Экономика

Каждый второй — китаец: смартфоны из КНР завоевывают российский рынокИзвестия вчера в 17:01

Почти половина смартфонов на российском рынке (45,5%) –– китайских брендов, следует из отчета компании — партнера нескольких производителей электроники, с которым ознакомились «Известия».
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Каждый второй — китаец: смартфоны из КНР завоевывают российский рынок

Китайская доля Почти половина смартфонов на российском рынке (45,5%) – – китайских брендов, следует из отчета компании — партнера нескольких производителей электроники, с которым ознакомились "Известия".
Известиявчера в 17:01

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Китай занял почти половину российского рынка смартфонов

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Каждый второй — китаец: смартфоны из КНР завоевывают российский рынок

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Индия подписала срочное соглашение о закупке противотанковых ракет для вертолетов Ми-35, которые состоят на вооружении индийских ВВС.
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49-летняя Ума Турман в купальнике показала лишние килограммы

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