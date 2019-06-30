Экономика

Каждый второй — китаец: смартфоны из КНР завоевывают российский рынокИзвестия вчера в 17:01

Китайская доля Почти половина смартфонов на российском рынке (45,5%) – – китайских брендов, следует из отчета компании — партнера нескольких производителей электроники, с которым ознакомились "Известия".
Читать в источнике

Подробнее о событии

Китайские смартфоны захватили почти половину российского рынка

ФАН05:12

Китай занял почти половину российского рынка смартфонов

Экономика сегодня02:55

45,5% смартфонов на российском рынке - из Китая

Бизнес-новости в Кирове02:45

Смартфоны из Китая заняли почти половину российского рынка

АБН01:18

Каждый второй — китаец: смартфоны из КНР завоевывают российский рынок

Известиявчера в 17:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 05:43, Вашингтон
Авто

Учимся на чужих ошибках: 5 частых аварий

Эпизод первый — «Обочина» Правила движения разрешают остановку и даже стоянку на обочине, если это не регламентируется дополнительно дорожными знаками.
Обновлено в 01:00
Политика

Пушков разгадал секрет Трампа после встречи с Ким Чен Ыном

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что знает секрет президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.
Обновлено в 05:12
Единоборства

Нганну за минуту нокаутировал Дос Сантоса на турнире UFC

Французско-камерунский боец смешанного стиля (ММА) Фрэнсис Нганну победил нокаутом бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) бразильца Джуниора Дос Сантоса на турнире UFC on ESPN 3, проходившем в Миннеаполисе.
Обновлено в 01:16
Происшествия

Режиссера Агнию Галданову избили в центре Москвы

В центре Москвы напали на режиссера Агнию Галданову. Инцидент произошел на улице Каретный Ряд, напротив Петровки, 38.
Обновлено в 05:17
Происшествия

Бывшую супругу Цеповяза задержали по подозрению в вымогательстве

Обновлено в 03:56
Происшествия

В Индии самолет сбросил на город бомбы из-за столкновения с птицей

Обновлено 27 июня в 11:40
Происшествия

В подтопленных районах Иркутской области начали проверять рост цен

Обновлено в 04:34
Наука

Ученые описали предсмертные переживания человека

Ученые выяснили, что «околосмертные переживания» испытывают как люди, которым не грозит опасность (однако при этом они уверены в обратном), так и те, кто попал в действительно опасную ситуацию, например автомобильную аварию.
Обновлено в 02:38
Шоу-бизнес

Темникова предложила Фадееву пройти детектор лжи из-за Серябкиной

Певица Елена Темникова заявила, что готова пройти проверку на детекторе лжи вместе с продюсером Максимом Фадеевым.
Обновлено вчера в 12:59
Общество

Погода в Москве установила температурный рекорд

Погода в Москве побила температурный рекорд за 70 лет наблюдений, сообщил метеорологический центр "Фобос".
Обновлено вчера в 16:00
Спорт

Российская сборная досрочно выиграла медальный зачет Европейских игр

Обновлено в 04:48
Футбол

Сборная Мексики вышла в полуфинал Золотого кубка КОНКАКАФ

Сборная Мексики в серии пенальти одержала победу над командой Коста-Рики в матче 1/4 финала Золотого кубка Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ), передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:43
Авто

Названа пятерка лучших автомобилей для тюнинга

Любой автомобиль можно сделать лучше, но какие-то модели поддаются тюнингу лучше и процесс улучшения дешевле.
Обновлено в 02:44
Экономика

Турецкий регулятор одобрил продажу «дочки» Сбербанка Denizbank

Турецкое Агентство банковского регулирования и надзора (BDDK) одобрило заявку Emirates NBD Bank на покупку турецкой «дочки» Сбербанка Denizbank.
Обновлено 28 июня в 11:26
Шоу-бизнес

Орбакайте прокомментировала слухи о конфликте с Пугачевой

Певица Кристина Орбакайте прокомментировала появление публикаций о ее якобы имевшем место конфликте с матерью, народной артисткой СССР Аллой Пугачевой.
Обновлено в 05:22
Политика

Саакашвили и Ляшко устроили перепалку в прямом эфире

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили устроил перепалку с депутатом Верховной рады Олегом Ляшко в прямом эфире телеканала «НАШ».
Обновлено вчера в 22:41
Здоровье

568 млн рублей направил Волгоградский ФСС на детские пособия

В 2019 году 2457 волгоградских семей получили такие пособия на сумму 41,7 млн рублей.
Обновлено в 02:10
Энергетика

«Нафтогаз» ответил на предложение «Газпрома» по транзиту

Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко раскритиковал предложение главы «Газпрома» Алексея Миллера о продлении договора на транзит газа.
Обновлено 28 июня в 19:23
Политика

Оператор «Северного потока — 2» отменил заявку на один маршрут в Дании

Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG решила отменить заявку на основной маршрут газопровода, проходящий в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм.
Обновлено 28 июня в 13:34
Армия и оружие

В Минобороны рассказали о влиянии санкций на поставки вооружения

«Нужно сказать, что санкции возымели свой негативный эффект, они сказались в первую очередь на сроках поставки тех или иных видов вооружения нашим иностранным заказчикам», — сообщил Фомин.
Обновлено в 02:26
Гаджеты

Смартфон Samsung Galaxy A50 получил два новых режима съемки

Обновлено вчера в 08:37
Шоу-бизнес

Жена Стаса Михайлова: «Я его ревновала, были и скандалы»

Лет пять ревновала его, были и скандалы.
Обновлено в 03:00
Футбол

Сборная Перу выбила Уругвай из Кубка Америки

На Кубке Америки, проходящем в Бразилии, определился последний полуфиналист. Им стала сборная Перу, выбившая в 1/4 финала Уругвай.
Обновлено вчера в 17:42
Авто

Кроссовер Hyundai Creta нового поколения появится в продаже в августе

Кроссовер Hyundai Creta (ix25) нового поколения, который месяц назад заметили на финальных тестах, поступит в продажу в августе.
Обновлено 28 июня в 10:43
Наука

Ученые обнаружили новое свойство света

В своей статье, опубликованной в журнале Science, группа описывает, как им удалось обнаружить новое свойство и возможное его использование.
Обновлено 28 июня в 13:45
Наука

Ученые смогли телепортировать информацию внутри алмаза

Исследователи из Йокогамского национального университета безопасно телепортировали квантовую информацию в пределах алмаза.
Обновлено 28 июня в 06:41
Политика

Дальнобойщиков начнут лишать прав и автомобиля за перевес

Водителей грузовых автомобилей будут лишать прав за перевес, сообщил глава Минтранса Евгений Дитрих в интервью программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия 1".
Обновлено вчера в 13:30
Футбол

Акции «Манчестер Юнайтед» подешевели на 1,2 миллиарда

Стоимость «Манчестер Юнайтед» как акционерного общества упала на 1,2 миллиарда евро.
Обновлено в 04:50
Политика

Путин поручил незамедлительно начать выплаты пострадавшим от паводка

Обновлено вчера в 15:24
Общество

В Красноярском крае паводок топит Канск

Дожди, которые шли последнюю неделю на территории Красноярского края и Иркутской области привели к массовому подъему рек, текущих с гор Восточного Саяна.
Обновлено в 04:25
Как работают Яндекс.Новости?
Главное