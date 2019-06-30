Экономика
Каждый второй — китаец: смартфоны из КНР завоевывают российский рынокИзвестия вчера в 17:01
Почти половина смартфонов на российском рынке (45,5%) –– китайских брендов, следует из отчета компании — партнера нескольких производителей электроники, с которым ознакомились «Известия».
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Китайская доля Почти половина смартфонов на российском рынке (45,5%) – – китайских брендов, следует из отчета компании — партнера нескольких производителей электроники, с которым ознакомились "Известия".Известиявчера в 17:01
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Китайская продукция составила почти половину российского рынка смартфонов
Политическая Экспертиза07:35
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 17:20, Вашингтон
Политика
Парламентарии Эстонии предложили выйти из ПАСЕ
Ранее стало известно, что голосовавшие против возвращения России в ПАСЕ Польша, Литва, Латвия, Эстония, Украина, Словакия и Грузия подготовят проект резолюции.
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Авто
Эксперты перевели названия китайских авто
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Транспорт
В Шереметьево объяснили проблемы с отправкой багажа
Порядка полутора тысяч единиц багажа скопилось в московском аэропорту Шереметьево из-за опозданий рейсов вследствие высокой грозовой активности, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани.
Обновлено в 14:21
Кино
Оливер Стоун представит новый фильм об Украине
Американский сценарист и режиссер Оливер Стоун представит на 65-м кинофестивале в Таормине (Сицилия) новый документальный фильм об Украине.
Обновлено в 13:35
Политика
Скабеева высмеяла отказ Катамадзе выступать в России
Телеведущая Ольга Скабеева высмеяла решение грузинской певицы Нино Катамадзе не выступать в России.
Обновлено в 13:40
Спорт
Miracle признан самым ценным игроком Эпицентра
Керри Team Liquid Амер «Miracle» аль-Баркави признан самым ценным игроком Эпицентра.
Обновлено в 14:36
Футбол
Олег Корнаухов: «Ошибка судьи повлияла на ход игры»
Ветеран ЦСКА Олег Корнаухов подвел итог поражения армейцев в матче Кубка Париматч Премьер от «Спартака» (1:3). — Мы увидели полтора тайма неплохого футбола, но ошибка судьи повлияла на ход игры.
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Шоу-бизнес
Любовь Успенская решилась на ЭКО
Ищу донора яйцеклетки для ЭКО, к которому в скором времени намерена прибегнуть, — поделилась звезда с поклонниками.
Обновлено в 16:00
Экономика
Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года
С 1 июля вступает в силу закон о проектном финансировании жилья, который призван защитить дольщиков.
Обновлено в 03:01
Экономика
Вторая индексация тарифов ЖКХ произойдет в России 1 июля
Первое повышение тарифов на коммунальные услуги произошло 1 января, тогда они выросли на 1,7%. Вторая индексация назначена на 1 июля 2019 года, тарифы увеличатся на 2,4%. С 2013 года тарифы на коммунальные услуги индексировались в России раз в год.
Обновлено в 17:00
Автоспорт
Ферстаппен прокомментировал победу в Гран-при Австрии
Голландский пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен прокомментировал свою сенсационную победу в Гран-при "Формулы-1" в Австрии, передает РИА "Новости".
Обновлено в 15:40
Происшествия
Двое подростков погибли при обрушении заброшенного дома на Кубани
Двое подростков погибли при обрушении заброшенного дачного домика в Абинском районе Краснодарского края, сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе администрации района.
Обновлено в 12:58
Армия и оружие
В России начинается производство С-500
В России начинается производство зенитных ракетных комплексов С-500.
Обновлено в 08:41
Футбол
Египет и Уганда вышли в плей-офф Кубка африканских наций
Завершились матчи третьего тура группы A Кубка африканских наций.
Обновлено в 16:52
Политика
Канадский премьер угодил в неловкую ситуацию на саммите G20
Обновлено в 06:14
Общество
В киевском университете обнаружили двухметровую шпаргалку
Студент исторического факультета КНУ имени Тараса Шевченко в Киеве хотел списать с двухметровой шпаргалки.
Обновлено в 15:02
Происшествия
Двум врачам калининградского роддома предъявили обвинения в убийстве
Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинения в организации убийства ребенка и.о. главврача и в совершении умышленного убийства — реаниматологу-анестезиологу роддома №4 в Калининграде.
Обновлено в 15:27
Экономика
Россия переходит на новые правила в долевом строительстве с 1 июля
С 1 июля российские застройщики, привлекающие средства граждан в строительство жилья, обязаны работать через механизм эскроу-счетов.
Обновлено в 17:00
Футбол
Футболистка сборной Швейцарии пропала на озере Комо
Швейцарская футболистка клуба "Янг Бойз" Флориана Исмаили пропала без вести. Об этом информирует издание Blick.
Обновлено в 16:20
Политика
В Белом доме разъяснили слова Трампа об амнистии Huawei
Решение президента США Дональда Трампа позволить американским компаниям продавать китайской Huawei свое оборудование будет касаться только товаров, которые производятся и во многих других странах, заявил экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу в эфире телеканала Fox News.
Обновлено в 15:45
Армия и оружие
В Одессу прибыли военные самолеты НАТО
Военно-транспортные самолеты стран НАТО с личным составом, техникой и оборудованием на борту прибыли в Одессу для участия в международных учениях Sea Breeze-2019, сообщает минобороны Украины.
Обновлено в 14:40
Здоровье
Медики развеяли миф о вреде лапши быстрого приготовления
Гастроэнтеролог Нурия Дианова сообщила, что употребление лапши быстрого приготовления не вредит организму.
Обновлено в 07:44
Баскетбол
Дюрант продолжит карьеру в «Бруклин Нетс»
Обновлено в 17:01
Гаджеты
Линейке Samsung Galaxy исполнилось 10 лет
Смартфон Galaxy (GT-I7500) презентовали 29 июня 2009 года. Культовым смартфоном Samsung стал Galaxy S, который появился годом позже.
Обновлено в 16:57
Шоу-бизнес
Орбакайте прокомментировала сообщения о конфликте с Пугачевой
Дочь Аллы Пугачевой, актриса и певица Кристина Орбакайте отреагировала на появившиеся в СМИ сообщения о ссоре с матерью.
Обновлено в 03:15
Армия и оружие
Армия Хафтара получила приказ атаковать суда Турции у берегов Ливии
Аль-Мисмари рассказал о приказе атаковать турецкие корабли в ливийских территориальных водах, запретить полеты в эту страну из аэропортов Ливии и закрыть воздушное пространство для турецких самолетов, отмечает ТАСС.
Обновлено 28 июня в 19:31
Политика
Володин отметил рост интереса к форуму «Развитие парламентаризма»
Спикер Госдумы Вячеслав Володин уверен, что диалог, который состоится в рамках Международного форума «Развитие парламентаризма», будет способствовать решению актуальных проблем на благо граждан, передает корреспондент ИА REGNUM 30 июня.
Обновлено в 12:42