заявил, что он огорчен завершением сериала.
Обновлено в 03:34
Игры
Sony показала скорость и геймплей приставки PlayStation 5
Японская компания Sony анонсировала, что новая игровая консоль PlayStation 5 окажется более захватывающей, а также удивит своими возможностями.
Обновлено в 01:49
Автоспорт
Умер трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда
Обновлено вчера в 22:29
Экономика
«Мираторг» осенью запустит производство собственного молока
Крупный производитель мяса в РФ компания "Мираторг" планирует в сентябре запустить производство бутилированного пастеризованного молока под собственным брендом.
Обновлено в 02:34
Политика
Основатель Huawei заявил, что США недооценивают возможности компании
Основатель Huawei Жэнь Чжэнфэй уверен, что США недооценивают китайскую телекоммуникационную компанию, а введенные Вашингтоном ограничительные меры не нанесут ущерба развитию ею сетей 5G.
Обновлено в 01:45
Армия и оружие
США передали Украине два контрбатарейных радара
В Киевской области состоялась церемония передачи правительством США двух современных контрбатарейных радаров класса AN/TPQ-36 на вооружение Вооруженных Сил Украины, сообщает пресс-служба Минобороны Украины.
Обновлено вчера в 15:01
Политика
На Украине начала работу миссия МВФ
«Миссия (МВФ) приступила к работе (на Украине)», — сказал источник.
Обновлено в 04:14
Религия
«Что значит опрос»: Соловьев поспорил с Путиным
Ранее Путин предложил провести опрос среди жителей Екатеринбурга по поводу строительства храма Святой Екатерины на месте сквера.
Обновлено в 03:00
Армия и оружие
В Минобороны рассказали об устрицах в рационе солдат
По словам замминистра по материально-техническому обеспечению Дмитрия Булгакова, в настоящее время в рацион питания военнослужащих не включают тушенку и «мясорастительные консервы».
Обновлено в 02:28
Транспорт
Самолет Ту-134 совершил последний пассажирский рейс
На борту воздушного судна находились 70 пассажиров. Как уточняет «Интерфакс», это последний эксплуатировавшийся в РФ пассажирский Ту-134.
Обновлено в 00:28
Футбол
СМИ: Орещук назначен спортивным директором «Динамо»
Журналист и комментатор Нобель Арустамян сообщил, что футбольный агент Роман Орещук занял пост спортивного директора московского «Динамо».
Обновлено в 04:20
Происшествия
МВД России раскрыло обманувших 11 тысяч человек лжемедиков
Сотрудники МВД России раскрыли группу лжемедиков, в результате действий которых в регионах страны пострадали более 11 тыс. граждан.
Обновлено в 00:29
Политика
Порошенко переехал в «прозрачный офис» из администрации президента
«Переехал в прозрачный офис», - написал он в Twitter.
Обновлено в 01:10
Культура
Песню «Темная ночь» запретили в Польше
В Польше запретили исполнять песню военных лет "Темная ночь".
Обновлено вчера в 23:15
Происшествия
В Таджикистане во время бунта в колонии погибли десятки заключенных
Обновлено вчера в 07:36
Политика
В «Коммерсанте» объяснили увольнения заказной статьей
Председатель совета директоров «Коммерсанта» Иван Стрешинский рассказал изданию The Bell, что сотрудники издания были уволены из-за подозрения в написании заказной статьи.
Обновлено вчера в 16:58
Общество
Житель Непала покорил Эверест в 24-й раз
Живущий в Непале представитель народности шерпов Ками Рита поставил мировой рекорд, в 24-й раз покорив Эверест.
Обновлено в 04:16
Шоу-бизнес
Внучка Михаила Боярского выросла и стала красавицей
О внуках, которых Михаилу Боярскому подарила его дочь Елизавета, знают все.
Обновлено вчера в 10:00
Авто
Платформа «Яндекс.Авто» появится в автомобилях Renault, Nissan и Lada
Вместе с полугодовым бесплатным интернетом от МТС, безлимитным доступом к сервисам «Яндекса» («Навигация», «Музыка»и «Алиса») и шестимесячной подпиской на «Яндекс.Музыку» установить «Яндекс.Авто» могут владельцы автомобилей LADA, Mitsubishi, Volkswagen, Nissan, Renault, Toyota, KIA, Hyundai и Skoda за 29 900 рублей.
Обновлено в 03:45
Авто
В Сети выставили на продажу «новые» ЗИЛ-133
В Сети выставили на продажу «новые» грузовые автомобили ЗИЛ-133ГЯ, снятые с производства более 20 лет назад.
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес
Светлана Бондарчук впервые показала новорожденных малышей
Обновлено в 03:50
Общество
В Петербурге главе РПЦ построят резиденцию за 2,8 млрд рублей
По данным издания, подрядчиком строительства проекта стоимостью 2,8 млрд рублей выступает компания «Геоизол», которая входит в структуру Управделами президента ФГБУ «Управление заказчика строительства и реконструкции объектов в Северо-Западном федеральном округе».
Обновлено в 04:19
Политика
Президент Зеленский подписал первый указ
Новый президент Украины Владимир Зеленский подписал свой первый указ 20 мая после инаугурации, передает ТАСС.
Обновлено в 03:54
Космос
На вершине чилийской горы строится новый мегаскоп
Научные специалисты рассказали, что на вершине чилийской горы строят мегаскоп нового поколения.
Обновлено вчера в 23:49
Политика
Путин помиловал четверых осужденных
Президент России Владимир Путин помиловал четверых российских осужденных - двух мужчин и двух женщин.
Обновлено вчера в 09:52
Политика
На Порошенко подали первое заявление по обвинению в преступлениях
Заявление на преступления экс-президента Украины Петра Порошенко подано в Госбюро расследований по преступлениям.
Обновлено вчера в 15:46