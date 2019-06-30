Экономика
Каждый второй — китаец: смартфоны из КНР завоевывают российский рынокИзвестия вчера в 17:01
Китайская доля Почти половина смартфонов на российском рынке (45,5%) – – китайских брендов, следует из отчета компании — партнера нескольких производителей электроники, с которым ознакомились "Известия".
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Наука
Что люди чувствуют «перед смертью», выяснили ученые
Ученые из Дании, Норвегии и Германии рассказали, что люди чувствуют "перед смертью". Об этом сообщает Medicalxpress.
Обновлено в 01:44
Шоу-бизнес
Темникова прокомментировала сообщения о ее «романе» с Серябкиной
Обновлено вчера в 17:31
Политика
Меркель ответила на вопрос о своем здоровье
Ангеле Меркель за последний месяц дважды становилось плохо во время официальных мероприятий — на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и на приеме президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.
Обновлено вчера в 05:22
Происшествия
Задержаны подозреваемые в подделке подписей за кандидата в Мосгордуму
Прибывшие на место полицейские установили, что они осуществляли подделку подписей для регистрации кандидата в депутаты Мосгордумы (его имя в полиции не называют).
Обновлено вчера в 07:59
Происшествия
Роспотребнадзор проверил пассажиров самолета из Грузии
Роспотребнадзор не выпускал из самолета Батуми - Москва пассажиров для того, чтобы проверить рейс.
Обновлено вчера в 14:52
Происшествия
Рабочие в Казахстане избили иностранных коллег за неприличное фото
Обновлено вчера в 23:25
Происшествия
В Иркутскую область прибыла помощь из госрезерва
Обновлено в 01:30
Общество
Синоптики ожидают новый приток воды в Иркутской области
Обновлено вчера в 18:02
Здоровье
Врач года в Татарстане: «Сейчас дети высшего класса не учатся в медицинских институтах»
Профессор Энвер Богданов о "молодых" инсультах, развитии платной медицины, поисках "турецкого седла" и консультантах сериала "Доктор Хаус" Шеф неврологической клиники РКБ, заведующий кафедрой неврологии и реабилитации КГМУ Энвер Богданов в этом году одержал победу в конкурсе "Врач года — Ак чэчэклэр" и был признан лучшим врачом республики.
Обновлено в 02:00
Автоспорт
Судьи наказали британского пилота за инцидент с Квятом
Обновлено вчера в 13:53
Происшествия
Новосибирский ревнивец застрелил соперника и покончил с собой
Обновлено вчера в 14:45
Общество
Левченко попросил военных развернуть мобильный хлебозавод в Тулуне
Губернатор Иркутской области попросил Минобороны РФ развернуть в Тулуне мобильный хлебозавод, сообщили ИА «ИрСити» 30 июня в пресс-службе правительства региона.
Обновлено в 00:25
Футбол
Луис Суарес расплакался после поражения сборной Уругвая от Перу
Нападающий сборной Уругвая и каталонского футбольного клуба «Барселона» Луис Суарес не смог сдержать эмоции и ушел с игрового поля в слезах после проигрыша Уругвая от Перу в четвертьфинальном матче турнира Кубка Америки, проходящем в Бразилии.
Обновлено в 01:59
Происшествия
Генерала Росгвардии задержали по подозрению в езде в нетрезвом виде
Правоохранительные органы задержали замкомандующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина за езду в нетрезвом виде.
Обновлено вчера в 12:01
Гаджеты
В продаже появился поддельный iPhone XI
В продаже появился поддельный смартфон iPhone XI. Аппарат был создан на основе рендерных изображений инсайдера OnLeaks.
Обновлено вчера в 17:32
Армия и оружие
Эсминец ВМС США вошел в Черное море
Эсминец американских Военно-морских сил (ВМС) класса «Арли Берк» USS Carney (DDG 64) вошел в Черное море.
Обновлено вчера в 22:25
Общество
Крупнейший в мире аэропорт появился в Пекине
В Китае завершилось строительство крупнейшего в мире международного аэропорта "Дасин".
Обновлено в 01:49
Происшествия
Центральная городская ярмарка загорелась в Магнитогорске
Обновлено вчера в 22:57
Общество
В Роструде пояснили, как правильно уходить в отпуск
Работодатель не имеет права самостоятельно решать вопрос о разделении ежегодного оплачиваемого отпуска на части, так же, как не может сам определить продолжительность этих частей.
Обновлено вчера в 22:00
Политика
Япония вернулась к коммерческому лову китов
Обновлено вчера в 21:42
Происшествия
В Оренбуржье начался природный пожар на границе с Казахстаном
Обновлено вчера в 08:42
Единоборства
Нганну победил дос Сантоса техническим нокаутом за минуту
Победу техническим нокаутом одержал французский спортсмен. Бой продлился чуть больше минуты.
Обновлено вчера в 23:55
Политика
Кандидатов партии Саакашвили зарегистрировали на выборах в Раду
Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала кандидатов в депутаты партии бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили «Движение новых сил» на внеочередных выборах в Раду, сообщила гражданская сеть «Опора» в Facebook.
Обновлено вчера в 21:55
Политика
Трамп прибыл в демилитаризованную зону на Корейском полуострове
Президент США Дональд Трамп прибыл в демилитаризованную зону Корейского полуострова, где встретится с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, сообщает газета Miami Herald.
Обновлено в 01:41
Авто
Эксперты составили рейтинг самых знаковых моделей «АвтоВАЗа»
Обновлено в 01:31
Единоборства
Андраде победил Сулецки и защитил титул чемпиона WBO в среднем весе
Сулецки же потерпел второе поражение в 30 боях.
Обновлено в 01:09
Хоккей
«Питтсбург» обменял Кессела в «Аризону»
Обновлено в 01:39
Авто
Названы самые популярные автомобили премиум-класса в России
Опубликован топ-10 автомобилей премиум-класса в России.
Обновлено вчера в 19:55
Энергетика
«Нафтогаз» ответил на предложение «Газпрома» по транзиту
Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко раскритиковал предложение главы «Газпрома» Алексея Миллера о продлении договора на транзит газа.
Обновлено 28 июня в 19:23
Игры
В Steam обнаружили фальшивый Cyberpunk
В Steam появилась игра под названием Cyberpunk 2069.
Обновлено вчера в 09:04