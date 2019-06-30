Экономика

Каждый второй — китаец: смартфоны из КНР завоевывают российский рынокИзвестия вчера в 17:01

Почти половина смартфонов на российском рынке (45,5%) –– китайских брендов, следует из отчета компании — партнера нескольких производителей электроники, с которым ознакомились «Известия».
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Каждый второй — китаец: смартфоны из КНР завоевывают российский рынок

Китайская доля Почти половина смартфонов на российском рынке (45,5%) – – китайских брендов, следует из отчета компании — партнера нескольких производителей электроники, с которым ознакомились "Известия".
Известиявчера в 17:01

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Китай занял почти половину российского рынка смартфонов

Экономика сегодня02:55

Смартфоны из КНР покоряют российский рынок

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Китайские смартфоны захватили почти половину российского рынка

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Китайская продукция составила почти половину российского рынка смартфонов

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45,5% смартфонов на российском рынке - из Китая

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Смартфоны из Китая заняли почти половину российского рынка

АБН01:18

Каждый второй — китаец: смартфоны из КНР завоевывают российский рынок

Известиявчера в 17:01
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Парламентарии Эстонии предложили выйти из ПАСЕ

Ранее стало известно, что голосовавшие против возвращения России в ПАСЕ Польша, Литва, Латвия, Эстония, Украина, Словакия и Грузия подготовят проект резолюции.
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Эксперты перевели названия китайских авто

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В Шереметьево объяснили проблемы с отправкой багажа

Порядка полутора тысяч единиц багажа скопилось в московском аэропорту Шереметьево из-за опозданий рейсов вследствие высокой грозовой активности, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани.
Обновлено в 14:21
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Оливер Стоун представит новый фильм об Украине

Американский сценарист и режиссер Оливер Стоун представит на 65-м кинофестивале в Таормине (Сицилия) новый документальный фильм об Украине.
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Скабеева высмеяла отказ Катамадзе выступать в России

Телеведущая Ольга Скабеева высмеяла решение грузинской певицы Нино Катамадзе не выступать в России.
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Miracle признан самым ценным игроком Эпицентра

Керри Team Liquid Амер «Miracle» аль-Баркави признан самым ценным игроком Эпицентра.
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Ветеран ЦСКА Олег Корнаухов подвел итог поражения армейцев в матче Кубка Париматч Премьер от «Спартака» (1:3). — Мы увидели полтора тайма неплохого футбола, но ошибка судьи повлияла на ход игры.
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Любовь Успенская решилась на ЭКО

Ищу донора яйцеклетки для ЭКО, к которому в скором времени намерена прибегнуть, — поделилась звезда с поклонниками.
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Экономика

Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года

С 1 июля вступает в силу закон о проектном финансировании жилья, который призван защитить дольщиков.
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Экономика

Вторая индексация тарифов ЖКХ произойдет в России 1 июля

Первое повышение тарифов на коммунальные услуги произошло 1 января, тогда они выросли на 1,7%. Вторая индексация назначена на 1 июля 2019 года, тарифы увеличатся на 2,4%. С 2013 года тарифы на коммунальные услуги индексировались в России раз в год.
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Путин встал во время исполнения украинского гимна в Минске

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Ферстаппен прокомментировал победу в Гран-при Австрии

Голландский пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен прокомментировал свою сенсационную победу в Гран-при "Формулы-1" в Австрии, передает РИА "Новости".
Обновлено в 15:40
Происшествия

Двое подростков погибли при обрушении заброшенного дома на Кубани

Двое подростков погибли при обрушении заброшенного дачного домика в Абинском районе Краснодарского края, сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе администрации района.
Обновлено в 12:58
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В России начинается производство С-500

В России начинается производство зенитных ракетных комплексов С-500.
Обновлено в 08:41
Футбол

Египет и Уганда вышли в плей-офф Кубка африканских наций

Завершились матчи третьего тура группы A Кубка африканских наций.
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Канадский премьер угодил в неловкую ситуацию на саммите G20

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В киевском университете обнаружили двухметровую шпаргалку

Студент исторического факультета КНУ имени Тараса Шевченко в Киеве хотел списать с двухметровой шпаргалки.
Обновлено в 15:02
Происшествия

Двум врачам калининградского роддома предъявили обвинения в убийстве

Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинения в организации убийства ребенка и.о. главврача и в совершении умышленного убийства — реаниматологу-анестезиологу роддома №4 в Калининграде.
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Экономика

Россия переходит на новые правила в долевом строительстве с 1 июля

С 1 июля российские застройщики, привлекающие средства граждан в строительство жилья, обязаны работать через механизм эскроу-счетов.
Обновлено в 17:00
Футбол

Футболистка сборной Швейцарии пропала на озере Комо

Швейцарская футболистка клуба "Янг Бойз" Флориана Исмаили пропала без вести. Об этом информирует издание Blick.
Обновлено в 16:20
Политика

В Белом доме разъяснили слова Трампа об амнистии Huawei

Решение президента США Дональда Трампа позволить американским компаниям продавать китайской Huawei свое оборудование будет касаться только товаров, которые производятся и во многих других странах, заявил экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу в эфире телеканала Fox News.
Обновлено в 15:45
Армия и оружие

В Одессу прибыли военные самолеты НАТО

Военно-транспортные самолеты стран НАТО с личным составом, техникой и оборудованием на борту прибыли в Одессу для участия в международных учениях Sea Breeze-2019, сообщает минобороны Украины.
Обновлено в 14:40
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Песков рассказал о жестком разговоре Мэй с Путиным по «делу Скрипалей»

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Медики развеяли миф о вреде лапши быстрого приготовления

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Армия и оружие

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Аль-Мисмари рассказал о приказе атаковать турецкие корабли в ливийских территориальных водах, запретить полеты в эту страну из аэропортов Ливии и закрыть воздушное пространство для турецких самолетов, отмечает ТАСС.
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Армия и оружие

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