Экономика
Казна России потеряла 80,5 млрд рублей на передаче «Роскапитала» в «Дом.РФ»РИА Новости 03:25
Потери казны Российской Федерации в результате передачи банка "Российский капитал" госкомпании "Дом.РФ" составили 80,5 миллиарда рублей, говорится в сообщении Счетной палаты.
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Происшествия
Замглавы Росрезерва предъявили обвинение в хищении более 3 млрд рублей
Следственный комитет РФ предъявил обвинение в хищении более 3 млрд рублей заместителю руководителя Росрезерва Александру Кирюхину и еще четырем фигурантам дела.
Обновлено в 05:13
Политика
Чиновникам вернули урезанные 10% зарплаты, заявили в Кремле
Об увеличении зарплат чиновникам администрации президента и аппарата правительства РФ речь не идет, им лишь вернули урезанные несколькими годами ранее в связи с дефицитом бюджета 10% заработной платы, заявил во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:36
Политика
«Украина не переживет Порошенко-2»: глава Крыма о Зеленском
Глава Крыма Сергей Аксенов ответил на призыв президента Украины Владимира Зеленского ужесточить санкции против России, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:50
Происшествия
В Новосибирской области 13 школьников отравились крысиным ядом
В Новосибирской области в районном центре Чаны 13 учеников младших классов, по предварительным данным, отравились ядом для уничтожения грызунов.
Обновлено в 00:59
Транспорт
Благоустройство Школьной улицы началось в Таганском районе Москвы
Власти Москвы начали работы по благоустройству Школьной улицы в Таганском районе столицы, где будет проведен ремонт фасадов домов, установлено новое освещение и уложена гранитная плитка.
Обновлено в 01:02
Происшествия
Самолет SSJ-100 отложил вылет из Екатеринбурга
Обновлено в 03:02
Армия и оружие
В Минобороны России рассказали о рационе солдат
Заместитель министра обороны России Дмитрий Булгаков рассказал, чем кормят солдат в армии.
Обновлено в 03:59
Происшествия
При взрыве на АЗС в Серпухове погибли трое человек
Обновлено вчера в 10:07
Космос
Роскосмос заказал восемь ракет «Союз-2.1а» за 10,4 млрд рублей
Роскосмос заказал у РКЦ "Прогресс" (Самара, изготовитель ракет "Союз") восемь носителей "Союз-2.1а" до 2021 года для запуска грузовых кораблей "Прогресс МС" и пилотируемых кораблей "Союз МС" к Международной космической станции (МКС).
Обновлено в 04:29
Хоккей
Майкл Пелино покидает «Авангард»
Обновлено в 02:57
Хоккей
Василевский будет защищать ворота сборной России в матче со Швецией
Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьёв рассказал, кто займёт место в воротах национальной команды в матче со Швецией на чемпионате мира в Словакии.
Обновлено в 05:39
Кино
Актёры «Игры престолов» назвали петицию о пересъёмках неуважением
Исполнители ролей Брана и Сансы Старк Айзек Хемпстед-Райт и Софи Тёрнер рассказали о своём отношении к фанатской петиции, в которой требуют переделать восьмой сезон «Игры престолов» с «компетентными сценаристами».
Обновлено в 04:30
Политика
Путин проведет встречу с министром просвещения Васильевой
Президент России Владимир Путин планирует встретиться с министром просвещения Ольгой Васильевой во вторник, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:33
Политика
Ляшко потроллил Зеленского, приехав в Раду на велосипеде
Обновлено в 03:41
Политика
Зеленский вызвал министра обороны Украины в свою администрацию
Президент Украины Владимир Зеленский вызвал подавшего в отставку министра обороны Степана Полторака в свою администрацию, сообщает «Укринформ».
Обновлено в 04:22
Финансы
Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум
Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, превысив 2600 пунктов, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 05:36
Политика
СПЧ призвал владельцев «Коммерсанта» соблюдать закон о СМИ
Совет при президенте РФ по правам человека (СПЧ) серьезно обеспокоен ситуацией, сложившейся в издательском доме "Коммерсант" в связи с увольнением журналистов, сообщается на сайте СПЧ.
Обновлено в 04:39
Культура
Исполнявших «Темную ночь» музыкантов выгнали из польского музея
Польского певца Петра Косевского и других музыкантов выгнали из военного музея из-за «запрещенной и большевистской» песни «Темная ночь».
Обновлено в 05:13
Происшествия
Оперативники задержали заместителя губернатора Ростовской области
Заместитель губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ, строительства и архитектуры Сергей Сидаш задержан в Ростове-на-Дону в рамках уголовного дела, сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник.
Обновлено в 03:37
Происшествия
МВД предложило конфисковывать автомобили у пьяных водителей
МВД России предлагает правительству внести поправки в законодательство, разрешающие конфискацию автомобилей у водителей, находящихся в состоянии опьянения, передает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.
Обновлено вчера в 07:42
Политика
Президент Украины Владимир Зеленский распустил Верховную раду
23 апреля Зеленский одержал победу на президентских выборах на Украине во втором туре.
Обновлено вчера в 04:41
Космос
Россияне смогут наблюдать полет МКС в вечернем небе
Жители России смогут невооруженным глазом увидеть, как по вечернему небу пролетает Международная космическая станция (МКС), сообщает пресс-служба Московского планетария.
Обновлено вчера в 07:04
Общество
В России упростили процедуру установления инвалидности
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое упрощает процедуру освидетельствования граждан для установления инвалидности.
Обновлено в 04:57
Хоккей
Дарзиньш: Латвия верила в систему весь ЧМ, нам не хватило чуть-чуть
Выходили, чтобы набрать три очка, чтобы ещё был шанс попасть в четвертьфинал. Жалко, что чуть-чуть не хватило, но я горжусь ребятами.
Обновлено вчера в 13:37
Политика
Оппозиция Абхазии перекрыла автотрассы в Сухуми
Обновлено в 03:57
Политика
США ослабили давление на Huawei
В США разрешили компании Huawei временно возобновить деятельность. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:07
Политика
В Киеве призвали не дать РФ вернуться в ПАСЕ
Постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба призвал не допустить возвращения России в ПАСЕ. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 00:18