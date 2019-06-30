Экономика

Каждый второй — китаец: смартфоны из КНР завоевывают российский рынокИзвестия вчера в 17:01

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Китайская доля Почти половина смартфонов на российском рынке (45,5%) – – китайских брендов, следует из отчета компании — партнера нескольких производителей электроники, с которым ознакомились "Известия".
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Смартфоны из Китая заняли почти половину российского рынка

АБН01:18

Каждый второй — китаец: смартфоны из КНР завоевывают российский рынок

Известиявчера в 17:01
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