Экономика

Казна России потеряла 80,5 млрд рублей на передаче «Роскапитала» в «Дом.РФ»РИА Новости 03:25

Потери казны Российской Федерации в результате передачи банка "Российский капитал" госкомпании "Дом.РФ" составили 80,5 миллиарда рублей, говорится в сообщении Счетной палаты.
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Счётная палата Российской Федерации
Высший постоянно действующий орган внешнего государственного контроля Российской Федерации. Действует на основе Федерального закона 41-ФЗ, который содержит общие положения о данном органе, его составе и структуре, описывает содержание деятельности, функции, полномочия, обеспечение, а также организацию работы Счетной палаты.
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