Экономика

Казна России потеряла 80,5 млрд рублей на передаче «Роскапитала» в «Дом.РФ»РИА Новости 03:25

Потери казны Российской Федерации в результате передачи банка "Российский капитал" госкомпании "Дом.РФ" составили 80,5 миллиарда рублей, говорится в сообщении Счетной палаты.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Казна России потеряла 80,5 млрд рублей на передаче «Роскапитала» в «Дом.РФ»

РИА Новости03:25

Потери государства от передачи «Роскапитала» «Дом.РФ» оценили в ₽80 млрд

РБК02:10

Потери казны из-за передачи «Роскапитала» корпорации ДОМ.РФ составили 80,5 млрд рублей

Интерфакс02:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7247 источников, обновлено в 04:25, Ашберн
Происшествия

Глава штаба ФБК Леонид Волков заявил о своем задержании

Обновлено в 01:20
Происшествия

В Кемерово два человека пострадали при пожаре в автосалоне Hyundai

Два человека пострадали при пожаре в трехэтажном здании автосалона Hyundai в Кемерово, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 01:26
Кино

Джордж Мартин рассказал о концовке книжной версии «Игры престолов»

Ранее автор серии книг «Песнь Льда и Пламени», которые легли в основу культового сериала «Игра престолов», Джордж Мартин заявил, что он огорчен завершением сериала.
Обновлено в 03:34
Игры

Sony показала скорость и геймплей приставки PlayStation 5

Японская компания Sony анонсировала, что новая игровая консоль PlayStation 5 окажется более захватывающей, а также удивит своими возможностями.
Обновлено в 01:49
Автоспорт

Умер трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда

Обновлено вчера в 22:29
Экономика

«Мираторг» осенью запустит производство собственного молока

Крупный производитель мяса в РФ компания "Мираторг" планирует в сентябре запустить производство бутилированного пастеризованного молока под собственным брендом.
Обновлено в 02:34
Политика

Основатель Huawei заявил, что США недооценивают возможности компании

Основатель Huawei Жэнь Чжэнфэй уверен, что США недооценивают китайскую телекоммуникационную компанию, а введенные Вашингтоном ограничительные меры не нанесут ущерба развитию ею сетей 5G.
Обновлено в 01:45
Армия и оружие

США передали Украине два контрбатарейных радара

В Киевской области состоялась церемония передачи правительством США двух современных контрбатарейных радаров класса AN/TPQ-36 на вооружение Вооруженных Сил Украины, сообщает пресс-служба Минобороны Украины.
Обновлено вчера в 15:01
Политика

На Украине начала работу миссия МВФ

«Миссия (МВФ) приступила к работе (на Украине)», — сказал источник.
Обновлено в 04:14
Религия

«Что значит опрос»: Соловьев поспорил с Путиным

Ранее Путин предложил провести опрос среди жителей Екатеринбурга по поводу строительства храма Святой Екатерины на месте сквера.
Обновлено в 03:00
Армия и оружие

В Минобороны рассказали об устрицах в рационе солдат

По словам замминистра по материально-техническому обеспечению Дмитрия Булгакова, в настоящее время в рацион питания военнослужащих не включают тушенку и «мясорастительные консервы».
Обновлено в 02:28
Происшествия

Суд вынес приговор эксперту по делу о ДТП с «пьяным мальчиком»

Обновлено в 03:30
Транспорт

Самолет Ту-134 совершил последний пассажирский рейс

На борту воздушного судна находились 70 пассажиров. Как уточняет «Интерфакс», это последний эксплуатировавшийся в РФ пассажирский Ту-134.
Обновлено в 00:28
Футбол

СМИ: Орещук назначен спортивным директором «Динамо»

Журналист и комментатор Нобель Арустамян сообщил, что футбольный агент Роман Орещук занял пост спортивного директора московского «Динамо».
Обновлено в 04:20
Происшествия

МВД России раскрыло обманувших 11 тысяч человек лжемедиков

Сотрудники МВД России раскрыли группу лжемедиков, в результате действий которых в регионах страны пострадали более 11 тыс. граждан.
Обновлено в 00:29
Политика

