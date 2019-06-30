Каждый второй — китаец: смартфоны из КНР завоевывают российский рынокИзвестия вчера в 17:01

Китайская доля Почти половина смартфонов на российском рынке (45,5%) – – китайских брендов, следует из отчета компании — партнера нескольких производителей электроники, с которым ознакомились "Известия".

Каждый второй — китаец: смартфоны из КНР завоевывают российский рынок

Наука Что люди чувствуют «перед смертью», выяснили ученые Ученые из Дании, Норвегии и Германии рассказали, что люди чувствуют "перед смертью". Об этом сообщает Medicalxpress.

Политика Меркель ответила на вопрос о своем здоровье Ангеле Меркель за последний месяц дважды становилось плохо во время официальных мероприятий — на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и на приеме президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.

Происшествия Задержаны подозреваемые в подделке подписей за кандидата в Мосгордуму Прибывшие на место полицейские установили, что они осуществляли подделку подписей для регистрации кандидата в депутаты Мосгордумы (его имя в полиции не называют).

Происшествия Роспотребнадзор проверил пассажиров самолета из Грузии Роспотребнадзор не выпускал из самолета Батуми - Москва пассажиров для того, чтобы проверить рейс.

Здоровье Врач года в Татарстане: «Сейчас дети высшего класса не учатся в медицинских институтах» Профессор Энвер Богданов о "молодых" инсультах, развитии платной медицины, поисках "турецкого седла" и консультантах сериала "Доктор Хаус" Шеф неврологической клиники РКБ, заведующий кафедрой неврологии и реабилитации КГМУ Энвер Богданов в этом году одержал победу в конкурсе "Врач года — Ак чэчэклэр" и был признан лучшим врачом республики.

Общество Левченко попросил военных развернуть мобильный хлебозавод в Тулуне Губернатор Иркутской области попросил Минобороны РФ развернуть в Тулуне мобильный хлебозавод, сообщили ИА «ИрСити» 30 июня в пресс-службе правительства региона.

Футбол Луис Суарес расплакался после поражения сборной Уругвая от Перу Нападающий сборной Уругвая и каталонского футбольного клуба «Барселона» Луис Суарес не смог сдержать эмоции и ушел с игрового поля в слезах после проигрыша Уругвая от Перу в четвертьфинальном матче турнира Кубка Америки, проходящем в Бразилии.

Происшествия Генерала Росгвардии задержали по подозрению в езде в нетрезвом виде Правоохранительные органы задержали замкомандующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина за езду в нетрезвом виде.

Гаджеты В продаже появился поддельный iPhone XI В продаже появился поддельный смартфон iPhone XI. Аппарат был создан на основе рендерных изображений инсайдера OnLeaks.

Армия и оружие Эсминец ВМС США вошел в Черное море Эсминец американских Военно-морских сил (ВМС) класса «Арли Берк» USS Carney (DDG 64) вошел в Черное море.

Общество Крупнейший в мире аэропорт появился в Пекине В Китае завершилось строительство крупнейшего в мире международного аэропорта "Дасин".

Общество В Роструде пояснили, как правильно уходить в отпуск Работодатель не имеет права самостоятельно решать вопрос о разделении ежегодного оплачиваемого отпуска на части, так же, как не может сам определить продолжительность этих частей.

Единоборства Нганну победил дос Сантоса техническим нокаутом за минуту Победу техническим нокаутом одержал французский спортсмен. Бой продлился чуть больше минуты.

Политика Кандидатов партии Саакашвили зарегистрировали на выборах в Раду Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала кандидатов в депутаты партии бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили «Движение новых сил» на внеочередных выборах в Раду, сообщила гражданская сеть «Опора» в Facebook.

Политика Трамп прибыл в демилитаризованную зону на Корейском полуострове Президент США Дональд Трамп прибыл в демилитаризованную зону Корейского полуострова, где встретится с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, сообщает газета Miami Herald.

Энергетика «Нафтогаз» ответил на предложение «Газпрома» по транзиту Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко раскритиковал предложение главы «Газпрома» Алексея Миллера о продлении договора на транзит газа.