Порошенко переехал в «прозрачный офис» из администрации президента

«Переехал в прозрачный офис», - написал он в Twitter.
Обновлено в 01:10
Культура

Песню «Темная ночь» запретили в Польше

В Польше запретили исполнять песню военных лет "Темная ночь".
Обновлено вчера в 23:15
Происшествия

В Таджикистане во время бунта в колонии погибли десятки заключенных

Обновлено вчера в 07:36
Космос

Океан жидкости может сохраняться под поверхностью Плутона до сих пор

Обновлено в 02:59
Политика

В «Коммерсанте» объяснили увольнения заказной статьей

Председатель совета директоров «Коммерсанта» Иван Стрешинский рассказал изданию The Bell, что сотрудники издания были уволены из-за подозрения в написании заказной статьи.
Обновлено вчера в 16:58
Общество

Житель Непала покорил Эверест в 24-й раз

Живущий в Непале представитель народности шерпов Ками Рита поставил мировой рекорд, в 24-й раз покорив Эверест.
Обновлено в 04:16
Шоу-бизнес

Внучка Михаила Боярского выросла и стала красавицей

О внуках, которых Михаилу Боярскому подарила его дочь Елизавета, знают все.
Обновлено вчера в 10:00
Авто

Платформа «Яндекс.Авто» появится в автомобилях Renault, Nissan и Lada

Вместе с полугодовым бесплатным интернетом от МТС, безлимитным доступом к сервисам «Яндекса» («Навигация», «Музыка»и «Алиса») и шестимесячной подпиской на «Яндекс.Музыку» установить «Яндекс.Авто» могут владельцы автомобилей LADA, Mitsubishi, Volkswagen, Nissan, Renault, Toyota, KIA, Hyundai и Skoda за 29 900 рублей.
Обновлено в 03:45
Авто

В Сети выставили на продажу «новые» ЗИЛ-133

В Сети выставили на продажу «новые» грузовые автомобили ЗИЛ-133ГЯ, снятые с производства более 20 лет назад.
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес

Светлана Бондарчук впервые показала новорожденных малышей

Обновлено в 03:50
Общество

В Петербурге главе РПЦ построят резиденцию за 2,8 млрд рублей

По данным издания, подрядчиком строительства проекта стоимостью 2,8 млрд рублей выступает компания «Геоизол», которая входит в структуру Управделами президента ФГБУ «Управление заказчика строительства и реконструкции объектов в Северо-Западном федеральном округе».
Обновлено в 04:19
Политика

Президент Зеленский подписал первый указ

Новый президент Украины Владимир Зеленский подписал свой первый указ 20 мая после инаугурации, передает ТАСС.
Обновлено в 03:54
Космос

На вершине чилийской горы строится новый мегаскоп

Научные специалисты рассказали, что на вершине чилийской горы строят мегаскоп нового поколения.
Обновлено вчера в 23:49
Политика

Путин помиловал четверых осужденных

Президент России Владимир Путин помиловал четверых российских осужденных - двух мужчин и двух женщин.
Обновлено вчера в 09:52
Политика

На Порошенко подали первое заявление по обвинению в преступлениях

Заявление на преступления экс-президента Украины Петра Порошенко подано в Госбюро расследований по преступлениям.
Обновлено вчера в 15:46
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Счётная палата Российской Федерации
Высший постоянно действующий орган внешнего государственного контроля Российской Федерации. Действует на основе Федерального закона 41-ФЗ, который содержит общие положения о данном органе, его составе и структуре, описывает содержание деятельности, функции, полномочия, обеспечение, а также организацию работы Счетной палаты.
В НовостяхВ поиске Яндекса
СУ-155
Российская компания
Российская строительная и девелоперская компания. Помимо этого, группа осуществляет деятельность в области промышленности строительных и нерудных материалов, машиностроения, инвестиций в землю, в инженерную и коммунальную инфраструктуру. По данным на начало 2013 года группа компаний «СУ-155» ведёт проекты в 54 городах России, а также в странах СНГ и Европе. В составе группы компаний более 100 компаний - предприятия строительных материалов, подрядно-строительные организации, предприятия по добыче нерудных полезных ископаемых и машиностроительные заводы.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное